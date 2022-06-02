特殊中毒的症状和治疗差异很大(见表 )。尽管本表中的其他条目和手册中的其他地方（如适用）进行了交叉引用，但包括所有具体的复杂事物和细节是不可能的。除了极轻微的和常见情况，建议对任何中毒问题向中毒控制中心进行咨询。

(参见中毒基本原则。)

表格 特殊中毒的症状和治疗 表格