神经病理性疼痛是由神经、脊髓和脑部受损或功能异常而引起。
（另请参见疼痛概述)
神经病理性疼痛可能是由于
幻肢疼痛、带状疱疹后神经痛和复杂区域疼痛综合征的疼痛处理异常。
手术后也可能出现神经病理性疼痛，例如乳房切除(乳房切除术)或肺部手术(开胸手术)。
神经性疼痛可以导致焦虑和／或抑郁。焦虑和抑郁也会加剧疼痛。
神经病理性疼痛的症状
神经病理性疼痛可以是烧灼感或刺痛感，也可表现为对触摸和寒冷过度敏感。触摸超敏反应称为异常性疼痛。甚至轻触也可能会导致疼痛。
有时神经性疼痛很深很痛。
如果运动时出现疼痛，患者可能不愿意移动身体的疼痛部位。在这种情况下，控制疼痛部位的肌肉可能会变得衰弱，并且运动可能会受到更多限制。
由于神经系统的结构已经改变，使得这些结构对疼痛更加敏感，所以在病因解决后很久，仍然会感到疼痛。
神经病理性疼痛的诊断
医师的评估
医生对神经病理性疼痛的诊断主要基于以下几点：
症状
神经损伤的可能性
检查结果
根据症状的不同，医生可能会做一些测试来检查是否有可能导致疼痛的疾病。测试可能包括磁共振成像(MRI)、神经传导研究和肌电图(EMG)以及血液测试。神经传导研究和 EMG 帮助医生确定疼痛是由肌肉还是神经问题引起的，并帮助他们确定损伤或功能障碍的部位。
神经病理性疼痛的治疗
药物（例如止痛药、抗抑郁药和抗癫痫药）
物理和／或职业治疗
在需要时进行手术
刺激脊髓或神经
神经阻滞
了解神经病理性疼痛的本质和预期结果通常有助于患者感觉更好地控制和管理疼痛。
神经病理性疼痛的治疗可以根据引起它的特定疾病而变化。例如，如果病因是糖尿病，更好地控制血糖水平可能有助于减缓导致疼痛的神经损伤的进程。
通常，神经性疼痛的治疗始于药物。药物可以帮助减轻疼痛，减少削弱性和破坏性，但通常很难用药物完全缓解疼痛。
其他治疗包括物理治疗、神经或脊髓电刺激、神经阻滞，有时还包括手术。
可能导致疼痛的心理因素，例如焦虑和抑郁（如果存在），也会从一开始就得到治疗。
药品
可以给予止痛剂（止痛药）来减轻神经性疼痛。
用于治疗神经病理性疼痛的止痛药包括：
辅助性镇痛药是改变神经处理疼痛的方式的药物。这些药物可降低疼痛的剧烈程度。许多辅助性镇痛药通常用于治疗其他问题（例如癫痫发作或抑郁症），但发现它们有时能减轻疼痛，包括神经性疼痛。这些药物包括抗抑郁药物（如阿米替林、地昔帕明和文拉法辛）和抗癫痫药（如加巴喷丁），它们常用于治疗神经性疼痛。
应用于皮肤的药物(局部药物)，例如辣椒素乳膏或含有利多卡因(局部麻醉剂)的贴剂，可能有效。
阿片类止痛药可部分缓解某些人的神经性疼痛，但副作用的风险通常高于辅助性镇痛药。
然而，药物通常只能部分缓解神经病理性疼痛，通常只能缓解不到一半的患者。
物理治疗和职业治疗
其他治疗
如果疼痛是由对神经造成压力的损伤引起的，可能需要手术。
电刺激（来自放置在脊柱或其他区域上的电极）可能有助于缓解某些类型的慢性神经性疼痛。在经皮电刺激神经疗法 (TENS) 中，通过放置在皮肤表面的电极施加温和的电流。经皮电刺激神经疗法装置无需处方即可购买。在这种治疗中，会在疼痛区域周围放置刺激垫片。
周围神经刺激包括将细电线放在皮下以刺激个体周围神经。（周围神经指脑和脊髓以外的神经。） 电线与放置在皮肤表面的小装置（刺激器）相连。这种治疗对神经性疼痛特别有效，并且比经皮电刺激神经疗法更好地靶向疼痛区域。将电线置于皮下是一种微创的门诊手术，因为它需要在皮肤上开小切口。
脊髓刺激可用于缓解背部手术后神经损伤或复杂区域疼痛综合征患者的神经性疼痛。这种治疗包括在皮肤下植入脊髓刺激器，通常是在臀部或腹部。像心脏起搏器一样，该装置产生电脉冲。来自该装置的小电线(导线)被放置在脊髓周围的空间（硬膜外腔）中。这些导线向脊髓传递脉冲。该脉冲改变了疼痛信号发送到脑部的方式，从而改变了不愉快症状的感知方式。
神经阻滞用于破坏传递或增强疼痛信号的神经通路。当药物不能缓解疼痛时，神经阻滞可用于患有严重持续性疼痛的患者。可以使用各种技术：
在神经周围注射局部麻醉剂，以防止神经发出疼痛信号(医生通常使用超声波来帮助他们定位要治疗的神经)
在称为神经节的神经细胞集合周围的区域注射，以帮助调节疼痛信号的传递
向神经中注入腐蚀性物质(如苯酚)来破坏它
冻结神经（冷冻疗法）
用射频探针烧灼神经