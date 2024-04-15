MCV4 疫苗是儿童推荐常规疫苗接种时间表的内容之一（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。该疫苗需以肌肉注射方式接种 2 剂。第一剂在11～12岁时接种，第二剂在16岁时接种。

该疫苗也推荐给具有较高脑膜炎球菌感染风险的低龄儿童接种，比如没有脾脏或脾脏功能不佳的儿童以及患有某些免疫缺陷疾病的儿童。疫苗接种的最低年龄在 6 周龄至 9 月龄之间，具体视疫苗配方而定。

MenB 疫苗需以肌肉注射方式接种 2 剂。它可用于 10 岁或以上患有特定的高风险疾病的人。然而，即使没有特定的高风险疾病，也没有增加的感染风险，也可能会将其给予任何 16 至 23 岁想要接种的人。疫苗接种的首选年龄是 16 至 18 岁。

脑膜炎球菌疫苗也推荐用于以下青少年和成年人：

没有脾脏或脾脏功能不佳的人（包括镰状细胞病患者）

HIV 感染者

某些免疫缺陷疾病患者

使用依库珠单抗或 Ravulizumab（阻断‭补体系统‬的药物）的患者

常规接触细菌的微生物学家

没有接种过疫苗的青少年

所有居住在宿舍中年龄为 21 岁或以下且在 16 岁生日时或之后未接种过一剂该疫苗的一年级大学生

所有部队新兵

感染常见地区的旅行者或居民

脑膜炎疫情流行期间暴露的人群

有脑膜炎球菌病风险且以前未接种过疫苗且只需要单次接种的 55 岁以上高危人群（例如旅行者）

单剂 MenABCWY 疫苗可用于 10 岁或以上人群，可在同一次就诊中同时接种 MenACWY 和 MenB 疫苗。

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。