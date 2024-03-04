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疾病

褪黑素

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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褪黑素调节睡眠-觉醒周期，它是一种由松果体（位于大脑中部）产生的激素。用于补充剂的褪黑素可来源于动物，但大多数是人工生产的。在某些国家/地区，人们认为褪黑素是一种药物并当作药物进行管理。

（另请参见膳食补充剂概述。）

褪黑素声称的益处

人们大多使用褪黑素来治疗失眠，并帮助最大程度地减少时差或轮班工作的影响。跨时区旅行的人可能会在出发当天或晚上以及抵达后 2 至 4 夜服用褪黑素。需轮班的人们可在睡前口服褪黑素。正在研究使用褪黑素使阿尔茨海默病早期阶段的人以及季节性情感障碍者（冬天情绪低落）重新同步睡眠-觉醒周期。

褪黑素也用于控制手术前后的焦虑；80% 的患者在手术前会出现焦虑。

褪黑素的益处证据

证据表明褪黑素补充剂可影响睡眠-觉醒周期。因此，褪黑素补充剂可能有助于某些有时差或暂时性失眠症状，并且已经使用褪黑素长达 6 个月的患者。但是，几乎没有证据表明褪黑素可有效治疗慢性失眠。

褪黑素的副作用

可出现头痛、头晕、恶心、嗜睡和短暂性抑郁。褪黑素可能会加重现有的抑郁。长期服用褪黑素是否安全目前还不清楚。褪黑素最好在医学监督下服用，尤其是当给予儿童时。在癫痫患者中，褪黑素可能会增加癫痫发作。褪黑素可加重自身免疫性疾病。此外，褪黑素可能会降低生育能力，而褪黑素在妊娠或哺乳期间是否安全尚不清楚。

褪黑素含量因不同产品而异，并且产品的标签并不总是准确描述产品中褪黑素的含量。

越来越多的人正在经历褪黑素的显著副作用，有时需要住院，包括儿童意外摄入褪黑素。

美国睡眠医学学会建议老年痴呆患者避免服用褪黑素补充剂。褪黑素在老年人中的活性可能比年轻人更长，并导致白天嗜睡。

褪黑素与药物的相互作用

褪黑素可能会增强华法林的作用，并增加出血的风险。

褪黑素可增强某些药物（如苯二氮卓类药物）的镇静作用。

褪黑素可降低抗癫痫药的作用并增加癫痫发作的风险。

褪黑素可能会增加甲基苯丙胺的副作用。

一些药物可能会影响褪黑素的水平。例如，氟伏沙明、雌激素和喹诺酮类抗生素可能会增加褪黑素水平。相反，一些药物（例如抗癫痫药卡马西平和抗生素利福平）可能会降低褪黑素的水平。

褪黑素的使用建议

有睡眠问题或希望治疗或预防时差症状的人可以尝试服用褪黑素，但大多数人，尤其是考虑反复服用褪黑素的人应首先咨询医生。患有痴呆、癫痫或自身免疫性疾病、尝试怀孕的女性或服用华法林的人不应服用褪黑素

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：褪黑素：您需要知道的事情

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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