慢性创伤性脑病(CTE)

慢性创伤性脑病是由若干头部损伤引起的脑细胞的逐渐退化，通常发生在运动员身上，也发生在经历过爆炸的士兵身上。

（另请参见谵妄和痴呆症概述以及痴呆症概述。）

拳击员痴呆症，在20世纪20年代拳击运动员身上发现，和慢性创伤性脑病（一个出现时间更晚的术语）被认为是同一种疾病。慢性创伤性脑病发生在一些退休的职业和大学美式橄榄球运动员以及其他有重复性头部损伤（例如脑震荡）的运动员身上。它也发生在一些在战斗中因爆炸(爆炸伤)而头部受伤的士兵身上。

专家们还不知道为什么只有某些反复头部受伤的人会发展成慢性创伤性脑病，也不知道造成这种疾病需要多少伤害和多少力量。大约 3% 的运动员有过几次脑震荡(甚至明显轻微的脑震荡)，会发展成慢性创伤性脑病。

CTE 的症状 首先，慢性创伤性脑病患者可能具有以下一种或多种情况： 情绪变化： 他们感到沮丧、易怒和/或绝望，有时会导致自杀的想法。

行为变化： 他们行为冲动或气势凌人，或易发脾气。

精神功能变化： 他们变得健忘，难以计划和组织，或者意识混轮。可能发展成痴呆症。

肌肉问题： 他们移动缓慢，身体不协调，和/或难以表达（构音障碍)。 人们可能直到晚年才出现任何症状，有时直到60岁才开始。或者，情绪和行为可能在年轻的成年期(例如，30多岁)发生变化，精神障碍可能在以后发生。

CTE 的诊断 医师的评估 如果患者存在以下情况，则医生会怀疑患有慢性创伤性脑病 多次头部受伤

存在该疾病的典型症状

不存在可以更好地解释症状原因的其他病情 脑成像 [通常是核磁共振成像 (MRI)] 通常用于检查是否存在可引起相似症状的其他疾病。但是，包括成像检查在内的所有检查都不能证实慢性创伤性脑病的诊断。 慢性创伤性脑病只有在死亡后尸检时切除脑组织样本并在显微镜下检查时才能明确诊断。 你知道吗……

CTE 的治疗 安全和支持措施

心理咨询

缓解症状的药物 对于慢性创伤性脑病，尚无特异性治疗。和其他痴呆症一样，安全和支持措施可能会有所帮助。

安全和支持措施 如果患有痴呆症，创造一个安全和支持性的环境可能会非常有帮助。 一般来说，环境应该是明亮、愉悦、安全、稳定的，并且有助于改善定向力。一些刺激，如收音机或电视机，会有帮助，但是应该避免过度刺激。 有组织的安排和日常流程可帮助痴呆症患者保持定向力，并使他们有安全感和稳定感。环境、日常流程或照护人员的任何改变，都应对患者做出清晰简单的解释。 每天执行规律的例行任务（例如洗澡、吃饭、睡觉），可以帮助痴呆症患者记忆。遵循一个规律的作息时间，可以帮助患者改善睡眠。 定期安排的活动可以通过将注意力集中在愉快或有用的任务上，帮助患者感到独立和需要。这些活动应该包括身体和精神活动。随着痴呆症的加重，活动应分成几个小部分或进行简化。

其他措施 患有慢性创伤性脑病的人可以从心理咨询中受益，这可能有助于他们应对情绪的变化。抗抑郁药和情绪稳定药物也可能有所帮助，特别是在控制自杀念头方面。 为了帮助降低慢性创伤性脑病的风险，患有脑震荡的人需要休息，并在一段时间内停止运动和某些其他活动。他们应逐渐恢复体育活动，并受到医疗保健从业者的监督。

照护者的照护 照料痴呆症患者压力较大而且要求苛刻，护理人员可能会出现抑郁和精疲力竭，通常忽略了自己的身心健康。以下措施可帮助看护者（参见表照顾看护者）： 了解如何有效地满足痴呆症患者的需求以及对患者的要求： 照护者可以从护士、社会工作者、组织以及出版和在线材料中获得这些信息。

必要时寻求帮助： 照护者可以与社会工作者(包括当地社区医院的那些人)谈论适当的帮助来源，例如日托计划、家庭护士的探访、兼职或全职家务助理以及住宿助理。咨询和支持团体也能有所帮助。

自我照料： 照护者应记住照料自己，他们不应该放弃他们的朋友、爱好和活动。