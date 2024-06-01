昼夜节律失调性睡眠障碍

当患者的生物钟与地球的日夜周期不一致时，就会发生昼夜节律性睡眠障碍。
时差和倒班往往会干扰正常的作息规律。
患有昼夜节律性睡眠障碍的人不能在正常时间醒来或入睡。
医生根据症状、有时通过睡眠日志和睡眠实验室检查，进行诊断。
良好的睡眠习惯和醒来后最初接触日光有助于重新调整睡眠-觉醒周期。
（请参阅睡眠概述)
昼夜节律，也称为生物钟，是以约24小时为周期的精神和机体的规律性变化。这些节律由受光线影响的脑部区域（称为昼夜节律器）控制。当光线进入眼睛后，会刺激眼睛后部（视网膜）的细胞向该区域发送神经冲动。这类冲动信号使脑部停止产生褪黑素（一种促睡眠激素）。
通常，人们的睡眠和觉醒时间不尽相同。有些人（早起的人）喜欢早睡早起。另一些人（夜猫子）喜欢晚睡晚起。只要人们能够满足下列条件，这种差异便不属于障碍：
当他们要在次日早上做某件事情时，可以醒来，并且可以在前一天晚上入睡，以便在起床之前有足够的睡眠
每天可在同一时间入睡和觉醒
在开始新的作息时间后的几天内，可适应新的睡眠和觉醒时间
昼夜节律性睡眠障碍患者在不适当的时间入睡，而在需要睡眠时难以入睡。他们的睡眠节律被破坏了。
昼夜节律性睡眠障碍的原因
昼夜节律性睡眠障碍的原因可能是内部或外部的。
内部原因包括：
外部原因包括：
时差（尤其是由西往东旅行时）
不规则的或定期的倒班工作
就寝和起床时间不固定
长时期的卧床
盲人以及长时间未接触到阳光
使用某些药物（或非法药物）
在住院患者中，睡眠-觉醒颠倒很常见，因为他们通常在夜间醒来，并且因为他们的眼睛在白天没有足够长的时间暴露在阳光下。
有几种不同类型的昼夜节律失调性睡眠障碍。
时差障碍是由跨越 2 个以上时区的快速空中旅行引起。
倒班障碍因严重程度而异，取决于
班次变化的频率
变化多少
他们是否提早或晚些时候睡觉和醒来
连续工作多少个晚上
换班持续多长时间
夜班工作者应当在白天保持相对固定的睡眠时间。但白天的噪音和光线影响倒班者的睡眠。同时，倒班者常常由于参加社会或家庭活动而缩短白天的睡眠时间或更换睡眠时段。
延迟睡眠期障碍发生在人们持续入睡和晚醒的时候(例如，凌晨3点入睡，上午10点醒来或最晚下午1点)。在青少年和年轻人中比在成年人中更为常见。延迟睡眠障碍患者即使尝试，也不能更早入睡。
提前睡眠期障碍发生在人们持续早睡早起并且无法改变这种模式的时候。老年人中更常见。提前睡眠期障碍患者不能保持清醒到晚些时，即使他们尝试如此。
非24小时睡眠-觉醒周期综合征见于每天的睡眠-觉醒周期变化的人。睡眠-觉醒周期的长度保持不变，但超过24小时。因此，睡眠和唤醒时间每天延迟1至2小时。相对少见，好发于盲人。
昼夜节律性睡眠障碍的症状
尽管患者需要睡眠，但他们不能入睡，因此出现白天思睡，注意力下降，思维减慢，执行能力降低。他们可能滥用酒精、睡眠辅助药物和兴奋性物质，以帮助睡眠或保持清醒。
当人们频繁地改变他们的睡眠时间表时，昼夜节律性睡眠障碍的症状可能会更严重，例如当他们频繁地穿越几个时区或改变工作班次时。因为推迟入睡比提前入睡容易，因此提前睡眠和觉醒时间（提前睡眠周期），也可以导致症状加重。当人们向东飞行时，睡眠周期会提前。
外源性昼夜节律失调性睡眠障碍不仅影响睡眠和觉醒，机体的其他生物节律也受到影响，如体温、激素水平。因此，患者常感到不适、急躁、恶心、抑郁和困倦感。心脏和代谢障碍风险也可能增加。
当原因去除后，由于节律的调整，患者在数天后症状消失。老年人的恢复时间可能长达数周甚至数月。
昼夜节律性睡眠障碍的诊断
医师的评估
医生基于症状怀疑本诊断。医生通常要求患者记录睡眠日志，并记录他们几周的睡眠和醒来时间。常常不需要睡眠实验室的检查。
昼夜节律性睡眠障碍的治疗
行为改变
睡眠辅助措施，有时在清醒状态下可服用刺激脑部的药物
培养良好的睡眠习惯可有帮助。
改善睡眠的行为改变
做什么
如何做
遵循规律的作息时间
