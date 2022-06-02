特殊中毒的症状和治疗差异很大(见表 )。尽管本表中的其他条目和手册中的其他地方（如适用）进行了交叉引用，但包括所有具体的复杂事物和细节是不可能的。除了极轻微的和常见情况，建议对任何中毒问题向中毒控制中心进行咨询。
(参见中毒基本原则。)
特殊中毒的症状和治疗
中毒*
症状
治疗
ACE抑制剂
血管性水肿，低血压
活性炭，支持治疗，缓激肽抑制剂（艾卡拉肽、艾替班特）。
尽管可能无效，但血管性水肿可用肾上腺素、抗组胺药或皮质类固醇进行治疗。也可以考虑给予氨甲环酸。
对低血压可考虑用纳洛酮
乙酰甲胺磷
—
对乙酰氨基酚
N-乙酰半胱氨酸，见急性对乙酰氨基酚中毒：治疗
乙酰苯胺
苯胺染料和油
氯苯胺
非那西丁（乙酰氧乙苯胺，苯乙酰胺）
高铁血红蛋白和硫血红蛋白导致紫绀、呼吸困难、虚弱、无力、绞痛、皮疹和荨麻疹、呕吐、谵妄、抑郁、呼吸和循环衰竭
服用：活性炭；然后按照吸入治疗
皮肤接触：脱掉衣服并用大量肥皂水清洗皮肤；然后根据吸入治疗
吸入：O2，呼吸支持；输血
对严重紫绀，美蓝1~2mg/kg静脉注射
醋酸
低浓度：轻微粘膜刺激
高浓度：参见腐蚀性摄取
支持治疗和灌洗、稀释
丙酮
酮
服用：除直接肺损伤其余跟吸入类似
吸入：支气管刺激、肺炎（肺充血和水肿、呼吸减弱、呼吸困难）、醉态、昏迷、酮症、心源性心律失常
离开现场
呼吸支持，O2和液体，纠正代谢性酸中毒
乙腈
美甲粘合剂
转换成氰化物，具常见的症状和体征
参见氰化物
乙酰氧乙苯胺
乙酰苯胺
—
乙酰水杨酸
酸和碱
参见特定的酸和碱（如：硼酸、氟化物）和腐蚀物摄入
眼外伤概论：见眼外伤概述
皮肤接触：见烧伤
—
粘合剂（如飞机胶或水泥（模型建筑）
参见丙酮、苯（甲苯）、石油溜出物
—
酒精，乙烷基（乙醇）
情绪不稳定、动作不协调、脸红、恶心、呕吐、浅深神情恍惚至昏迷、呼吸抑制
支持性治疗，静脉输葡萄糖以防止低血糖
异酒精丙醇，异丙基
头昏眼花、不协调、浅深神情恍惚至昏迷、胃肠炎、出血性胃炎、低血压
酮症不伴酸中毒
无视网膜损害或酸中毒
支持治疗，静脉输葡萄糖，纠正脱水和电解质紊乱
对胃炎，静脉用H2阻滞剂或质子泵抑制剂
甲醇（木醇）
成人60～250mL（2～8盎司）或儿童8～10mL（2茶匙）即可致严重中毒
潜伏期12～18小时
头痛、乏力、腿部痉挛、眩晕、惊厥、视网膜损伤、视力模糊、代谢性酸中毒、呼吸减弱
甲吡唑（15mg/kg，之后10mg/kg q12h），也可选择10%乙醇/5%D/W IV；初始负荷剂量10mL/kg输注超过1小时，之后1～2mL/（kg•h）维持乙醇血浓度100mg/dL（22mmol/L）
血液透析（最终治疗）
氯甲桥萘
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
碱
参见酸和碱
—
氨茶碱
咖啡因
瓜拉纳
茶碱
失眠、坐立不安、恶心、呕吐、脱水、惊厥、心动过速
对成人，在平时服用基础上急性过量摄入会产生严重毒性
活性炭（用于口服中毒）、停药、测定血茶碱浓度、苯巴比妥或地西泮治疗惊厥、补液、维持血压
如血药浓度>50～100 mg/L（>278～555micromol/L）或如有酸中毒、惊厥或昏迷，则可能需要进行透析
对于无哮喘的患者，可使用beta-受体阻滞剂（例如，艾司洛尔）
氨气（无水氨[NH3]）
刺激眼部及呼吸道，咳嗽、呛咳、腹痛
用自来水或生理盐水冲洗眼睛15分钟
如毒性严重，正压给O2控制肺水肿，呼吸支持
氨水（氢氧化铵[NH4OH]）
见吞食强碱
氯化氨基汞（NH2HgCl）
见吞食强碱
碳酸铵（[NH4]2CO3）
见吞食强碱
氟化铵（NH4F）
参见氟化物
—
苯异丙胺
活动度增加、兴奋、多语、失眠、易激惹、反应夸张、厌食、发汗、快速型心律失常、心胸绞痛、精神病样状态、无法集中精神或静坐、妄想症
摄入活性炭后因经由肠肝循环故而较长时间才可能起效，镇静或惊厥发作时应用苯二氮䓬类药，减少外部刺激，外部降温，预防脑水肿
对于无哮喘的患者，应用beta-受体阻滞剂可能有帮助但不常需要
苯胺
见乙酰苯胺
—
抗凝剂，直接凝血酶抑制剂
继发于抑制凝血酶的出血
支持治疗（如输全血，凝血酶原复合物浓缩物或血液透析）
Idarucizumab（可用于逆转达比加群）剂量为 5 g，以 2 瓶 2.5 g 快速连续静脉内给药。
抗凝剂，Ⅹa因子抑制剂
继发于Xa因子抑制剂的出血
出血并发症时，给予支持治疗（如输全血）和/或凝血酶原复合物浓缩物
活性炭和支持治疗
Andexanet alfa 与 Xa 抑制剂竞争性结合：
低剂量 andexanet alpha：初始静脉推注 400 毫克，30 毫克/分钟，然后 4 毫克/分钟，持续长达 120 分钟
高剂量 andexanet alpha：初始静脉推注 800 毫克，速度为 30 毫克/分钟，随后以 8 毫克/分钟的速度持续长达 120 分钟
由最后一次给药的时间（大于或小于 8 小时）和强度（利伐沙班大于或小于 10 mg，阿哌沙班大于或小于 5 mg）决定的高剂量和低剂量 andexanet alpha Xa抑制剂
抗凝血剂，肝素和低分子肝素
