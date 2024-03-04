人们大多使用褪黑素来治疗失眠，并帮助最大程度地减少时差或轮班工作的影响。跨时区旅行的人可能会在出发当天或晚上以及抵达后 2 至 4 夜服用褪黑素。需轮班的人们可在睡前口服褪黑素。正在研究使用褪黑素使阿尔茨海默病早期阶段的人以及季节性情感障碍者（冬天情绪低落）重新同步睡眠-觉醒周期。

褪黑素也用于控制手术前后的焦虑；80% 的患者在手术前会出现焦虑。