脊髓硬膜外脓肿指脊髓和覆盖脊髓的组织外层（硬脑膜）之间的间隙（硬膜外间隙）内有脓液积聚。这些脓肿会对脊髓施加压力（压迫）。

硬膜外脓肿通常由身体其他感染的细菌引起。

这些脓肿可能导致背痛（可能变得严重），并引发腿部无力或部分瘫痪、膀胱和肠道失控、发热和其他严重症状。

医生可使用磁共振成像 (MRI) 诊断脊髓硬膜外脓肿，如果无法进行 MRI，则可先进行脊髓造影，然后再进行计算机断层扫描。

医生可使用抗生素治疗脓肿，如果脓肿引起严重问题，他们会立即进行引流。

（另请参见脊髓疾病概述）

脊髓硬膜外脓肿常由其他感染引起，这些感染最常见于脊髓附近的皮肤或组织。然而，有时硬膜外脓肿可由心脏瓣膜感染（心内膜炎）、压疮、脊柱骨感染（骨髓炎）或牙脓肿引起。硬膜外脓肿也可能在侵入性操作后发生，例如脊柱手术或硬膜间隙内放置导管。

通常导致这些脓肿的细菌是金黄色葡萄球菌 (60%)、大肠杆菌和其他革兰氏阴性菌 (15%) 或链球菌 (10%)。脓肿偶尔也会由影响脊柱的结核病（Pott病）或注射用药引起。约三分之一的患者病因不明。

脊柱硬膜外脓肿的症状 脊髓硬膜外脓肿的症状始于背痛。脓肿上方的背部会有触痛。疼痛可能变得严重，躺下时加重。常常伴有发烧。 脓肿可能会压住（压迫）脊髓。如果硬膜外脓肿发生在下背部，则可能会压迫马尾，进而导致马尾综合征。马尾综合征患者可能会在臀部、生殖器区、膀胱和直肠（称为鞍区）失去感觉。腿部可能无力或部分瘫痪。他们可能会有尿液潴留或者失去对膀胱（尿失禁）或肠道（大便失禁）的控制。他们可能有行走困难。症状可在数小时至数天内发生进展。

脊柱硬膜外脓肿的诊断 磁共振成像 (MRI) 如果患者有明显的不明原因背痛，尤其是当存在脊柱触痛或发烧或近期曾有感染或牙科操作时，医生可能会怀疑脊髓硬膜外脓肿。 脊髓硬膜外脓肿可通过 MRI 确诊。如果没有 MRI，可使用脊髓造影，然后进行计算机断层扫描 (CT)。采集血液样本和感染部位样本（如有可能）并送到实验室进行生长（培养），以便鉴定导致脓肿的细菌。血液样本检查通常可发现表明感染的证据，如白细胞计数升高。