继发于凝血酶和纤维蛋白凝块形成减少的出血
支持治疗（如输全血）
硫酸鱼精蛋白（扭转普通肝素，但只能部分中和低分子liang肝素）
抗凝血剂，华法林
单次摄入——通常不严重
多次超剂量摄入，凝血障碍疾病，PT/INR升高
单剂量超级华法林发生凝血病的风险更高
单次摄入予以观察
有出血表现者给予维生素K1（植物甲萘醌-见 维生素K中毒)，直至INR正常，必要时输注新鲜冻干血浆
为实现快速逆转，给予凝血酶原复合物浓缩物
抗抑郁药
参见丁氨苯丙酮、米氮平、SSRIs、曲唑酮、三环类抗抑郁药、文拉法辛
—
抗冻剂
参见乙二醇
—
抗组胺药物
抗胆碱能症状（心动过速、体温过热、瞳孔扩大、皮肤潮热干燥、尿潴留、肠梗阻、谵妄）
用于诊断、试验性治疗或是用以治疗对镇静无效的严重症状（注意：惊厥—参见毒扁豆碱），考虑应用毒扁豆碱，成人0.5～2.0mg，儿童0.02mg/kg静脉注射（缓慢）
降糖药，口服
参见降血糖药物，口服
—
锑剂
喉部紧缩感、吞咽困难、胃肠道烧灼痛、呕吐、腹泻、胃肠道出血、脱水、肺水肿、肾功能衰竭、乳酸性酸中毒、肝功能衰竭、休克
用青霉胺螯合治疗，对不能口服的病人用二巯基丙醇，补液，治疗休克和疼痛
抗精神病类药（第一代）
症状表现多样（例如，镇静状态、惊厥、兴奋、昏迷、肌张力障碍、低血压、心动过速、室性心律失常或尖端扭转型室速、抗胆碱能效应、体温过高、粒细胞缺乏症或体温过低）
以苯海拉明或苯扎托品治疗肌张力障碍
对液体疗法无效的低血压以去甲肾上腺素治疗
对室性心律失常考虑用碱化治疗
抗精神病类药（第二代）
中枢神经系统抑制（尤其奥氮平）、瞳孔缩小、抗胆碱能样应、低血压、肌张力障碍、QT间期延长（偶尔）、致命的骨髓抑制（罕见）
以苯海拉明或苯扎托品治疗肌张力障碍
对液体疗法无效的低血压以去甲肾上腺素治疗
对室性心律失常考虑用碱化治疗
蚂蚁毒
取决于成分，见砷（砷酸钠）和硼酸
—
砷
喉部紧缩感、吞咽困难、胃肠道烧灼痛、呕吐、腹泻、胃肠道出血、脱水、肺水肿、肾功能衰竭、乳酸性酸中毒、肝功能衰竭、休克
用青霉胺螯合治疗，对不能口服的病人用二巯基丙醇，补液，治疗休克和疼痛
胂（砷化氢气体）
输血、利尿
沥青
参见石油馏出物
—
阿司匹林
阿托品及相关化合物
抗胆碱能症状（心动过速、体温过热、瞳孔扩大、皮肤潮热干燥、尿潴留、肠梗阻、谵妄）
用于诊断、试验性治疗或是用以治疗对镇静无效的严重症状，虽然罕有需要（注意：惊厥—参见毒扁豆碱）可考虑应用毒扁豆碱，成人0.5～2.0mg，儿童0.02mg/kg静脉注射（缓慢）—
汽车废气
参见一氧化碳
—
巴比妥酸盐
心动过缓、体温过低、意识错乱、谵妄、角膜反射消失、呼吸衰竭、昏昏欲睡、共济失调、昏迷
自摄入后24小时内应用活性炭，支持疗法，苯巴比妥中毒者强制碱化利尿（以利排出）
重症病例行血液透析
钡复合物（可溶解的）
呕吐、腹痛、腹泻、震颤、惊厥、急腹症、高血压、心跳骤停、呼吸困难及发绀、室颤、严重低血钾、骨骼肌无力
氯化钾 10–15 mEq/h (10–15 mmol/h) IV、硫酸钠或硫酸镁 60 g 口服以在胃中沉淀钡，然后可能洗胃
用地西泮控制惊厥
呼吸困难或发绀者给予O2
浴盐
参见苯丙胺
—
颠茄
见阿托品
—
苯中毒
眩晕、无力、头痛、欣快感、恶心、呕吐、室性心律失常、瘫痪、惊厥
慢性中毒：再生障碍性贫血、低血钾、白血病、中枢神经系统受抑制
易激惹、中枢神经系统兴奋、肌肉痉挛、肌张力障碍、阵挛性及强直性的惊厥发作、呼吸衰竭、肺水肿、恶心、呕吐、迟钝、昏迷
用水去除污染，避免呕吐及误吸；给O2；呼吸支持；心电监护（室颤可早期出现）
用地西泮控制惊厥
对于重度贫血可输血
如必要可予补钾
禁忌使用肾上腺素
用地西泮控制惊厥
gamma-六氯化苯
六氯化苯（林丹）
六氯苯
林丹
易激惹、中枢神经系统兴奋、肌肉痉挛、肌张力障碍、阵挛性及强直性的惊厥发作、呼吸衰竭、肺水肿、恶心、呕吐、迟钝、昏迷
支持疗法，控制气道后给予活性炭
用地西泮控制惊厥
石油精
参见石油馏出物
—
苯二氮䓬类
镇静状态至昏迷，特别是药物与酒精混合时
低血压
气道控制
对于低血压者给予静脉补液及血管升压类药物
除非治疗急性服用苯二氮类镇静药后出现副作用的未使用TCA的患者，否则避免使用苯二氮卓类拮抗剂氟马西尼，（注意： 如果涉及三环类抗抑郁药，氟马西尼可能会诱发癫痫发作；在依赖苯二氮卓类药物的患者中，氟马西尼可能会导致停药。)
苯酚
参见苯
—
beta受体阻断剂
低血压、心动过缓、惊厥、心源性心律失常、低血糖、精神状态改变
密切监护和注意维持气道通畅
对于有征兆的患者，考虑给予多巴胺、肾上腺素和其他血管升压类药物以及胰高血糖素3～5mg静脉注射，随后输注CaCl2、静脉注射胰岛素及葡萄糖、心脏起搏、主动脉内球囊泵以及静脉输注脂肪乳剂
二氯化汞
参见汞
—
重铬酸盐
参见铬酸
—
百治磷
参见有机磷
—
联苯菊酯
参见除虫菊酯类
—
铋复合物
急性：腹痛、少尿、急性肾衰竭
慢性：吸收障碍、溃疡性口腔炎、厌食、进行性脑病
呼吸支持，可用二巯基丙醇和二巯基丁二酸螯合治疗(见表 螯合作用治疗指南)
苦杏仁油
参见氰化物
—
漂白剂，氯
参见次氯酸盐
—
硼酸
恶心、呕吐、腹泻、出血性胃肠炎、无力、嗜睡、中枢神经系统受抑制、惊厥、熟龙虾样皮疹、休克
从皮肤上去除，预防或治疗电解质异常和休克，控制惊厥
对严重中毒（罕见）予以透析
溴酸盐
