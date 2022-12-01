什么是慢性创伤性脑病（CTE）？
什么会导致CTE？
引起CTE的原因包括：
反复头颅外伤，例如踢足球、拳击或其他运动，每次头颅外伤并不一定要严重才能导致CTE
爆炸造成的头颅外伤，最常见于战斗中的士兵
CTE的症状是什么？
医生如何判断是否患有CTE？
医生怀疑CTE存在于曾多次头颅外伤或暴露在巨大爆炸中并有CTE症状的人群中。
目前还没有用于确认 CTE 诊断的测试，但是医生会做脑部成像测试，例如 CT 扫描（计算机断层扫描）。成像测试有助于医生了解患者是否有其他类似症状。医生确定是否患有CTE病的唯一方法是研究患者死后的脑部。
医生如何治疗CTE？
CTE没有治愈的方法，但以下方法有所帮助：
生活在安全有序的环境中，有规律的日常活动
清楚地解释环境或护理人员的任何变化
心理咨询
帮助缓解症状的药物
为了帮助降低CTE的风险，脑震荡患者应该休息一段时间，远离体育活动。
在 CTE 影响决策之前，CTE 患者应尽可能多地做出医疗、财务和法律决定。这包括选择一个人，在您不再能做决定时代表您决定。还应与医生讨论在生命的末期想要什么类型的护理(生前遗嘱)。
随着 CTE 的恶化，治疗往往是为了让患者更舒适，而不是延长寿命。
照护者的照护
照顾任何类型痴呆症（包括 CTE）患者都会面临很大的压力，并且还很吃力。护理人员可能会感觉抑郁和疲惫，通常不会照顾自己的身心健康。护理人员必须：
了解如何满足痴呆症患者的需求以及对他们的期望
需要时可通过以下渠道寻求帮助，例如日托计划、家庭护士的探访、家务助理、住宿助理、咨询和支持团体
花些时间照顾自己，包括和朋友一起度过有规律的时间，以及保持自己的爱好和参与各种活动