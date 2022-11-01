当未修复的损伤或出生缺陷允许细菌进入覆盖脑部和脊髓的组织层(脑膜)之间的空间时，细菌性脑膜炎可能会复发。缺陷可能在

脊髓缺陷的唯一症状可能是，脊柱外的皮肤上有一个凹陷或一小簇毛发。

由损伤或出生缺陷导致的脑膜炎可能需要数月或数年才发病。

少数情况下，复发性细菌性脑膜炎是由累及补体系统（免疫系统的组成部分）的遗传性（先天性）疾病导致。在这种情况下，最有可能的原因是肺炎链球菌或脑膜炎奈瑟菌。疫苗有助于防止这些感染。肺炎球菌疫苗用于预防肺炎链球菌引起的肺炎，脑膜炎球菌疫苗用于预防脑膜炎奈瑟菌引起的脑膜炎。

如果细菌性脑膜炎复发，医生会做体检，有时会拍X光片或做计算机断层扫描(CT)检查颅底和脊柱的缺陷。他们也会做血液化验，确认是否存在免疫系统的遗传性疾病。

复发性细菌性脑膜炎用抗生素和地塞米松(皮质类固醇)治疗。