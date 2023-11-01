医师的评估

使用棉签和麻醉剂进行检查

磁共振成像

有时进行计算机断层扫描或胸部X线检查

舌咽神经痛与三叉神经痛(引起类似疼痛)的区别在于疼痛的部位或特定测试的结果。检查时，用棉签轻触咽后部。如果会引起疼痛，则将局部麻醉药涂抹于咽后部。如果局部麻醉药能消除疼痛，则可诊断为舌咽神经痛。

磁共振成像（MRI）检查可排除肿瘤。有时可进行计算机断层扫描（CT）或X线检查，以确定茎突是否异常偏长。

可局部麻醉喉咙后部，以帮助诊断并排除其他可能的疼痛原因。 神经阻滞还可以帮助医生确认诊断。它们可以识别受累神经，因为它们被用来破坏传递或增强疼痛信号的特定神经通路。