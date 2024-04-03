神经病性关节病是由进行性关节损伤引起的，通常是非常迅速的，其进展是因为患者无法感知痛觉，持续损害关节，因此无法察觉关节损伤的早期征象。

神经病性关节病是由影响神经的潜在疾病引起的，例如糖尿病和中风。

出现神经病性关节病是因为患者无法感觉到对关节的伤害。

典型的症状包括关节僵硬、积液和疼痛。

诊断基于 X 线检查。

治疗潜在的神经疾病，稳定关节和骨折部位，有时手术也可帮助减缓疾病进展和减轻疼痛。

任何关节都可受损，具体取决于神经损伤的部位。最常受损的关节为

膝关节和踝关节

在糖尿病患者中为足关节

通常仅有一个部位受累，例如脚和脚踝，一般不会超过两到三个关节。

神经病性关节病的病因 某些神经损伤可导致患者失去痛觉。有很多疾病如糖尿病、脊髓疾病（如脊髓损伤和脊髓中出现充满液体的腔隙[脊髓空洞症]）和梅毒均可破坏神经。最常见的病因 糖尿病

中风 存在神经损伤的患者可能会多次损伤关节，但未察觉。损伤可能会持续多年，造成关节损伤不断累积，然后才出现关节功能障碍。一旦出现关节功能障碍，关节在几个月内出现永久毁损。

神经病性关节病的症状 在早期阶段，由于关节僵硬和可能积液，神经病性关节病的表现类似于骨关节炎。疼痛是常见的早期症状。但是，由于患者痛觉通常受到损害，因此考虑到关节损伤的程度，疼痛程度往往出乎意料地轻微。尽管如此，如果疾病进展迅速，关节疼痛会剧烈。在这些病例中，由于关节内液体和异常骨的增生，关节会肿胀。由于骨折和韧带牵拉使得骨和软骨的活动部位脱位，关节外观可呈畸形。骨碎片漂浮于关节腔内，关节活动时可有粗糙的摩擦音。 不同的基础疾病可损害不同的关节。例如，未经治疗的梅毒所产生的并发症可损害膝关节和髋关节，而糖尿病可损害足关节和踝关节。脊髓空洞症常累及颈椎（脖子）和上肢关节，尤其是肘关节和肩关节。 患者很少发生由细菌引起的继发性关节炎（可参阅感染性关节炎），但可能出现感染性关节炎的典型症状，如发烧或全身不适，也可不出现。感染性关节炎在糖尿病患者中尤其高发。 血管、神经和脊髓等结构可因骨质增生而受压迫。

神经病性关节病的诊断 X 射线检查 当患者存在神经疾病和典型的关节问题症状时，医生会怀疑神经病性关节病。 X 线可检查关节损伤，包括钙的沉积和异常的骨增生和畸形。

神经病性关节病的治疗 治疗基础神经疾病

手术修补或置换受损关节 治疗基础神经疾病有时会减缓或甚至逆转关节损伤。固定无痛性骨折并用夹板保护不稳定的关节可以阻止或最大程度地减少损伤。 髋关节和膝关节可通过手术进行修补或用人工关节置换。然而，发生并发症的风险较高，例如人工关节松动和脱位。