飞机飞行时飞机舱内的压力（机舱内压力）的变化产生耳内及鼻窦内压力。正常情况下，当飞机起飞爬升时，机舱内压力下降，团聚在鼻窦及中耳内的少量气体膨胀，产生耳内压力、耳内爆破音或两者同时产生，或产生轻微的鼻窦压力及不适感。当飞机下降时，机舱压力升高，会产生同样的症状。当耳内及鼻窦内气压和机舱内气压平衡时，这些不适症状会随之消失。

在出现过敏、鼻窦问题和头伤风的人群中，连接耳朵、鼻窦与鼻和口的通道会发炎，有时粘液会堵塞此通道，从而使气压无法保持正常的平衡状态。有这些问题的人会感到明显不适。飞机下降时频繁吞咽（特别是捏住鼻子时）或打哈欠、下降前服用解充血药或闭着嘴并捏着鼻子用力吹气都有助于平衡气压。有些人在下降过程中吮吸硬糖。这些措施足够减少轻微耳内及鼻窦内的不适。

未处理的牙齿问题或近期有牙科手术，当气压改变时也会出现疼痛。

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