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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性创伤性脑病(CTE)

（拳击员痴呆）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是慢性创伤性脑病（CTE）？

慢性创伤性脑病 (CTE) 即脑细胞随时间分解。它是由反复的头部损伤或爆炸声引起。头颅外伤包括脑震荡

  • 医生不确定为什么有些头颅外伤的人会得CTE病，而有些人则不会

  • CTE的症状可能包括抑郁、攻击性、意识模糊、性格变化以及行动迅速或说话清晰的问题

  • CTE没有治愈的方法

  • 治疗有助于缓解情绪症状，保持患者舒适和安全

CTE是一种痴呆症，这是一种脑部问题，很难记忆、思考和学习。

什么会导致CTE？

引起CTE的原因包括：

  • 反复头颅外伤，例如踢足球、拳击或其他运动，每次头颅外伤并不一定要严重才能导致CTE

  • 爆炸造成的头颅外伤，最常见于战斗中的士兵

CTE的症状是什么？

CTE 症状可能要到晚年才会出现，有时是在 60 岁以后。

一些 CTE 患者在青年期有轻微的症状，但在以后会变得更加严重。

症状包括：

  • 抑郁症

  • 感觉烦躁

  • 自杀念头

  • 具有攻击性

  • 容易发脾气

  • 痴呆

  • 计划或组织困难

  • 变得笨拙

  • 说话不清楚

医生如何判断是否患有CTE？

医生怀疑CTE存在于曾多次头颅外伤或暴露在巨大爆炸中并有CTE症状的人群中。

目前还没有用于确认 CTE 诊断的测试，但是医生会做脑部成像测试，例如 CT 扫描（计算机断层扫描）。成像测试有助于医生了解患者是否有其他类似症状。医生确定是否患有CTE病的唯一方法是研究患者死后的脑部。

医生如何治疗CTE？

CTE没有治愈的方法，但以下方法有所帮助：

  • 生活在安全有序的环境中，有规律的日常活动

  • 清楚地解释环境或护理人员的任何变化

  • 心理咨询

  • 帮助缓解症状的药物

为了帮助降低CTE的风险，脑震荡患者应该休息一段时间，远离体育活动。

在 CTE 影响决策之前，CTE 患者应尽可能多地做出医疗、财务和法律决定。这包括选择一个人，在您不再能做决定时代表您决定。还应与医生讨论在生命的末期想要什么类型的护理(生前遗嘱)。

随着 CTE 的恶化，治疗往往是为了让患者更舒适，而不是延长寿命。

照护者的照护

照顾任何类型痴呆症（包括 CTE）患者都会面临很大的压力，并且还很吃力。护理人员可能会感觉抑郁和疲惫，通常不会照顾自己的身心健康。护理人员必须：

  • 了解如何满足痴呆症患者的需求以及对他们的期望

  • 需要时可通过以下渠道寻求帮助，例如日托计划、家庭护士的探访、家务助理、住宿助理、咨询和支持团体

  • 花些时间照顾自己，包括和朋友一起度过有规律的时间，以及保持自己的爱好和参与各种活动

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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