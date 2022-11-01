复发性脑膜炎是指发作不止一次的脑膜炎。脑膜炎是包绕脑和脊髓的几层组织（脑脊膜）以及脑脊膜之间充满液体的腔隙（蛛网膜下腔）发炎。
（另请参见脑膜炎简介）
有时候，患者可发生两次或更多次脑膜炎。复发性脑膜炎可由细菌、病毒或其他情况导致。
细菌
当未修复的损伤或出生缺陷允许细菌进入覆盖脑部和脊髓的组织层(脑膜)之间的空间时，细菌性脑膜炎可能会复发。缺陷可能在
颅底，允许细菌从鼻窦、中耳或耳后骨（乳突）进入
脑膜或脊髓(称为神经管缺损)，通常位于颈部或下背部
脊髓缺陷的唯一症状可能是，脊柱外的皮肤上有一个凹陷或一小簇毛发。
由损伤或出生缺陷导致的脑膜炎可能需要数月或数年才发病。
少数情况下，复发性细菌性脑膜炎是由累及补体系统（免疫系统的组成部分）的遗传性（先天性）疾病导致。在这种情况下，最有可能的原因是肺炎链球菌或脑膜炎奈瑟菌。疫苗有助于防止这些感染。肺炎球菌疫苗用于预防肺炎链球菌引起的肺炎，脑膜炎球菌疫苗用于预防脑膜炎奈瑟菌引起的脑膜炎。
如果细菌性脑膜炎复发，医生会做体检，有时会拍X光片或做计算机断层扫描(CT)检查颅底和脊柱的缺陷。他们也会做血液化验，确认是否存在免疫系统的遗传性疾病。
复发性细菌性脑膜炎用抗生素和地塞米松(皮质类固醇)治疗。
病毒
复发性病毒性脑膜炎最常见的病因是
2型单纯疱疹病毒（HSV-2）
这类复发性脑膜炎称作Mollaret脑膜炎。通常，患者会出现3次或3次以上的发烧、头痛和颈部僵硬发作。每次发作通常持续2-5天，然后自行消退。患者显得嗜睡或呆滞。有些患者出现癫痫发作、视力异常或听力下降。
Mollaret脑膜炎采用抗病毒药物阿昔洛韦进行治疗。大多患者可以完全康复。
其他病因
复发性脑膜炎也可能由非感染性疾病引起（见表非感染性脑膜炎的一些原因），例如使用非甾体抗炎药(NSAID)或其他药物。如果脑膜炎是由药物导致，再次使用这种药物可导致脑膜炎复发。
由脑囊肿破裂引起的脑膜炎也可能复发。囊肿可采用脑部和/或脊髓磁共振成像(MRI)进行诊断，如果不能用MRI，则采用计算机断层扫描(CT)。