呕吐、腹泻、上腹痛、酸中毒、耳聋
支持治疗，用硫代硫酸盐将溴酸盐还原成低毒性的溴化物
对肾衰竭患者予血液透析治疗
溴化物
恶心、呕吐、皮疹（可能呈痤疮样）、言语不清、共济失调、意识错乱、精神病样行为、昏迷、瘫痪、阴离子间隙下降
停药、水化及NaCl静脉注射利尿，呋塞米10mg IV q6h
对于重症中毒行血液透析
溴
高度腐蚀性
暴露于液态或气态溴会致皮肤及黏膜灼伤
强力去污，支持治疗
盐酸安非他酮
呼吸抑制、共济失调、惊厥
活性炭、苯二氮䓬类药、支持治疗
硝酸丁酯
参见亚硝酸盐
—
镉
口服：严重的胃痛性痉挛、呕吐、腹泻、咽干口燥、咳嗽、呼吸困难、头痛、休克、昏迷、茶色尿、肾衰竭
吸入：肺炎伴有呼吸困难和两侧肺部渗出、低氧、死亡
以牛奶或清蛋白稀释、呼吸支持、水化，用二巯基丁二酸或二巯基丙磺酸钠螯合治疗
禁忌使用二巯基丙醇
对吸入中毒者，给O2、有时用支气管扩张剂和皮质激素
咖啡因
参见氨茶碱
—
钙通道阻滞剂
恶心、呕吐、意识混乱、心动过缓、低血压、完全性心血管塌陷
中毒有时发生于高血糖后
对缓释制剂考虑应用全肠道灌洗
胰高血糖素5-10mg静脉推注
对低血压或严重心律失常者考虑应用氯化钙（1g放入10mL液体中，配成10%溶液）或三倍额外剂量葡萄糖酸钙静脉注射，使用起搏器或主动脉内球囊泵
使用常规胰岛素10～100单位静脉注射及以50～100mL50%葡萄糖加10%葡萄糖50～100mL/每小时静脉输注
可静脉输注脂肪乳剂
甘汞
参见汞
—
樟脑
呼吸气有樟脑味、头痛、意识错乱、谵妄、幻觉、惊厥、昏迷
用地西泮预防和治疗惊厥，呼吸支持
合成大麻素（合成大麻）
高血压，心动过速，心肌梗死，恶心，呕吐，躁动，幻觉，精神病，癫痫，惊厥，中风
另见大麻素，合成
支持治疗包括静脉输液，苯二氮卓类药物控制躁动和癫痫，苯巴比妥控制癫痫发作
beta受体阻滞剂可能有助于缓解心脏症状，但几乎是不必要的
另见大麻素，合成
固体灌装燃料
参见甲醇
—
斑蝥
刺激皮肤及粘膜、皮肤小囊泡、恶心、呕吐、血性腹泻、背部及尿道灼痛、呼吸抑制、惊厥、昏迷、流产、月经过多
呼吸支持、治疗癫痫、维持体液平衡、避免使用所有源自斑蝥的油
无特定解毒剂
氨基甲酸酯
轻微至高度毒性作用；除胆碱酯酶抑制作用非持久外，余类似有机磷
参见有机磷
参见有机磷
卡马西平
进行性中枢神经系统受抑制，惊厥（偶尔），心律失常（罕见）
去除中毒来源后予以支持治疗，监测心率
对心律失常可予静脉输注碳酸氢钠
苯酚
参见酚类
—
碳酸盐（铵、钾、钠）
见吞食强碱
二硫化碳或二硫化碳
呼吸时蒜味口臭、激惹、乏力、躁狂、昏迷状态、谵妄、瞳孔扩大、失明、帕金森综合征、惊厥、昏迷、麻痹、呼吸衰竭
清洗皮肤，给O2，以地西泮镇静，呼吸及循环支持
二氧化碳
呼吸困难、乏力、耳鸣、心悸、窒息
呼吸支持，氧气
二氧化碳
依暴露时间长短、吸入浓度、呼吸和循环系统受累程度不同中而毒程度各异
依血中碳氧血红蛋白百分比不同而症状各异
头痛、眩晕、呕吐、呼吸困难、意识错乱、瞳孔扩大、惊厥、昏迷
面罩给予100%O2，如需要给予呼吸支持，立即测量碳氧血红蛋白浓度，如碳氧血红蛋白浓度>25%，需咨询中毒控制中心是否进行高压O2治疗 (见 一氧化碳中毒)
四氯化碳（有时用于化学制造和一些清洁液）
恶心、呕吐、腹痛、头痛、意识错乱、视觉障碍、中枢神经系统受抑制、室颤、肾损伤、肝损伤、肝硬化
清洁皮肤、给O2、呼吸支持、监测肾功能和肝功能，适当治疗
羰基铁
参见铁
—
卡西酮（取代）
参见苯丙胺
—
烧碱（氢氧化钠）
见吞食强碱
水合氯醛
氯醛酰胺
嗜睡、意识错乱、休克、昏迷、呼吸抑制、肾损伤、肝损伤
对室性心律失常予以呼吸支持、评估伴随的摄入情况、beta-受体阻滞剂
氯酸盐和硝酸盐
呕吐、恶心、腹泻、发绀（高铁血红蛋白）、中毒性肾炎、休克、惊厥、中枢神经系统受抑制、昏迷、黄疸
以亚甲蓝治疗高铁血红蛋白，应用10%硫代硫酸盐将氯酸盐还原为毒性较低的氯化物，重症发绀病例需输血，抗坏血酸，治疗休克，给O2
对于复杂病例，可能需行透析治疗
氯丹
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
氯代乙氧基磷
参见有机磷
—
氯化烃和其他卤代烃（在许多杀虫剂中）
轻微毒性作用（例如，甲氧氯）至重度毒性作用（如，狄氏剂）
呕吐（早期及迟发性的）、感觉异常、不适、粗大震颤、惊厥、肺水肿、室颤、呼吸衰竭
地西泮或苯巴比妥预防及控制震颤及惊厥，慎用肾上腺素，避免意外刺激，补液
用于肾和肝功能衰竭的监测和支持治疗
氯 （参见次氯酸盐）
服用：激惹、口腔及胃肠道受腐蚀、可能形成溃疡或穿孔、腹痛、心动过速、衰弱、循环衰竭
吸入：严重的呼吸道及眼部刺激、声门痉挛、咳嗽、气哽、呕吐、肺水肿、发绀
服用：以水或牛奶稀释，治疗休克
吸入：给O2、呼吸支持、观察及治疗肺水肿，雾化吸入NaHCO3（4.2% NaHCO3 4mL）
氯苯胺
参见乙酰苯胺
—
氯仿
窒息
嗜睡、昏迷
可能的急性肝损伤
服用：观察有无肾和肝损害；呼吸、心脏和循环支持
吸入：呼吸、心脏和循环支持
四氯异苯睛
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
氯硫磷
See Organophosphates
—
氯蜱硫磷
See Organophosphates
—
铬酸和铬酸盐
