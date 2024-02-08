肌阵挛可以是正常现象，比如，当人们快要入睡时，他们可能被抽搐惊醒（好像受到惊吓）或身体的一部分肌肉可抽动。异常肌阵挛往往更随机和/或更严重或更频繁。

但在某些情况下，肌阵挛可能由如下疾病引起：

肝功能衰竭

肾衰竭

病毒引起的脑损伤(例如单纯疱疹引起的脑炎)

心脏骤停（心脏泵血功能突然停止）后脑损伤

代谢紊乱(例如高血糖或低血糖或低钙、镁或钠水平)

缺氧

颅脑外伤

路易体痴呆症

亨廷顿氏舞蹈病

帕金森病

进行性核上性麻痹

阿尔茨海默病（偶尔）

克雅氏病

某些癫痫病（例如青少年肌阵挛性癫痫）

肌阵挛可能发生在服用高剂量的某些药物后，例如：