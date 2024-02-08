肌阵挛是指某一块肌肉或某一组肌肉快速、闪电样的抽搐（收缩）。
正常情况下可发生肌阵挛（例如当睡着时腿猛的动一下），但也可能由疾病引起，例如肝功能衰竭、头部损伤、低血糖、帕金森病，或因使用某些药物引起。
肌肉可能快速或缓慢地抽搐，抽搐可能有节奏，也可能没有节奏。
医生根据症状诊断肌阵挛，并进行验血、肌电图和/或磁共振成像以确定病因。
如果可能，针对肌阵挛的病因进行纠正，但是如果无法纠正其病因，使用某些抗惊厥药物或氯硝西泮（一种温和的镇静剂）可以减轻症状。
（另请参见运动障碍概述）
肌阵挛往往仅累及一只手、上肢或下肢的一组肌肉，或面部的一组肌肉，或同时累及许多肌肉。
肌阵挛可以通过许多不同的方式分类：
按原因：在正常情况下发生，由疾病、药物或物质引起，还是没有可识别的原因
按严重程度：脑损伤程度或症状的严重程度
按位置：脑损伤的部位
按触发因素：由刺激物（如强光或突然噪音）触发还是自行发生（自发）
对肌阵挛的类型进行分类可以帮助医生确定病因并选择适当的治疗。
肌阵挛的原因
肌阵挛可以是正常现象，比如，当人们快要入睡时，他们可能被抽搐惊醒（好像受到惊吓）或身体的一部分肌肉可抽动。异常肌阵挛往往更随机和/或更严重或更频繁。
但在某些情况下，肌阵挛可能由如下疾病引起：
病毒引起的脑损伤(例如单纯疱疹引起的脑炎)
心脏骤停（心脏泵血功能突然停止）后脑损伤
缺氧
阿尔茨海默病（偶尔）
某些癫痫病（例如青少年肌阵挛性癫痫）
肌阵挛可能发生在服用高剂量的某些药物后，例如：
抗组织胺药
一些抗抑郁药(例如阿米替林)
一些抗生素(例如青霉素和头孢菌素)
铋剂
左旋多巴（用于治疗帕金森病）
阿片类药物
肌阵挛的症状
肌阵挛可分为轻度或严重。肌肉可能快速或慢速、有节律或无节律抽搐。肌阵挛可能偶尔或频繁发作，可自发出现或由刺激诱发（如突然的噪声、光或运动）。例如，取物或迈台阶可能诱发干扰运动的肌肉抽搐。
当患者突然惊吓（惊吓肌阵挛）时发生的肌阵挛可能是克雅氏病（一种导致脑部退行性变的罕见疾病）的早期症状。
如果肌阵挛由代谢性疾病引起，则面部、上臂和大腿通常受到影响。如果持续存在，它可能会影响全身肌肉，有时会导致癫痫发作。
你知道吗……
肌阵挛的诊断
医师的评估
验血，有时还有其他检查来确定病因
肌阵挛的诊断基于症状。
测试通常是为了确定病因：
验血通常是为了检查肾脏和肝脏的功能，并测量血液中的糖、钙、镁或钠的水平。这些物质的异常水平可能表明原因是代谢紊乱。
磁共振成像可以用来检查脑部中的异常，例如阿尔茨海默病或克雅氏病引起的异常。
脑电图可以检查癫痫发作患者的肌阵挛。
肌阵挛的治疗
如果可能，纠正病因
使用药物减轻症状
如果可能，纠正肌阵挛的病因。例如，停用可引起肌阵挛的药物。纠正高血糖或低血糖；血液透析治疗肾衰。
如果无法纠正病因，使用某些抗惊厥药物（例如丙戊酸钠和左乙拉西坦——见表用于治疗癫痫的药物）或氯硝西泮（一种温和的镇静剂）可能会减轻症状。药物的选择取决于脑损伤部位。在某些情况下，需要联合使用药物。