患者每晚应在固定的时间上床睡觉，每天清晨在固定的时间醒来，即使周末和假期也应如此。人们不应该在床上太多时间。
遵循规律的睡前常规
规律的活动形式（如听柔和的音乐、刷牙、洗脸和设置闹钟）可调整睡眠情绪。应每晚遵循此常规，无论在家还是在外。作为此常规的一部分，患者应避免睡前开亮光。在睡前几个小时限制使用手机、计算机和电视也有助于治疗。
营造有益于睡眠的环境：
寝室应保持安静，灯光宜暗，不宜太冷或太热。噪音太大可干扰睡眠，即使当时没有因此而醒来。戴上耳塞、使用白噪声机或风扇、或在卧室里安装厚重的窗帘（以阻挡外界的噪音和光线），会有所帮助。当患者必须在白天无法完全遮光的室内睡觉时，佩戴眼罩会有帮助。如果患者在夜间觉醒，应避免开亮光。
使用枕头
在双膝间或腰间放置枕头可使患者感觉舒适。对于背部有问题的人，双膝间放一个大枕头或者双膝下放一个大枕头仰卧可能会有所帮助。
床应主要用于睡眠
床应用于睡眠和性生活。它不应该用于吃饭、阅读、看电视、支付账单、在电话或笔记本电脑上发短信或电子邮件，或者其他与清醒相关的活动。
起床
如果在20分钟内无法入睡，起床后在另一个房间做别的事情，困了再回到床上可能比躺在床上努力入睡更有效。
有规律地锻炼
锻炼可帮助患者自然入睡。但是，在就寝前5小时内进行运动可刺激心脏和脑部，并使人保持清醒状态。
放松
压力和担忧可干扰睡眠。在就寝时间无法入睡的患者可通过阅读或洗热水澡进行放松。也可使用放松技巧，例如视觉图像、渐进式肌肉放松和呼吸运动。患者可尽量将问题留在寝室外解决。在白天安排一段“忧虑时间”，用来思考忧虑的问题，这可减少在就寝时间思考忧虑的事情。
避免就寝前进行刺激性活动
在就寝时间之前的大约一个小时内，观看令人兴奋的电视节目或体育赛事、玩刺激的电脑游戏、或处理与工作有关的复杂事情，可能会使入睡困难。
避免摄入干扰睡眠的物质
含有酒精或咖啡因的食物或饮料（如咖啡、茶、可乐和巧克力）、食欲抑制剂、利尿剂、尼古丁（在香烟和尼古丁贴片中）可影响睡眠。不宜于睡前12小时内摄入含有咖啡因的物质。晚上大量饮酒会导致早醒。戒烟可能有帮助。
吃快餐
饥饿可影响入睡。偶尔吃点小吃会有帮助，尤其是热的，除非患有胃食管反流。然而，应该在就寝前至少几个小时停止进食，不要在就寝前吃任何食物，尤其是油腻的食物。暴饮暴食可能会导致胃灼热，从而影响睡眠。
消除可引起焦虑的行为
患者可转过时钟不看，避免将注意力放在时间上。在床上睡觉时不应看时钟。
在白天待在亮光下
白天暴露在光线下可以帮助患者重新调节生物钟，使其与地球的日夜周期保持同步。
避免白天午睡，轮班工人和发作性睡病患者除外
白天午睡可能会干扰失眠者晚上的睡眠。然而，午睡可减少发作性睡病患者对药物的需求，提高轮班工作人员的工作表现。如果需要的话，每天应该在同一时间最多午睡 30 分钟。
最好的策略是在适当的时段让眼睛接触光线。这种日光接触能调整生物钟。例如，为了尽量减少时差的影响，旅行者应该在阳光下呆一段时间，尤其是在到达目的地后的早上。倒班者应在清醒时偶尔接触亮光（日光或灯光）。下班回家的路上戴太阳镜可以减少睡觉前暴露在强光下的机会，并有助于轮班工作人员在回家后更容易入睡。但如果戴太阳镜会导致驾驶时困倦，则应避免佩戴。当倒班者就寝时，应尽量使寝室保持昏暗和安静。可以使用睡眠眼罩和白噪声设备。对睡眠延迟障碍患者，早晨应尽可能多接触亮光。而对于睡眠提前的患者傍晚应多接触亮光。
另一种策略是逐渐将睡眠-觉醒时间表调整到合适的时间表。旅行前逐步将生物钟调整到接近目的地的时间规律，也有帮助。
药物
如果症状持续存在，持续时间很短的睡眠辅助药物(短效药物)可能有助于失眠患者睡得更好，刺激脑部的药物(如莫达非尼)可能有助于人们在白天感觉更清醒，或者对轮班工作障碍患者来说，在清醒时感觉更清醒。但这些药物并不能更快地调整生物钟。
褪黑激素可能有助于将时差和轮班相关问题的影响降至最低。
Tasimelteon的作用就像褪黑激素。它可以通过增加夜间睡眠时间和减少白天睡眠时间来帮助完全失明且患有非24小时睡眠-觉醒综合征的人。该药需在每天晚上同一时间睡前口服。最常见的副作用是头痛和不正常的梦或噩梦。