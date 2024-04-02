维生素缺乏性贫血是维生素B12或叶酸水平低或缺失造成。
患者可以出现虚弱、气短和苍白。
可能出现神经功能障碍。
血液检查可以发现提示维生素缺乏性贫血的异常细胞。
需要补充缺乏的维生素。
（也可参见贫血概述。）
维生素 B12 缺乏和叶酸缺乏可导致巨幼细胞性贫血。巨幼细胞性贫血，骨髓生成大而异常的红细胞（巨幼细胞）。
维生素 B12 缺乏症或叶酸缺乏症的最常见病因是饮食中缺乏或消化道不能吸收相应的维生素。恶性贫血是由影响维生素 B12 吸收的自身免疫性疾病引起的一种维生素 B12 缺乏症。叶酸缺乏症有时是由用于治疗癌症的药物引起，或与大量饮酒有关。
维生素缺乏性贫血的症状
维生素 B12 缺乏或叶酸缺乏导致的贫血症状是缓慢出现的，类似于其他类型贫血的症状，例如疲劳、虚弱和苍白。维生素 B12 缺乏症也可以引起神经功能障碍，导致刺痛、感觉丧失和无力。重度维生素 B12 缺乏症可能会引起意识模糊。在老年人中，维生素 B12 缺乏症引起的贫血可能会因这一症状而被误诊为痴呆。
维生素缺乏性贫血的诊断
血液化验
一旦血液检查显示患有贫血，应进行化验以确定病因是否为维生素 B12 或叶酸缺乏。如果在显微镜下检查血样时观察到大红细胞和多层（高节段性）中性粒细胞（一类白细胞），应怀疑维生素 B12 或叶酸缺乏引起的贫血。也可出现白细胞和血小板数目减少，特别是患者长时间存在维生素缺乏性贫血时。
测定血液中 B12 维生素和叶酸的含量，也可能进行其他检查来确定维生素 B12 缺乏症的病因。
维生素缺乏性贫血的治疗
补充维生素 B12 或叶酸
对于维生素 B12 或叶酸缺乏导致的贫血，治疗方法是补充缺乏的维生素。
一般来说，维生素 B12 通过注射给药，特别是在严重缺乏或无法从消化道吸收该维生素时。开始，每天注射或者每周注射，持续数周直至血液维生素 B12 水平恢复正常。然后一个月注射一次。维生素 B12 还可以每日鼻喷，或者片剂含于舌下，或片剂口服。维生素 B12 缺乏导致贫血的患者可能需要终生服用维生素 B12 补充剂。
叶酸可以每日服用一片。