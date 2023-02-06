脊髓硬膜外脓肿指脊髓和覆盖脊髓的组织外层（硬脑膜）之间的间隙（硬膜外间隙）内有脓液积聚。这些脓肿会对脊髓施加压力（压迫）。
硬膜外脓肿通常由身体其他感染的细菌引起。
这些脓肿可能导致背痛（可能变得严重），并引发腿部无力或部分瘫痪、膀胱和肠道失控、发热和其他严重症状。
医生可使用磁共振成像 (MRI) 诊断脊髓硬膜外脓肿，如果无法进行 MRI，则可先进行脊髓造影，然后再进行计算机断层扫描。
医生可使用抗生素治疗脓肿，如果脓肿引起严重问题，他们会立即进行引流。
（另请参见脊髓疾病概述）
脊髓硬膜外脓肿常由其他感染引起，这些感染最常见于脊髓附近的皮肤或组织。然而，有时硬膜外脓肿可由心脏瓣膜感染（心内膜炎）、压疮、脊柱骨感染（骨髓炎）或牙脓肿引起。硬膜外脓肿也可能在侵入性操作后发生，例如脊柱手术或硬膜间隙内放置导管。
通常导致这些脓肿的细菌是金黄色葡萄球菌 (60%)、大肠杆菌和其他革兰氏阴性菌 (15%) 或链球菌 (10%)。脓肿偶尔也会由影响脊柱的结核病（Pott病）或注射用药引起。约三分之一的患者病因不明。
脊柱硬膜外脓肿的症状
脊柱硬膜外脓肿的诊断
磁共振成像 (MRI)
如果患者有明显的不明原因背痛，尤其是当存在脊柱触痛或发烧或近期曾有感染或牙科操作时，医生可能会怀疑脊髓硬膜外脓肿。
脊髓硬膜外脓肿可通过 MRI 确诊。如果没有 MRI，可使用脊髓造影，然后进行计算机断层扫描 (CT)。采集血液样本和感染部位样本（如有可能）并送到实验室进行生长（培养），以便鉴定导致脓肿的细菌。血液样本检查通常可发现表明感染的证据，如白细胞计数升高。
脊柱硬膜外脓肿的治疗
抗生素
如果脓肿压迫脊髓，应立即引流
有必要快速治疗硬膜外脓肿，以预防或减少问题。
抗生素可能就足够了。但是，如果脓肿压迫脊髓，进而导致腿部无力或瘫痪、失禁或其他严重问题，应立即手术引流。将脓肿脓液样本送往实验室进行分析和培养，以帮助鉴定导致脓肿的细菌。
给予抗生素治疗通常相关的细菌，而无需等待检测结果。当检测结果可用时，可根据需要进行调整。