因氧化作用而有腐蚀效应，鼻中隔溃疡或穿孔，严重胃肠炎、休克、眩晕、昏迷、肾炎
以水或牛奶稀释，慎予液体及电解质以支持肾功能，考虑应用N-乙酰半胱氨酸及抗坏血酸将六价的转换为较低毒性的三价的复合物
铬
刺激皮肤和粘膜
以水及10%抗坏血酸溶液彻底清洗15分钟
三氧化铬
参见铬酸
—
可乐定
心动过缓、镇静作用、周期性呼吸暂停、低血压、体温过低
支持疗法；血管升压类药物；纳洛酮5mcg/kg累计至2～20mg，必要时重复，尽可能减少镇静
煤气
参见一氧化碳
—
钴
心动过速、吸入后呼吸急促及缺氧、刺激皮肤及粘膜、肾小球肾炎、甲状腺功能减退（罕见）
支持疗法，以水及肥皂去污染
氯化钴
参见氧化氮
—
可卡因†
兴奋而后抑制、恶心、呕吐、不能自我控制、忧虑、幻觉、发汗、体温过高、惊厥、心肌梗死（罕见）
以地西泮控制兴奋（初始治疗）、给氧、如必要给予呼吸及循环支持，静脉注射碳酸氢钠
静脉注射艾司洛尔治疗心律失常需极为谨慎
观察有无心肌或肺部病症（通常在到达急诊之前）
体温过高者给予外部降温
秋水仙碱
恶心，出血性胃炎，多器官衰竭，全血细胞减少，脓毒症
多次使用活性炭，静脉输液，支持治疗，粒细胞集落刺激因子
铜盐
呕吐、烧灼样感、金属味、腹泻、疼痛、休克、黄疸、无尿、惊厥
青霉胺或二硫基丙醇（见表 螯合作用治疗指南，维持电解质及液体平衡，呼吸支持，监测胃肠道情况，治疗休克，控制惊厥，监测肝衰竭及肾衰竭
升汞（氯化汞）
参见汞
—
库马磷
See Organophosphates
—
杂酚油，甲酚
参见酚类
—
氰化物
心动过速、头痛、嗜睡、低血压、昏迷、急性重症酸中毒、惊厥、死亡，可能呼吸时有苦杏仁味，静脉血呈鲜红色
非常极速致死（1～15分钟）
尽快治疗是根本
吸入：移离源头
吸入或服用：给予100%O2和呼吸支持
每分钟吸入亚硝酸异戊酯0.2mL（1安瓿）30秒钟；3%亚硝酸钠10mL以2.5～5mL/分钟的速度静脉注射（儿童，10mg/kg），随后25%硫代硫酸钠25～50mL以2.5～5mL/分钟的速度静脉注射（氰化物试剂盒）；如症状复发则重复治疗
羟钴胺5g静脉注射（首选治疗）
氟氯氰菊酯
参见除虫菊酯类
—
氯氰菊酯
参见除虫菊酯类
—
二氯乙烷
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
氯苯乙烷
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
内吸磷
See Organophosphates
—
家用除臭剂
参见萘、对二氯苯
—
脱毛（发）剂
参见钡复合物
—
洗衣粉
见吞食强碱
二嗪磷
See Organophosphates
—
敌敌畏
See Organophosphates
—
三氯杀螨醇
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
狄氏剂
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
除螨灵
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
二乙二醇
参见乙二醇
—
洋地黄
洋地黄毒苷
地高辛
硝滴涕
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
乐果
See Organophosphates
—
二硝基苯
参见硝基苯
—
二硝基-o-甲酚
疲劳、口渴、面红、恶心、呕吐、腹痛、体温过高、心动过速、意识丧失、呼吸困难、呼吸停止、经皮肤吸收
液体疗法，给O2，预计有无肾脏及肝脏毒性显现，无特异性解毒剂，以清洁剂冲洗皮肤
苯乙哌啶合并阿托品
嗜睡、眼球震颤、针尖样瞳孔、心动过速、昏迷、呼吸抑制（（注：毒性可能延迟至12小时才出现。）
活性炭、纳洛酮、所有被证实中毒的儿童谨慎监护12～18小时、支持疗法
敌草快
参见百草枯
—
洗碗机去污剂
见吞食强碱
乙拌磷
See Organophosphates
—
碘化汞砷溶液
参见砷
—
排水管道疏通剂
见吞食强碱
硫丹
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
异狄氏剂
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
麦角衍生物
口渴、腹泻、呕吐、头晕、足部灼热感、心率加快及血压升高、心功能不全、惊厥、低血压、昏迷、流产、足部坏疽、白内障
应用苯二氮䓬类或短效的巴比妥药物控制惊厥
如末梢局部缺血，应用肝素加酚妥拉明5～10mg放入10mL生理盐水或硝普钠1～2 mcg/kg/min静脉注射
对于冠脉痉挛，以硝酸甘油及硝苯地平静脉注射
毒扁豆碱
参见毒扁豆碱
—
高氰戊菊酯
参见除虫菊酯类
—
乙醇、乙醇
参见乙醇
—
醚
参见氯仿
—
乙硫磷
See Organophosphates
—
乙二醇、二甘醇
服用：酩酊大醉但呼吸气无酒精味，恶心、呕吐
较迟出现手足痉挛、腰痛、草酸盐结晶尿、少尿进展至无尿及急性肾衰竭、呼吸窘迫、惊厥、昏迷
眼接触：虹膜睫状体炎
服用：呼吸支持，纠正电解质紊乱（阴离子间隙），考虑纠正酸血症，乙醇（参见甲醇治疗）或甲吡唑15mg/kg静脉注射（负荷剂量），随后10mg/kg静脉注射q12h
