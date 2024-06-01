昼夜节律失调性睡眠障碍

当患者的生物钟与地球的日夜周期不一致时，就会发生昼夜节律性睡眠障碍。

时差和倒班往往会干扰正常的作息规律。

患有昼夜节律性睡眠障碍的人不能在正常时间醒来或入睡。

医生根据症状、有时通过睡眠日志和睡眠实验室检查，进行诊断。

良好的睡眠习惯和醒来后最初接触日光有助于重新调整睡眠-觉醒周期。

（请参阅睡眠概述)

昼夜节律，也称为生物钟，是以约24小时为周期的精神和机体的规律性变化。这些节律由受光线影响的脑部区域（称为昼夜节律器）控制。当光线进入眼睛后，会刺激眼睛后部（视网膜）的细胞向该区域发送神经冲动。这类冲动信号使脑部停止产生褪黑素（一种促睡眠激素）。

通常，人们的睡眠和觉醒时间不尽相同。有些人（早起的人）喜欢早睡早起。另一些人（夜猫子）喜欢晚睡晚起。只要人们能够满足下列条件，这种差异便不属于障碍：

当他们要在次日早上做某件事情时，可以醒来，并且可以在前一天晚上入睡，以便在起床之前有足够的睡眠

每天可在同一时间入睡和觉醒

在开始新的作息时间后的几天内，可适应新的睡眠和觉醒时间

昼夜节律性睡眠障碍患者在不适当的时间入睡，而在需要睡眠时难以入睡。他们的睡眠节律被破坏了。

昼夜节律性睡眠障碍的原因 昼夜节律性睡眠障碍的原因可能是内部或外部的。 内部原因包括： 大脑损伤，例如脑部感染（脑炎）、中风、颅脑损伤或阿尔茨海默病

对昼夜循环不敏感 外部原因包括： 时差（尤其是由西往东旅行时）

不规则的或定期的倒班工作

就寝和起床时间不固定

长时期的卧床

盲人以及长时间未接触到阳光

使用某些药物（或非法药物） 在住院患者中，睡眠-觉醒颠倒很常见，因为他们通常在夜间醒来，并且因为他们的眼睛在白天没有足够长的时间暴露在阳光下。 有几种不同类型的昼夜节律失调性睡眠障碍。 时差障碍是由跨越 2 个以上时区的快速空中旅行引起。 倒班障碍因严重程度而异，取决于 班次变化的频率

变化多少

他们是否提早或晚些时候睡觉和醒来

连续工作多少个晚上

换班持续多长时间 夜班工作者应当在白天保持相对固定的睡眠时间。但白天的噪音和光线影响倒班者的睡眠。同时，倒班者常常由于参加社会或家庭活动而缩短白天的睡眠时间或更换睡眠时段。 延迟睡眠期障碍发生在人们持续入睡和晚醒的时候(例如，凌晨3点入睡，上午10点醒来或最晚下午1点)。在青少年和年轻人中比在成年人中更为常见。延迟睡眠障碍患者即使尝试，也不能更早入睡。 提前睡眠期障碍发生在人们持续早睡早起并且无法改变这种模式的时候。老年人中更常见。提前睡眠期障碍患者不能保持清醒到晚些时，即使他们尝试如此。 非24小时睡眠-觉醒周期综合征见于每天的睡眠-觉醒周期变化的人。睡眠-觉醒周期的长度保持不变，但超过24小时。因此，睡眠和唤醒时间每天延迟1至2小时。相对少见，好发于盲人。

昼夜节律性睡眠障碍的症状 尽管患者需要睡眠，但他们不能入睡，因此出现白天思睡，注意力下降，思维减慢，执行能力降低。他们可能滥用酒精、睡眠辅助药物和兴奋性物质，以帮助睡眠或保持清醒。 当人们频繁地改变他们的睡眠时间表时，昼夜节律性睡眠障碍的症状可能会更严重，例如当他们频繁地穿越几个时区或改变工作班次时。因为推迟入睡比提前入睡容易，因此提前睡眠和觉醒时间（提前睡眠周期），也可以导致症状加重。当人们向东飞行时，睡眠周期会提前。 外源性昼夜节律失调性睡眠障碍不仅影响睡眠和觉醒，机体的其他生物节律也受到影响，如体温、激素水平。因此，患者常感到不适、急躁、恶心、抑郁和困倦感。心脏和代谢障碍风险也可能增加。 当原因去除后，由于节律的调整，患者在数天后症状消失。老年人的恢复时间可能长达数周甚至数月。

昼夜节律性睡眠障碍的诊断 医师的评估 医生基于症状怀疑本诊断。医生通常要求患者记录睡眠日志，并记录他们几周的睡眠和醒来时间。常常不需要睡眠实验室的检查。

昼夜节律性睡眠障碍的治疗 行为改变

睡眠辅助措施，有时在清醒状态下可服用刺激脑部的药物 培养良好的睡眠习惯可有帮助。 表格 改善睡眠的行为改变 表格 最好的策略是在适当的时段让眼睛接触光线。这种日光接触能调整生物钟。例如，为了尽量减少时差的影响，旅行者应该在阳光下呆一段时间，尤其是在到达目的地后的早上。倒班者应在清醒时偶尔接触亮光（日光或灯光）。下班回家的路上戴太阳镜可以减少睡觉前暴露在强光下的机会，并有助于轮班工作人员在回家后更容易入睡。但如果戴太阳镜会导致驾驶时困倦，则应避免佩戴。当倒班者就寝时，应尽量使寝室保持昏暗和安静。可以使用睡眠眼罩和白噪声设备。对睡眠延迟障碍患者，早晨应尽可能多接触亮光。而对于睡眠提前的患者傍晚应多接触亮光。 另一种策略是逐渐将睡眠-觉醒时间表调整到合适的时间表。旅行前逐步将生物钟调整到接近目的地的时间规律，也有帮助。