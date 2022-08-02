旅途中会出现一些常见的问题，即使身体健康的人也会出现。
晕动症
晕动症（又可称为晕车、晕船、晕机）通常是由于振动和运动引起，而由于温暖感、焦虑、饥饿或暴饮暴食而会变得更糟。
症状是恶心、呕吐、出汗和头晕。
预防措施包括调节摄入食物、液体和酒精，将眼睛固定在静止物体或地平线上，躺下并闭上眼睛，并吸入新鲜空气。东莨菪碱贴剂或抗组胺药（例如环嗪、茶苯海明、苯海拉明或美克洛嗪）可能会有帮助，特别是在旅行前服用。然而，在老年人中这类药物可能会导致嗜睡、口干、神智错乱、跌倒及其他问题。
旅行时出现血栓
当人们在飞机、火车、公共汽车或小汽车旅行过程中久坐时可能会出现血栓（深静脉血栓形成）。血栓在以下人群中比较常见
老年人
超重
吸烟者
癌症患者
雌激素（如雌性激素补充剂或避孕药）服用者
孕妇
近期手术者
有血栓病史者
运动少者
在下肢或盆腔静脉形成的血栓有时会离开原位并移至肺中（称为肺栓塞）。有的血栓在下肢不会引起症状，而有些则引起跛行、肿胀、小腿及足部颜色改变。肺栓塞比在下肢血栓要危险的多。患者常先感觉不适，接着呼吸次数减少、胸痛、晕厥。肺栓塞有时是致命的。
可能通过以下措施减少发生血栓的风险
频繁更换体位
坐着时经常调直和移动腿
喝足够液体
每1到2小时起身走路和伸展运动
长时间跷二郎腿会减少腿部血液循环，应该避免。避免使用咖啡因及酒精，穿弹力袜也可降低发生血栓的风险。
飞行时耳朵和鼻窦压力
飞机飞行时飞机舱内的压力（机舱内压力）的变化产生耳内及鼻窦内压力。正常情况下，当飞机起飞爬升时，机舱内压力下降，团聚在鼻窦及中耳内的少量气体膨胀，产生耳内压力、耳内爆破音或两者同时产生，或产生轻微的鼻窦压力及不适感。当飞机下降时，机舱压力升高，会产生同样的症状。当耳内及鼻窦内气压和机舱内气压平衡时，这些不适症状会随之消失。
在出现过敏、鼻窦问题和头伤风的人群中，连接耳朵、鼻窦与鼻和口的通道会发炎，有时粘液会堵塞此通道，从而使气压无法保持正常的平衡状态。有这些问题的人会感到明显不适。飞机下降时频繁吞咽（特别是捏住鼻子时）或打哈欠、下降前服用解充血药或闭着嘴并捏着鼻子用力吹气都有助于平衡气压。有些人在下降过程中吮吸硬糖。这些措施足够减少轻微耳内及鼻窦内的不适。
未处理的牙齿问题或近期有牙科手术，当气压改变时也会出现疼痛。
儿童
儿童尤其容易感受到气压不平衡时带来的疼痛感。可以在飞机起飞或降落时让其嚼口香糖、吃糖果或给予一些喝的东西来帮助他们做吞咽动作。婴儿坐飞机时可喂奶或给予一橡皮奶头。
睡眠障碍（时差）
当人们穿行3个时区以上时旅行后常出现睡眠障碍（高速时滞反应）。乘船、火车或小车旅行时不会出现睡眠障碍，这是因为人们有时间调整时区变化。最明显的变化是返程时的疲倦。其他症状包括：
应激
睡眠困难（失眠）
头痛
难以集中精力
离开目的时区之前，通过调整与之相符合的睡眠、睡醒时间1～2天可使高速时滞反应降到最低。在飞机上，乘客应避免摄入咖啡因及过度饮酒。管理光照也可以帮助旅行者适应新的时区。
向西旅行
向西旅行的人们要早醒，比他们该感到累的时间要提前。比如，人们正常在早上 7 点醒来，晚上 11 点睡觉，向西走 3 个时区后，他们要在当地时间早上 4 点醒来、晚上 8 点睡觉。为了调整时差问题，游客该接受足够午后的阳光，晚上坚持到睡觉时间再睡觉。
向东旅行
向东旅行的人们按照当地时间倾向于醒得晚些，保持醒着的时间较长。比如，人们正常在早上 7 点醒来，晚上 11 点睡觉，向东走 3 个时区后，他们要在当地时间早上 10 点醒来、早上 2 点睡觉。为了调整时差问题，游客该接受足够清晨的阳光。那些坐一整夜飞机的游客要在当地睡觉时间之前保持身体上的兴奋性，也不要困的直点头。
短效镇静剂（安眠药）可使向东旅行的人到达当地时区后睡一会。然而，镇静剂会有副作用，如白天困倦、健忘、晚上失眠。长效镇静剂如地西泮可引起谵妄、摔跤，这在老年人中常见，应该避免使用。
褪黑素使人的睡眠周期走向正常。有些医生建议向东旅行者到达目的地之后使用褪黑素增补剂重新调整生物钟。尽管旅行者认为褪黑素是有益的，但其作用及安全性没有得到全面的证明。
飞行时脱水
飞行期间脱水是很常见的，因为机舱中湿度很低。脱水对老年人及有特殊疾病的人影响比较大，像有糖尿病或使用药物促进钠水排泄的人（利尿剂）。主要症状是头晕、困倦、谵妄，偶尔地，还可出现晕厥。
通过摄入液体和避免摄入酒精及咖啡因可预防脱水。皮肤干燥可通过增加水分治疗。
旅行期间感染扩散
旅行中的轻伤
轻伤是很常见的。突然提沉重的行李是肩部受伤常见原因。从头顶上的箱子中滑落出的行李会引起其他严重的伤害。飞机颠簸可能会导致晕动病或损伤。坐着时，乘客应时刻紧系安全带。乘船旅行期间，穿防滑鞋、使用扶手、进入楼梯间前摘下太阳镜并在不熟悉的环境中保持警惕可防止受伤。夜晚，闪电对预防伤害有好处。
焦虑
焦虑可影响许多游客。害怕乘飞机、害怕密闭空间、担心飞行期间医疗条件较差是常见的焦虑原因。焦虑可引起失眠、更难适应时差问题。该类人群可出现呼吸过度，经常有胸痛、呼吸方面问题、肌痉挛及上肢、双手和口周震颤等症状。在经验丰富的旅行者或看护者的陪伴下，旅行者的焦虑情绪可得到缓解。认知行为疗法及脱敏措施或催眠对缓解焦虑也有帮助。在旅行之前或旅行期间服用镇静药或抗焦虑药（例如唑吡坦或阿普唑仑）可能会有所帮助（请参阅表用于治疗焦虑症的药物）。
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美国疾病控制与预防中心: 旅行者健康