脑膜炎球菌疫苗预防脑膜炎奈瑟氏菌（脑膜炎球菌）引起的感染。脑膜炎球菌感染可导致脑膜炎（覆盖脑部的组织的感染）、危险的低血压（休克）和死亡。这些细菌是儿童细菌性脑膜炎的首要病因和成人细菌性脑膜炎的第二病因。
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的“脑膜炎球菌疫苗和脑膜炎球菌疫苗接种：每个人都应该了解”。
（也请参见免疫接种概述。）
脑膜炎奈瑟氏菌有几种特定类型（称为血清型）。脑膜炎球菌疫苗可预防引起大多数脑膜炎球菌疾病的血清型（血清型 A、B、C、W 和 Y）。3 种类型的脑膜炎球菌疫苗在美国有售：
脑膜炎球菌结合疫苗或 MenACWY 疫苗：结合疫苗（MCV4，预防血清型 A、C、W 和 Y）适用于 9 月龄至 55 岁的人群并用于儿童期常规疫苗接种（参见 CDC：脑膜炎球菌 ACWY 疫苗信息声明）。
B 型脑膜炎球菌或血清组 B 型脑膜炎球菌 (MenB) 疫苗：该重组蛋白疫苗可用于预防一种在大学生中普遍暴发的脑膜炎细菌感染（参见 CDC：脑膜炎球菌 B 疫苗信息声明）。
五价疫苗或 MenABCWY 疫苗：该联合结合和重组蛋白疫苗是 MenACWY 和 MenB 分开接种的替代方法，使这两种疫苗可以在同一天接种。
脑膜炎球菌疫苗的接种
MCV4 疫苗是儿童推荐常规疫苗接种时间表的内容之一（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。该疫苗需以肌肉注射方式接种 2 剂。第一剂在11～12岁时接种，第二剂在16岁时接种。
该疫苗也推荐给具有较高脑膜炎球菌感染风险的低龄儿童接种，比如没有脾脏或脾脏功能不佳的儿童以及患有某些免疫缺陷疾病的儿童。疫苗接种的最低年龄在 6 周龄至 9 月龄之间，具体视疫苗配方而定。
MenB 疫苗需以肌肉注射方式接种 2 剂。它可用于 10 岁或以上患有特定的高风险疾病的人。然而，即使没有特定的高风险疾病，也没有增加的感染风险，也可能会将其给予任何 16 至 23 岁想要接种的人。疫苗接种的首选年龄是 16 至 18 岁。
脑膜炎球菌疫苗也推荐用于以下青少年和成年人：
没有脾脏或脾脏功能不佳的人（包括镰状细胞病患者）
某些免疫缺陷疾病患者
使用依库珠单抗或 Ravulizumab（阻断补体系统的药物）的患者
常规接触细菌的微生物学家
没有接种过疫苗的青少年
所有居住在宿舍中年龄为 21 岁或以下且在 16 岁生日时或之后未接种过一剂该疫苗的一年级大学生
所有部队新兵
感染常见地区的旅行者或居民
脑膜炎疫情流行期间暴露的人群
有脑膜炎球菌病风险且以前未接种过疫苗且只需要单次接种的 55 岁以上高危人群（例如旅行者）
单剂 MenABCWY 疫苗可用于 10 岁或以上人群，可在同一次就诊中同时接种 MenACWY 和 MenB 疫苗。
如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。
脑膜炎球菌疫苗的副作用
注射点可出现疼痛、红肿。有些人可出现头痛和疲倦感。少数人可出现发烧。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：脑膜炎球菌疫苗接种
CDC：脑膜炎球菌 B 疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：脑膜炎球菌病：推荐的疫苗接种