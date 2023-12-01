跟腱滑囊炎是指位于跟部皮肤与跟腱之间（称为跟腱后滑囊炎）或跟腱与跟骨止点前（称为跟腱前滑囊炎或跟骨后滑囊炎）的充满液体的囊（滑囊）的炎症。
典型症状包括肿胀、发热、疼痛，及足跟后侧的压痛点。
诊断基于症状、体检，有时需 X 光检查。
治疗目的在于减轻炎症，并根据跟腱滑囊炎的位置，消除足跟后部的压力。
（还可参阅足部问题概述。）
跟腱是将小腿肌肉附着在跟骨上的肌腱。滑囊炎是一种疼痛性的滑囊炎症（滑囊是一种平坦、充满液体的囊，在皮肤、肌肉、肌腱和韧带摩擦骨骼的区域提供缓冲并减少摩擦）。
跟腱后滑囊炎主要发生于青年女性，男性也可发病。走路时，足跟后的软组织反复压在坚硬的鞋后帮上，从而引起或加剧滑囊炎。后跟急剧向内倾斜的鞋子（例如高跟鞋）可能会导致或加剧后跟骨的扩张（称为高跟鞋变形或 Haglund 畸形），从而导致跟腱后滑囊炎。
任何在跟腱上造成过度劳损的因素均会引起跟腱前滑囊炎（也称为阿尔伯特病或跟骨后滑囊炎）。脚后跟受伤（例如由坚硬或不合脚的鞋引起的伤害）和疾病（例如类风湿性关节炎和痛风）都可能导致该病。
跟部滑囊炎
正常情况下，跟腱与跟骨之间只有一个滑囊。这个滑囊可以发炎，引起水肿、疼痛，称为跟腱前滑囊炎。
异常压力长期作用和足功能障碍时，可在跟腱与皮肤之间形成保护性滑囊。这个滑囊也可以发炎，引起水肿、疼痛，称为跟腱后滑囊炎。
跟腱滑囊炎的症状
跟腱滑囊炎的诊断
医生的检查
有时行 X 光检查
首先进行检查，以进行跟腱后和跟腱前滑囊炎的诊断。
对于跟腱后滑囊炎，医生寻找红色或肉色结节。
对于跟腱前滑囊炎，医生挤压肌腱和跟骨之间的空隙，看是否出现疼痛。X 线检查不能诊断跟腱滑囊炎，但 X 线可以帮助排除其他导致足跟疼痛的疾病，如跟骨骨折以及因类风湿性关节炎或其他炎性关节炎引起的跟骨损害。磁共振成像 (MRI) 可用于排除其他病况。
跟腱滑囊炎的治疗
对于这两种疾病，均可采用温热或冷敷、非甾体抗炎药（NSAID）和皮质类固醇/麻醉剂混合物注射
对于跟腱后滑囊炎，可应用矫形鞋或有时手术治疗
对于跟腱前和跟腱后滑囊炎，热敷或冷敷、NSAID 和局部注射皮质类固醇/麻醉剂混合物到发炎的滑囊内，可临时缓解疼痛及炎症。但医生须注意不要将混合液注入跟腱中。治疗后，患者应休息。
对于跟腱后滑囊炎，治疗应针对减轻炎症和调节足在鞋中的位置，以减轻对跟骨的压力。可以在鞋中放置泡沫橡胶垫或毡状脚跟垫，以通过抬高脚跟来消除压力。将鞋的后半部分加长或在炎性滑囊周围放垫子也很有用。可以穿露背鞋，直到炎症减轻。有时候，穿戴特制的鞋子（比如稳定足跟中底部的跑鞋）和/或在鞋内置入一些装置（矫正器）可有助于控制足和足跟的异常运动，防止足跟后方受刺激。其他加垫的鞋可以减少对后跟及跟腱的刺激。
如果治疗效果不佳，可考虑手术重塑部分跟骨。