跟腱滑囊炎是指位于跟部皮肤与跟腱之间（称为跟腱后滑囊炎）或跟腱与跟骨止点前（称为跟腱前滑囊炎或跟骨后滑囊炎）的充满液体的囊（滑囊）的炎症。

典型症状包括肿胀、发热、疼痛，及足跟后侧的压痛点。

诊断基于症状、体检，有时需 X 光检查。

治疗目的在于减轻炎症，并根据跟腱滑囊炎的位置，消除足跟后部的压力。

（还可参阅足部问题概述。）

跟腱是将小腿肌肉附着在跟骨上的肌腱。滑囊炎是一种疼痛性的滑囊炎症（滑囊是一种平坦、充满液体的囊，在皮肤、肌肉、肌腱和韧带摩擦骨骼的区域提供缓冲并减少摩擦）。

跟腱后滑囊炎主要发生于青年女性，男性也可发病。走路时，足跟后的软组织反复压在坚硬的鞋后帮上，从而引起或加剧滑囊炎。后跟急剧向内倾斜的鞋子（例如高跟鞋）可能会导致或加剧后跟骨的扩张（称为高跟鞋变形或 Haglund 畸形），从而导致跟腱后滑囊炎。

任何在跟腱上造成过度劳损的因素均会引起跟腱前滑囊炎（也称为阿尔伯特病或跟骨后滑囊炎）。脚后跟受伤（例如由坚硬或不合脚的鞋引起的伤害）和疾病（例如类风湿性关节炎和痛风）都可能导致该病。

跟部滑囊炎

跟腱滑囊炎的症状 症状因感染部位和滑囊炎的位置而异。 跟腱后滑囊炎 跟腱后滑囊炎的早期症状可能包括脚后跟发红、疼痛和发热。之后，皮肤的表层可能会磨损。几个月后，滑囊形成，看起来像一个凸起的、红色的或肉色的区域（结节），嫩而柔软、成形并发炎。如果跟腱后滑囊炎变为慢性，滑囊可能会变硬且呈疤痕状。 跟腱前滑囊炎 当受伤或痛风后滑囊发炎时，通常会突然出现跟腱前滑囊炎症状。当滑囊炎由于其他疾病（如类风湿性关节炎）诱发时，症状逐渐发展。脚后跟会出现疼痛、肿胀和发热。患者难以走路和穿鞋。足跟后方出现一个微红肿胀的压痛点。当发炎的滑囊扩大时，肿胀向侧面扩散到脚跟的两侧。

跟腱滑囊炎的诊断 医生的检查

有时行 X 光检查 首先进行检查，以进行跟腱后和跟腱前滑囊炎的诊断。 对于跟腱后滑囊炎，医生寻找红色或肉色结节。 对于跟腱前滑囊炎，医生挤压肌腱和跟骨之间的空隙，看是否出现疼痛。X 线检查不能诊断跟腱滑囊炎，但 X 线可以帮助排除其他导致足跟疼痛的疾病，如跟骨骨折以及因类风湿性关节炎或其他炎性关节炎引起的跟骨损害。磁共振成像 (MRI) 可用于排除其他病况。