神经病理性疼痛可以是烧灼感或刺痛感，也可表现为对触摸和寒冷过度敏感。触摸超敏反应称为异常性疼痛。甚至轻触也可能会导致疼痛。

有时神经性疼痛很深很痛。

如果运动时出现疼痛，患者可能不愿意移动身体的疼痛部位。在这种情况下，控制疼痛部位的肌肉可能会变得衰弱，并且运动可能会受到更多限制。

由于神经系统的结构已经改变，使得这些结构对疼痛更加敏感，所以在病因解决后很久，仍然会感到疼痛。