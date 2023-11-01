舌咽神经痛是一种位于咽喉后部、扁桃体周边区域、舌根部、及耳朵部分区域的反复发作性剧烈疼痛。疼痛由第9对脑神经(舌咽神经)的功能障碍造成。舌咽神经帮助移动喉咙的肌肉，并将信息从喉咙、扁桃体和舌头传送到脑部。
病因常不明，有时是异位动脉压迫舌咽神经所致。
疼痛短暂而剧烈，累及一侧舌后部、咽喉，有时还累及耳部。
在咽后部使用局部麻醉能消除疼痛，便可确诊。
某些抗癫痫药或抗抑郁药物、巴氯芬或局部麻醉药可缓解疼痛，但有时需要手术治疗。
（另请参见脑神经疾病概述）
舌咽神经痛是一种罕见疾病，常于40岁后发病，男性多见。
迷走神经（第10对脑神经）同时发生功能障碍，因为迷走神经和舌咽神经（第9对脑神经）一起出颅。因此，影响舌咽神经的问题通常也会影响迷走神经。迷走神经帮助控制心跳。当迷走神经功能异常时，脉搏可能异常，并可能出现 心律异常（心律失常）。
舌咽神经痛的原因
舌咽神经痛的症状
在舌咽神经痛中，发作短暂且间歇性发生，但会引起极度疼痛。症状发作可能由特殊动作（如咀嚼、吞咽、说话、打呵欠、咳嗽或打喷嚏）诱发。疼痛通常始于舌头后部、喉咙后部或扁桃体附近。有时疼痛扩散至耳部或下颌后部的区域。疼痛可能持续数秒至数分钟，通常只影响一侧咽喉和舌。
如果迷走神经功能障碍，影响心率，患者可能会晕厥。
舌咽神经痛的诊断
舌咽神经痛的治疗
抗惊厥药
局部麻醉药
有时需要进行手术
用于治疗三叉神经痛的药物，例如抗癫痫药物（卡马西平、奥卡西平、加巴喷丁或苯妥英）、巴氯芬和口服三环类抗抑郁药，对本病可能有效。（抗癫痫药可稳定神经细胞膜。） 可以立即通过神经阻滞缓解疼痛，直到口服药物生效。
如果这些药物均无效，可在其咽后壁应用局部麻醉药（如利多卡因），可短暂缓解疼痛（以及确诊）。
但为了永久缓解疼痛，可能需要手术治疗。通过在其间放置一块小海绵把舌咽神经与压迫它的动脉分离（称为血管减压）。
神经减压术
当异位动脉压迫脑神经引起疼痛时，运用称之为血管减压术的外科手术方法可缓解疼痛。血管减压术可用于治疗三叉神经痛、偏侧面肌痉挛、舌咽神经痛。
如果是三叉神经受压，先把头颅后部头发剃尽，然后做一个切口。外科医生在颅骨上钻个小孔，掀起脑组织边缘，以暴露神经。接着，医生把异位动脉与三叉神经分离，并在其之间放置一块小海绵。
这个手术需要全身麻醉，但手术风险较小。副作用包括面部麻木、面部肌肉无力、复视、感染、出血、听力和平衡改变、瘫痪。
手术常可缓解疼痛，但约 15% 的患者可以复发。