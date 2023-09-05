血液疾病的实验室检查

最常用的血液检查是全血细胞计数 (CBC)。CBC 检查血液中的全部细胞成分（红细胞、白细胞和血小板）。全自动仪器只需要少量血液，在 1 分钟内即可检测出结果。某些情况下，需要在显微镜下检查血细胞（血涂片）作为 CBC 的补充。

实验室检测 全血细胞计数

CBC 评估的红细胞参数包括

红细胞数量（红细胞计数，RBC）

红细胞占总血容量的比例（血细胞比容 [Hct]）

血液中的血红蛋白（红细胞中的携氧蛋白）的含量（血红蛋白 [Hb]）

红细胞的平均大小（平均红细胞容积 [MCV]）

红细胞大小的变异性（红细胞分布宽度 [RDW]）

单个红细胞的血红蛋白量（平均红细胞血红蛋白量 [MCH]）

单个红细胞的血红蛋白浓度（平均红细胞血红蛋白浓度 [MCHC]）

这些参数的异常可以提醒实验室工作人员，红细胞存在异常（然后可以通过显微镜下检查进一步评估）。

异常红细胞可能是破裂的或者形状类似泪滴、新月（镰刀形），或各种其他形状。红细胞的形状和大小有助于医生判断贫血的病因。例如，镰刀形细胞是镰状细胞病的特征，形成血红蛋白含量不足的小细胞可能归因于缺铁性贫血，形成大细胞则提示叶酸缺乏症（叶酸是一种维生素）或维生素 B12 缺乏症所致的贫血。

通过 CBC 评估的白细胞参数包括

白细胞总数

不同类型白细胞的百分比和数量

白细胞是身体免疫系统的主要组成部分。正常情况下，白细胞有五大类（中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞），当免疫系统对不同的应激或疾病作出应答时，不同类型的白细胞会被募集以参与行使其功能。对每类白细胞分别计数（白细胞分类计数）可向医生提示导致白细胞总数变化的可能原因。例如，如果腹泻患者最近去过某些地区，由于嗜酸性粒细胞增多，白细胞计数增加，医生可能会怀疑寄生虫感染，因为嗜酸性粒细胞常常被招募抵抗寄生虫感染。

为了提供更多白细胞相关的信息，医生可在显微镜下检查这些细胞。镜检可以发现作为某些疾病特有的细胞特征。例如，存在大量外观极不成熟的白细胞（原始细胞）可能提示白血病（白细胞的恶性肿瘤）。

血小板计数也是 CBC 的一部分。血小板是通过在出血部位聚集成簇形成血栓以促进凝血过程的细胞。血小板数目是衡量血液形成血凝块能力（形成血凝块是身体的保护机制，便于止血）的重要指标。血小板太少可能会削弱凝血能力。血小板数目升高（血小板增多症）可导致小血管内过度凝血，特别是心脏或脑部的血管。然而，在某些疾病中，血小板数目升高可能会反常性地导致过度出血。