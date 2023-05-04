由生长速率减慢引起的食欲下降在 1 岁左右的儿童是常见的。但是，如果双亲之一或照料孩子的人试着强迫儿童吃，或者对儿童的食欲或进食习惯显的太过关注，进食问题可能会变严重。具有进食问题的儿童在父母哄诱和威胁时得到的额外关注，可能成为无意的奖励，并因此加强儿童拒绝进食。一些儿童可能以呕吐的方式对父母强制喂食的尝试作出反应。

减少进餐时间的紧张和负面情绪可能对儿童进食有帮助。把食物放在儿童的面前，并在 20 至 30 分钟后拿走而不作任何评论，可以避免情绪化的情况。应该允许儿童在进餐时在提供的食物中挑选任何的食物，并且在上午和下午定时吃小点心。除了水以外的食物和液体，在全部其他时间里应该受到限制。幼儿在 1 天中应该提供 3 顿饭和 2 至 3 次的点心。吃饭时间应安排在其他家人都在吃饭时。应避免引起分心的事情，如电视或宠物。鼓励坐在饭桌前吃饭。儿童应参与清理扔掉的或故意掉到地板上的任何食物。使用这些技巧均衡儿童的食欲、进食量以及营养需求。