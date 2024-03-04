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褪黑素调节睡眠-觉醒周期，它是一种由松果体（位于大脑中部）产生的激素。用于补充剂的褪黑素可来源于动物，但大多数是人工生产的。在某些国家/地区，人们认为褪黑素是一种药物并当作药物进行管理。
（另请参见膳食补充剂概述。）
褪黑素声称的益处
褪黑素的益处证据
证据表明褪黑素补充剂可影响睡眠-觉醒周期。因此，褪黑素补充剂可能有助于某些有时差或暂时性失眠症状，并且已经使用褪黑素长达 6 个月的患者。但是，几乎没有证据表明褪黑素可有效治疗慢性失眠。
褪黑素的副作用
褪黑素与药物的相互作用
褪黑素可能会增强华法林的作用，并增加出血的风险。
褪黑素可增强某些药物（如苯二氮卓类药物）的镇静作用。
褪黑素可降低抗癫痫药的作用并增加癫痫发作的风险。
褪黑素可能会增加甲基苯丙胺的副作用。
一些药物可能会影响褪黑素的水平。例如，氟伏沙明、雌激素和喹诺酮类抗生素可能会增加褪黑素水平。相反，一些药物（例如抗癫痫药卡马西平和抗生素利福平）可能会降低褪黑素的水平。
褪黑素的使用建议
有睡眠问题或希望治疗或预防时差症状的人可以尝试服用褪黑素，但大多数人，尤其是考虑反复服用褪黑素的人应首先咨询医生。患有痴呆、癫痫或自身免疫性疾病、尝试怀孕的女性或服用华法林的人不应服用褪黑素。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：褪黑素：您需要知道的事情