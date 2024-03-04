慢性炎性脱髓鞘多发性神经病（CIDP）

慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的症状与格林巴利综合征相似。肌无力比异常感觉（麻木和针刺感）更明显。然而，这些症状恶化会超过8周。（在格林巴利综合征中，肌无力通常在3或4周内恶化，然后保持不变或开始恢复正常。）

症状可缓慢加重，或减轻或消失，然后加重或再次出现。

反射通常消失。

与格林巴利综合征患者相比，大多数患有该疾病的患者血压波动较小、心律异常发生率更低、其他内部功能的损害也较小。此外，肌无力可能会更加无规律，双侧不对称，并可能会进展得更加缓慢。