血液透析为最终治疗
眼部接触：冲洗眼部
炸药
参见钡复合物（烟火）和一氧化氮
—
氨磺磷
参见有机磷
—
蚕豆（蚕豆病）
倍硫磷
See Organophosphates
—
三价铁盐
参见铁
—
二价铁盐（如葡萄糖酸亚铁、硫酸亚铁）
参见铁
—
烟火
参见钡复合物
—
氟化物
摄入小剂量或中等剂量： 咸味或肥皂味
摄入较大剂量：震颤、惊厥、中枢神经系统受抑制、休克、肾衰竭
皮肤粘膜接触：表皮疼痛或深度烧伤
吸入：强烈的眼部及鼻部刺激、头痛、呼吸困难、窒息感、声门水肿、肺水肿、支气管炎、肺炎、水泡破裂致纵隔及皮下气肿
服用：以牛奶或水稀释，静脉注射葡萄糖及盐水，10%葡萄糖酸钙30mL静脉注射（儿童，0.6mL/kg）或10%CaCl210mL（儿童，0.1～0.2mL/kg）静脉注射，监测有无心脏系统应激，治疗休克及脱水
皮肤粘膜接触：用大量水冲洗，将白色组织清创，有时需局部注射10%葡萄糖酸钙，但可能需动脉内应用葡萄糖酸钙，或碳酸钙的糊剂或凝胶。
吸入：O2，呼吸支持，泼尼松治疗化学性肺炎（成人，15～40 mg po bid），治疗肺水肿
氟胺氰菊酯
参见除虫菊酯类
—
甲醛
服用：口腔及胃部疼痛、恶心、呕吐、呕血、休克、血尿、无尿、昏迷、呼吸衰竭
皮肤接触：刺激、凝固性坏死（高浓度）、皮炎、过敏
吸入：刺激眼部、鼻部及呼吸道；喉痉挛及水肿；吞咽困难；支气管炎；肺炎
服用：以牛奶或水稀释；治疗休克，以碳酸氢钠纠正酸中毒，呼吸支持，观察有无穿孔
皮肤接触：以大量肥皂及水清洗
吸入：以盐水冲洗眼部，给O2，呼吸支持
亚砷酸钾溶液
参见砷
—
罐装燃料
参见甲醇
—
燃料油
参见石油馏出物
—
气体
参见特定气体，如氨气、一氧化碳、氯（催泪瓦斯）、硫化氢 （下水道气体、挥发性氢化物）以及有机磷酸盐 （神经毒气）
—
汽油
参见石油馏出物
—
航模胶水
参见丙酮、苯（甲苯）、石油溜出物
—
金盐
氯化金：肝肾毒性
氰化金盐：氰化物毒性
看 氰化物处理 （以上）
见 螯合剂治疗指南
H2受体阻滞剂（如：西咪替丁、雷尼替丁）
轻微胃肠道问题，可能改变其他药物的浓度
无特异的支持措施
七氯
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
除草剂
参见特别的组成部分（如，砷、二硝基-o-甲酚、氯酸盐和硝酸盐）
—
六氯苯
参见Gamma-六氯化苯
四磷酸六乙酯
See Organophosphates
—
组胺-2阻滞剂
见 H2 受体阻滞剂
—
挥发性氢化物
参见硫化氢
—
碳氢化合物
见石油馏分和碳氢化合物中毒
—以及碳氢化合物中毒
氯化烃
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
卤化烃
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
氢氯酸
见吞食强碱
氢氰酸
参见氰化物
—
氢氟酸
参见氟化物
—
氯化氢或氟化氢
见吞食强碱
硫化氢
流泪和眼睛灼热、咳嗽、呼吸困难、肺水肿、皮肤灼伤、红斑、疼痛、大量流涎、恶心、呕吐、腹泻、神志不清、眩晕、突然崩溃、意识不清
氧气、呼吸支持
东莨菪碱
莨菪碱
莨菪属
参见颠茄制剂
—
次氯酸盐
一般出现轻度疼痛、口腔及消化道粘膜炎症
咳嗽、呼吸困难、呕吐、皮肤小囊泡
若摄入为6%的家用产品，用牛奶稀释（无需其它稀释治疗）
如果摄入了浓缩的形式，食道镜检查， 休克的治疗
口服降糖药
磺脲类
低血糖、出汗、嗜睡、意识模糊
收住入院，根据情况静滴葡萄糖，频繁进食（不仅是糖），仔细观察行为，定期测量血糖
持续低血糖予奥曲肽50～100mcg 静脉推注或皮下注射，每天两次到三次
对于乳酸酸中毒，支持治疗和血液透析
吸入麻醉药
窒息
嗜睡、昏迷
氧化亚氮可致谵妄
氯仿，可能急性肝损伤
服用：观察有无肾和肝损害；呼吸、心脏和循环支持
吸入：呼吸、心脏和循环支持
杀虫药
见特定毒剂氯化烃和其他卤化烃、有机磷酸盐、对氯苯、除虫菊酯
—
碘
口腔及食道灼伤痛、粘膜棕色沉着、喉头水肿、呕吐、腹痛、腹泻、休克、肾炎、循环衰竭
口服牛奶、淀粉或面粉，早期气道支持；液体及电解质支持，治疗休克，早期积极呼吸道管理
碘仿（三碘甲烷）
皮炎、呕吐、中枢抑制、兴奋、昏迷、呼吸困难
服用：牛奶或水稀释，呼吸支持
皮肤接触： 用碳酸氢钠或酒精洗涤
铁
（注：儿童含铁咀嚼片非常安全。）
呕吐、上腹部疼痛、苍白、发绀、腹泻、嗜睡、休克；如果摄入元素铁>20mg/kg可中毒
3～6小时内，血清铁> 400～500mcg/dL（>72～90micromol/L）合并消化道症状者，予去铁胺15 mg/（kg•h）开始滴定至BP看 铁中毒，治疗
异柳磷
See Organophosphates
—
异烟肼
中枢神经系统刺激、惊厥、迟钝、昏迷及肝毒性
对于惊厥，每摄入1mg，予1mg Vit B6静注，不知误服量则予5g静注
对于酸中毒，碳酸氢钠
次氯酸钠消毒液
参见次氯酸盐
—
煤油
参见石油馏出物
—
酮
参见乙酮
—
高效氯氟氰菊酯
参见除虫菊酯类
—
铅
急性摄入：烦渴、灼烧样腹痛、呕吐、腹泻、中枢神经系统症状（激惹、注意力不集中、意识水平下降、惊厥）
急性吸入：失眠、头痛、共济失调、躁狂、惊厥
慢性接触：贫血、周围神经病变、精神错乱、铅性脑病、动脉粥样硬化加速进展
