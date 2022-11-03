库鲁病是一种朊蛋白病，现在很罕见，它可导致精神功能快速衰退、失去协调性。本病曾常见于巴布亚新几内亚高原土著，与葬礼的同类相食仪式有关。

（另见朊蛋白病概述）

科学家对库鲁病感兴趣，主要是因为它显示了朊蛋白病是如何在人与人之间传播的。

直到20世纪60年代初，库鲁病在新几内亚仍相当普遍。朊蛋白可能源于葬礼仪式，其中包括食用死亡亲属的组织，以示尊敬（称作食人仪式）。当人们食用了被克雅氏病患者的死尸朊蛋白污染的组织时，便会染上库鲁病。库鲁病多见于妇女和儿童，因他们常吃死者的脑组织。这些仪式从20世纪50年代起便已被禁止，实际上已经消灭了库鲁病。库鲁病已很罕见。然而，1996年至2004年间报告了11例库鲁病例。这些病例表明，被感染后，症状可能要到50多年后才会出现。

库鲁病的首发症状包括失去协调（共济失调），行走困难，和晃动（颤抖），类似于哆嗦（库鲁意味着颤抖）。

随后，可能会出现异常的非自愿运动，例如重复、缓慢扭动或四肢和身体快速抽搐(称为舞蹈症)。肢体僵硬、肌肉阵挛（称为肌阵挛）。情感变化莫测，可从沮丧突然转变成愉悦，有时突然爆发大笑。最终，库鲁病患者发展为痴呆、平静、不能言语、对周围环境无反应。

大多数库鲁病的患者在出现症状后24个月内死亡，通常是由于肺炎或由于褥疮（压疮）引起的感染。

目前尚无有效的治疗方法。库鲁病的治疗侧重于缓解症状。