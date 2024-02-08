舞蹈病、手足徐动症和偏侧投掷症

舞蹈病和手足徐动症源于基底神经节的过度活动，基底神经节是脑部的一部分，有助于启动、平滑和协调由脑神经脉冲启动的有意(自愿)运动。在大多数形式的舞蹈病中，多巴胺过多（多巴胺是基底节的主要神经递质）可阻止基底节正常工作。任何可以增加基底节多巴胺含量或使神经细胞对多巴胺敏感性增高的药物、其他物质和疾病都可加重舞蹈病和手足徐动症。

基底神经节的位置

舞蹈病和手足徐动症可见于亨廷顿病，是一种遗传退行性疾病。亨廷顿病是引起舞蹈病的最常见退行性疾病。

以下情况也可能发生舞蹈病：

西德纳姆舞蹈病(也称为圣维图斯舞蹈病或西德纳姆病)，属于风湿热的一种并发症(由某些链球菌引起的儿童感染)，其特征是运动不平稳，无法控制，可持续数月

自身免疫病，例如狼疮（系统性红斑狼疮）

甲状腺活动过度（甲状腺机能亢进）

血糖水平升高（高血糖）

甲状旁腺激素水平低（甲状旁腺功能减退）

影响基底神经节尾状核部分的 caudate nucleus

副肿瘤综合征(由某些类型肿瘤产生的激素或免疫系统对肿瘤作出应答时产生的抗体而引起的症状)

妊娠，引起一种称为妊娠舞蹈病的疾病，在怀孕的前 3 个月发生，但通常在分娩后不久未经治疗而消失

使用口服避孕药

使用某些药物和物质，例如帕金森病患者使用的左旋多巴、苯妥英、三环类抗抑郁药物和可卡因

在少数人中，抗精神病药物可导致称为迟发性运动障碍的舞蹈病（例如，以嘴唇和舌头起皱或舞蹈病为特征）。

有时，老年人会在没有明显原因的情况下发生舞蹈病。这种舞蹈病称为老年舞蹈病，倾向于累及口腔内或口周肌肉。如果出现此类运动，则应就医。

偏侧投掷症通常由中风引起，中风会影响基底神经节下一个叫做丘脑底核的 subthalamic nucleus此 subthalamic nucleus 可帮助控制自主运动。