参见铅中毒
四乙基铅
蒸气吸入、皮肤吸收或摄入：中枢神经系统症状（失眠、烦躁、妄想、共济失调、燥狂、惊厥）
支持治疗，地西泮控制惊厥，液体及电解质治疗，远离污染源
含氯石灰
参见氯
—
林丹
参见γ-六氯化苯、氯化烃和其它卤化烃
—
锂盐
恶心、呕吐、腹泻、颤抖、肌束震颤、嗜睡、糖尿病性尿崩、共济失调、惊厥、甲状腺功能减退
急性：水化、地西泮、终末器官受损或血清锂>4mEq/L (4 mmol/L)需透析治疗
慢性：症状严重需透析
碱液（氢氧化钠）
摄入：见腐蚀性摄入
皮肤暴露，见烧伤的症状和体征
摄入：见腐蚀性摄入
皮肤暴露，见烧伤的治疗
麦角酸二乙胺（LSD）
精神错乱、幻觉、高度兴奋、昏迷、幻觉重现
支持治疗，苯二氮䓬类药
成人严重狂躁者予氟哌啶醇2～10mgIV/IM（必要时重复）
马拉硫磷
See Organophosphates
—
锰
参见高锰酸钾
—
汞，化合物
急性：严重胃肠炎、口腔烧灼样痛、流涎、腹痛、呕吐、结肠炎、肾病、无尿、尿毒症
含烃类及苯类汞可造成皮肤灼伤
慢性：牙龈炎、精神异常、神经功能缺损
洗胃、活性炭、青霉胺（或二巯基丁二酸— (见表 螯合作用治疗指南)
维持水、电解质平衡，肾功能损害者需透析治疗，严密观察胃肠道穿孔情况
皮肤接触：清水、肥皂擦洗
汞，元素
液体： 如果误食，无自觉症状
如是静脉注射，可有肺栓塞的表现
汞蒸气：严重肺炎
液体： 如果误食，无需治疗
如是静脉注射，支持治疗
汞蒸气：支持治疗
硫柳汞（thimerosal）
参见汞（一般无毒）
—
聚乙醛
恶心、呕吐、干呕、腹痛、肌僵直、过度通气、惊厥、昏迷
支持治疗，地西泮
金属
查看特定金属的条目
见 螯合剂治疗指南
二甲双胍、
乳酸性酸中毒
甲醇、甲醇
参见甲醇
—
杀扑磷
See Organophosphates
—
甲氧氯
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
甲基对硫磷
See Organophosphates
—
水杨酸甲酯
二氯甲烷
参见一氧化碳
参见一氧化碳
溶剂油
参见石油馏出物
—
米氮平
通常良性
一般为镇静、精神错乱、心动过速
观察≥8小时
航模胶水、溶剂
参见丙酮、苯、石油馏出物和甲苯
—
单胺氧化酶（MAO）抑制剂
症状不具特异性且变化多样，通常延缓6～24小时才出现
拟交感神经中毒症候群、头痛、恶心、肌张力障碍、幻觉、眼球震颤、肌震颤、腹泻、惊厥、肌僵直
低血压及心过动缓（可能系发生前预兆）
考虑洗胃、支持性治疗
谷氨酸钠
全身烧灼感、面部压迫感、焦虑、胸痛（中餐馆综合征）
支持治疗
樟脑丸、晶体、驱虫剂
参见萘、樟脑和对二氯苯
—
毒蘑菇
参见蘑菇中毒
指甲光亮剂去除剂
参见乙酮
—
二溴磷
See Organophosphates
—
石脑油
参见石油馏出物
—
萘
服用：腹部痉挛、恶心、呕吐、头痛、意识错乱、排尿困难、血管内溶血、惊厥、G6PD缺乏患者可有溶血性贫血
皮肤接触：皮炎、角膜溃疡
吸入：头痛、意识错乱、呕吐、呼吸困难
服用：严重溶血者予输血，对血红蛋白尿者碱化尿液，用苯二氮䓬类药物控制惊厥
皮肤接触：如果衣物曾用萘樟脑丸储藏，应脱除之；冲洗皮肤眼睛
萘酚
参见酚类
—
神经毒气
See Organophosphates
—
镍钴
过敏性皮炎
慢性吸入：肺部炎症
去除镍来源，清水灌洗
羰基镍
肺炎、紫绀、谵妄、癫痫（也见于镍）
去除中毒来源、除污；轻症者用二硫卡钠口服，严重者静脉注射；若无二硫卡钠，可用双硫仑替代
尼古丁
看 烟草
硝酸酯类
参见氯酸盐和硝酸盐
—
硝酸
见吞食强碱
亚硝酸盐
高铁血红蛋白血症、发绀、缺氧、胃肠道症状、呕吐、头痛、晕眩、低血压、呼吸衰竭、昏迷
吸氧
对高铁血红蛋白血症给予1%美蓝1～2mg/kg缓慢静脉注射
硝基苯
苦杏仁味（提示氰化物）、嗜睡、头痛、呕吐、眼球震颤、共济失调、棕色尿、惊厥、谵妄、发绀、昏迷、呼吸停止
见乙酰苯胺
一氧化氮（也见 氯化物、氟化物、硫化氢、二氧化硫和环境性肺部疾病）
接触一氧化氮后一般症状延迟出现，除非浓度较高
有疲乏、咳嗽、呼吸困难、肺水肿
以后可发生支气管炎、肺炎
卧床休息，症状加重时尽早给O2
对大量肺水肿予吸引、体位引流，机械通气，成人强的松30～80mg/d和儿童按体表面积地塞米松1mg/m2可能预防肺纤维化
硝普钠
参见氰化物
—
一氧化二氮
参见氯仿
—
非甾体类抗炎药治疗（如布洛芬、奈普生）。
恶心、呕吐、中枢神经系统毒性（如，超大剂量时的惊厥）
临床观察，支持治疗
八甲基焦磷酰胺
See Organophosphates
—
冬青油
食油
参见乙酰苯胺（苯胺油）和石油馏出物（燃料油、润滑油）
—
针尖样瞳孔、嗜睡、浅呼吸、痉挛状态、呼吸衰竭
哌替啶：癫痫
活性炭、呼吸支持、静脉注射纳洛酮 (肌肉注射或鼻内，如果无法静脉注射)，根据需要唤醒患者并改善呼吸、输液维持循环
有机磷中毒
经皮肤、吸入或口服吸收：恶心、呕吐、腹部痉挛、流涎过度、肺部分泌物增多、头痛、流涕、视力模糊、瞳孔缩小、言语不清、精神障碍、呼吸困难、口吐泡沫、昏迷
去除衣物，冲洗皮肤
分泌物增多，成人予阿托品2~5mg，儿童0.05mg/kg IV或IM q15～60min，需要时重复和加量使用（必要时大剂量使用），往往为q 3~5 min；解磷定成人1～2g、儿童20～40mg/kgIV 15～30min，有需要1小时后重复；给O2、呼吸支持、纠正脱水
