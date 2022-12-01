慢性创伤性脑病 (CTE) 即脑细胞随时间分解。它是由反复的头部损伤或爆炸声引起。头颅外伤包括脑震荡。

医生不确定为什么有些头颅外伤的人会得CTE病，而有些人则不会

CTE的症状可能包括抑郁、攻击性、意识模糊、性格变化以及行动迅速或说话清晰的问题

CTE没有治愈的方法

治疗有助于缓解情绪症状，保持患者舒适和安全

CTE是一种痴呆症，这是一种脑部问题，很难记忆、思考和学习。