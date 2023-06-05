重链病是一种浆细胞恶性肿瘤，单克隆的浆细胞产生大量被称为重链的异常抗体成分。

（也可参见浆细胞疾病概述。）

浆细胞来源于 B 细胞（B 淋巴细胞），后者是正常情况下产生抗体（免疫球蛋白）的一类白细胞。抗体是有助于身体抗击感染的蛋白质。

如果单个浆细胞过度增殖，由此产生的一组基因相同的细胞（称为克隆）会产生大量的单一类型的抗体。由于这种抗体由单一克隆生成，因此称为单克隆抗体，也叫做 M 蛋白。体内有大量 M 蛋白的人通常会出现其他抗体水平降低。在有些病例中，其产生的抗体是不完整的，仅有轻链或仅有重链（正常情况下，有功能的抗体由两对不同的链构成，这两对链分别被称为轻链和重链）。

有 5 类抗体——IgM、IgG、IgA、IgE 和 IgD。每类抗体都有自己的重链类型。

主要重链病根据产生的重链类型分类：

α（来自 IgA）

γ（来自 IgG）

μ（来自 IgM）

α 重链病 α 重链病（IgA 重链病）主要发生于中东或地中海后裔的年轻人。恶性浆细胞导致的肠壁浸润常影响食物营养的正常吸收（吸收不良），导致重度腹泻和体重下降。该病的一种罕见类型会影响呼吸道。 医生怀疑 α 重链病时，会进行血液检查。检查项目包括血清蛋白电泳 (SPEP)、免疫球蛋白测定和免疫电泳。SPEP 检查可测定血浆中的特异性蛋白质，以帮助鉴定某些疾病。免疫电泳检查专门针对本病而设计，分离蛋白质并根据检测其引起的免疫反应而进行鉴定。 可能还需要进行尿液检查。有时需要切取肠道组织做检查（活检）。 α 重链病进展迅速，部分患者在一至两年内死亡。在其他患者中，环磷酰胺、泼尼松（一种皮质类固醇）和抗生素治疗可能会延缓疾病进展或带来疾病缓解。

γ 重链病 γ 重链病（IgG 重链病）主要见于老年男性。部分 γ 重链病患者没有症状。有些患者也患有其他免疫系统疾病，例如类风湿性关节炎、干燥综合征或系统性红斑狼疮（狼疮）。 还有一些患者由于癌变的浆细胞浸润骨髓而出现反复感染的症状，例如，与白细胞数目减少有关的发烧和寒颤反复发作，以及与重度贫血有关的疲劳和虚弱。恶性浆细胞还可能导致肝脏和脾脏肿大。 确诊本病需要进行血液和尿液检查。 有症状的患者使用化疗药物、皮质类固醇和放疗可能有效。但 γ 重链病通常进展迅速，约半数患者在约 1 年内死亡。