观察者避免自我污染
草酸
草酸盐
喉咙烧灼样疼痛、呕吐、低血压、手足搐搦、休克、声门及肾脏损害、草酸尿
牛奶或乳酸钙、10%葡萄tang酸钙10～20mL IV、止痛、生理盐水扩容抗休克、观察喉头水肿和狭窄情况
乙酰甲胺磷
See Organophosphates
—
油漆
对于含铅涂料，请参见 带领
—
油漆稀释剂
参见甲醇、石油馏出物（矿油精）和松节油
—
对二氯苯
腹痛、恶心、呕吐、腹泻、惊厥、手足搐搦（罕见）
补充液体、地西泮控制惊厥
副醛
呼吸时有醋酸味且不连贯、瞳孔缩小、呼吸抑制、昏迷
氧气、呼吸支持
百草枯（强腐蚀剂）
敌草快
即时症状：胃肠道疼痛和呕吐
24小时内：呼吸衰竭（但用敌草快无肺部问题）
活性炭、硅藻土、限O2、咨询中毒控制中心或相关工厂人员
对硫磷
See Organophosphates
—
巴黎绿
参见砷
—
灭蚁灵
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
氯菊酯
参见除虫菊酯类
—
杀虫剂
参见特殊组分
—
石油馏分油（见 碳氢化合物中毒)
服用：喉咙及消化道烧灼、呕吐、腹泻，仅在吸入时可有肺炎
蒸气吸入：欣快感、胸部烧灼感、头痛、恶心、虚弱、中枢抑制、精神错乱、呼吸困难、呼吸急促、啰音，心肌对儿茶酚胺过度敏感（能导致心律失常）
吸入：早期急性肺部炎症改变
因主要问题通常是由于吸入而非摄入所致，所以洗胃不是必须的
肺水肿予以支持治疗、给O2，呼吸支持
非那西汀
参见乙酰苯胺
—
苯环己哌啶（五氯酚）
睁眼迟钝、激惹、暴力行为、意识不清、心动过速、高血压
安静环境
若有需要，用苯二氮䓬类药物镇静
酚类
腐蚀作用，粘膜烧灼、苍白、虚弱、休克、儿童有惊厥、肺水肿、烟色尿、食管狭窄（罕见）
呼吸、心脏和循环衰竭
去除衣物、灼伤表面用水清洗、活性炭、止痛、给O2、呼吸支持、纠正液体失衡；观察有无食管狭窄
酚噻嗪
锥体外系症状（共济失调、肌肉和手足痉挛、斜颈），通常为特异性表现
大量误服可致口唇干燥、嗜睡、惊厥、昏迷、呼吸抑制
苯海拉明2～3mg/kg静滴或肌注治疗锥体外系症状，地西泮控制惊厥
苯丙醇胺
紧张、激惹、心动过缓、高血压及其他拟交感神经作用
支持治疗，地西泮
治疗高血压用酚妥拉明5mg IV，持续1分钟或硝酸甘油IV
甲拌磷
See Organophosphates
—
速灭磷
See Organophosphates
—
亚胺硫磷
See Organophosphates
—
磷化氢
参见硫化氢
—
磷酸二酯酶（PDE）5抑制剂
低血压，心动过速，胸痛，心律失常，视力减退，阴茎异常勃起
支持治疗，静脉输液和升压药，泌尿外科会诊治疗阴茎异常勃起，避免硝酸盐
磷酸
见吞食强碱
磷（黄或白）
第一阶段：大蒜味、呼吸时有蒜气味、局部刺激感、恶心、呕吐、腹泻、皮肤与喉咙与粘膜被腐蚀（由磷的爆炸性与可燃性导致）
第二阶段：8小时至数天内无症状期
第三阶段：恶心、呕吐、腹泻、肝肿大、黄疸、出血、肾损害、惊厥、昏迷
酒精、脂肪、食用油可使毒性加强
应使病人和施救者避免接触病人呕吐物及粪便
1:5000高锰酸钾或1%～2%双氧水洗胃，可使磷转化为无毒的氧化物
如有磷嵌入皮肤：
毒扁豆碱
晕眩、虚弱、呕吐、绞痛、心动过缓、可能有惊厥、激惹
成人用硫酸阿托品0.6-1mg或儿童0.01mg/kg皮下注射或静脉注射，必要时重复
若有需要，用苯二氮䓬类药物镇静
毛果芸香属
参见毒扁豆碱
—
甲基嘧啶磷
See Organophosphates
—
钾化合物（氢氧化钾或碳酸钾）
参见酸和碱
—
氰化钾
参见氰化物
—
亚硝酸钾
参见亚硝酸盐
—
高锰酸钾
褐色污点、口腔粘膜灼伤、声门水肿、低血压、肾脏累及
用水或牛奶稀释，考虑早期用内镜检查治疗，维持液体平衡
普瑞巴林
躁动，窦性心动过速，抽搐，昏迷
戒断症状类似于gamma-羟基丁酸（GHB）
支持治疗，苯二氮卓控制癫痫和激惹
硝滴涕
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
右丙氧芬
参见阿片类物质
—
氰酸
参见氰化物
—
除虫菊酯和拟除虫菊酯
过敏体质人群易发生变态反应（包括过敏反应和皮肤敏感）；除非以石油馏出物为载体，一般呈低毒性
彻底冲洗皮肤，对症和支持治疗
鼠毒
参见特殊的组分（如，钡化合物、氟化物、磷[黄或白]、铊盐、抗凝剂、华法林）
—
苄呋菊酯
参见除虫菊酯类
—
间苯二酚（resorcin）
呕吐、眩晕、耳鸣、寒颤、震颤、谵妄、惊厥、呼吸抑制、昏迷、高铁血红蛋白血症
呼吸支持，美蓝治疗高铁血红蛋白血症
蟑螂药
参见氟化物、磷和铊盐
—
外用酒精
参见异丙醇
—
水杨酸盐
水杨酸
东莨菪碱（hyoscine）
参见颠茄制剂
—
硒（上蓝剂）
参见砷和铊盐
—
下水道气体
参见硫化氢
—
银盐
硝酸银
唇染色（白色、棕色、然后黑色）、银中毒（皮肤变成石板灰或蓝色）、胃肠炎、休克、晕眩、惊厥
止痛，地西泮控制惊厥
烟雾
参见二氧化硫
—
腐蚀性苏打（氢氧化钠）
有关摄取，请参阅 腐蚀性摄入, 皮肤接触见烧伤
碳酸钠
参见酸和碱
—
氰化钠
参见氰化物
—
氟化钠
参见氟化物
—
氢氧化钠
焊料
参见镉和铅
—
选择性5羟色胺再吸收抑制剂
通常可见镇静、呕吐、震颤、心动过速
