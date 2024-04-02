血液化验

一旦血液检查显示患有贫血，应进行化验以确定病因是否为维生素 B12 或叶酸缺乏。如果在显微镜下检查血样时观察到大红细胞和多层（高节段性）中性粒细胞（一类白细胞），应怀疑维生素 B12 或叶酸缺乏引起的贫血。也可出现白细胞和血小板数目减少，特别是患者长时间存在维生素缺乏性贫血时。

测定血液中 B12 维生素和叶酸的含量，也可能进行其他检查来确定维生素 B12 缺乏症的病因。