可能出现惊厥、幻觉、低血压、5-羟色胺综合征
罕见死亡
西酞普兰可能引起QRS 间期延长
保护气道，对QRS增宽者予碱化处理；摄入后症状持续> 6小时者应入院治疗
症状严重时可予静脉输注脂肪乳剂
锑波酚
参见砷
—
曼陀罗
参见颠茄制剂
—
士的宁
躁动，听觉、视觉、触觉高敏状态
在精神状态完好的情况下，轻微刺激即引起好似全身性惊厥的剧烈肌阵挛，惊厥间期肌松弛；多汗、呼吸骤停
隔离、减少刺激以预防肌阵挛性躁动；口服活性炭，静脉注射地西泮，呼吸支持
严重癫痫状态予神经肌肉阻滞剂并机械通气支持
二氧化硫
呼吸道刺激、打喷嚏、咳嗽、呼吸困难、肺水肿
离开污染区域、给O2、正压呼吸、呼吸支持
硫酸
有关摄取，请参阅 腐蚀性摄入 皮肤接触见烧伤
聚醚菊酯
参见除虫菊酯类
—
野生樱桃糖浆
参见氰化物
—
焦油
参见石油馏出物
—
酒石酸锑钾
参见砷
—
催泪气
参见 氯 （参见 次氯酸盐）
—
七氟菊酯
参见除虫菊酯类
—
替美磷
参见有机磷
—
特丁磷
参见有机磷
—
司替罗磷
参见有机磷
—
四乙基铅
参见铅、四乙基
—
胺菊酯
参见除虫菊酯类
—
铊盐（以前用于蚂蚁、鼠、蟑螂药）
腹痛（绞痛）、呕吐（可能是出血性）、腹泻（可能是出血性）、口腔炎、多涎、震颤、腿痛、感觉异常、多发性神经炎、眼肌和面部麻痹、谵妄、惊厥、呼吸衰竭、3周后脱发
治疗休克、支持治疗、地西泮控制惊厥，活性炭（有效结合铊和阻断肝内循环），普鲁士兰60mg/kg，鼻胃管注入，qid（与使用活性炭目的一样），螯合剂二巯基丙醇（疗效不一）
避免使用青霉胺和二氨基甲酰二硫代乙酯（可引起铊重分布进入中枢神经系统）
向毒物控制中心求助更多的帮助
茶碱
参见氨茶碱
—
甲状腺素
通常无症状
罕见激惹并在5-7天后进展至甲状腺危象
催吐、居家观察、地西泮、可能可使用抗甲状腺制剂，有症状时可加以普萘洛尔
烟草
兴奋、意识错乱、肌肉抽搐、乏力、腹部痉挛、全身性肌阵挛、中枢神经系统抑制、呼吸增快、心悸、心血管衰竭、昏迷、呼吸衰竭
活性炭、呼吸支持、给O2、地西泮止惊，如果污染则清洗全身皮肤
厕所便桶清洁剂，除臭剂
见腐蚀性摄入的症状和对二氯苯
见腐蚀性摄入的治疗和—
甲苯
参见苯
—
毒杀芬
参见氯和其他卤化碳氢化合物
—
敌百虫
参见有机磷
—
三氯甲烷
参见氯仿
—
三环类抗抑郁药
抗胆碱效应（如视力模糊、尿潴留）、中枢神经系统效应（如嗜睡、木僵、昏迷、共济失调、不宁、激惹、反射亢进、肌肉强直、惊厥）、心血管效应（心动过速、其他心律失常、束支传导阻滞、QRS增宽、传导异常、心力衰竭）、呼吸抑制、低血压、休克、呕吐、高热、瞳孔放大、出汗
对症治疗和支持治疗、活性炭、生命指征和心电图监测，气道维持
碳酸氢钠（0.5~2mEq/kg [0.5–2 mmol/L]）快速静注，反复周期性使用，使QRS缩短，防止心律失常，维持血pH>7.45（需要持续滴注）
用地西泮控制惊厥
血管活性药物（如去甲肾上腺素）维持血压
严重的中毒可考虑静脉输注脂肪乳剂
三碘甲烷
参见碘仿（三碘甲烷）
—
钨
接触可能导致弥漫性间质性肺纤维化。（亦见间质性肺疾病概述.）
松节油
松节油味、口腔灼伤、腹痛、咳嗽、窒息感、呼吸衰竭、肾炎
呼吸支持、给O2、止痛、监护肾功能
丙戊酸盐
进行性中枢神经系统和呼吸抑制
高氨血症伴或不伴有肝脏毒性
呼吸和心血管系统支持治疗、监测肝功能
有症状高氨血症： 左旋肉碱100mg/kg (最大量6 g ) 静脉输注30分钟以上；后维持剂量 15 mg/kg，每4小时一次
无症状高氨血症： 左旋肉碱100mg/kg 口服，每4小时一次 (每天最大量3 g )
清漆
参见甲醇和松节油
—
文拉法辛
可能有镇静、惊厥、QRS延长、拟交感症状（如震颤、瞳孔放大、心动过速、高血压、出汗）、低血压
死亡罕见
持续观察≥6小时
有QRS延长者考虑予以碱化治疗
含铁维生素
参见铁
—
华法林
见抗凝血剂，华法林
—
野樱桃糖浆（自然的，非人工调味的）
参见氰化物
—
冬绿树油
见阿司匹林和水杨酸盐中毒： 症状和体征
—
木醇
参见甲醇
—
二甲苯
参见苯
—
锌
参见锌中毒
见 螯合剂治疗指南
锌盐
参见铜盐
—
BP = 血压; BSA = 体表面积；CNS = 中枢神经系统; ECG = 心电图；GI= 胃肠道; INR= 国际标准化比率; NGT = 鼻胃管；NSAID = 非甾体抗炎药； PT = 凝血酶原时间； SSRI = 选择性血清素再摄取抑制剂。
如果某个术语在按字母顺序排列的毒物列表中不容易看到，请尝试根据您的设备和浏览器的约定搜索当前网页。
*在单独一列中的一种毒物与另一种毒物（如甲苯与苯）的合称表示两种毒物在化学上相联系，或者一种毒物是不纯的或一种是另一种的组分。含有毒药的物质名单的例子，并不完整。大多数药物都包含在一个类别中（例如，β 受体阻滞剂），只有最常见和最重要的药物才会有单独的行条目。
†内科医生应该注意一些人被警察追击时会把含有可卡因的塑料袋通过口腔及阴道塞入肠道（所谓的打包者）或匆忙服用包装不完整的毒品（所谓的填充者）。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Hazardous Materials Tools危险材料工具： 由美国医学图书馆的紧急响应者无线信息系统 (WISER) 管理的已知有毒物质的可搜索数据库