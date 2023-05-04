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疾病

幼儿的进食问题

作者：Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 5月 2023
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小知识

    一些进食问题实际上是行为的问题。幼儿的父母们经常担心他们的孩子会挑食、吃不饱、吃太多、吃错东西、偏食（也请参见回避性/限制性进食障碍）或者养成不良的饮食习惯（如偷偷把食物喂宠物或故意丢掉食物）。

    大多数进食问题的持续时间不足以妨碍儿童的生长和发育。生长曲线表可以帮助父母们判定孩子的生长速率是否需要担心。

    如果儿童出现以下情况，则父母应咨询医生

    • 重复表达对自身外观或体重的担忧

    • 在预期会出现生长和体重增加的年龄时体重减轻或体重停止增加

    • 体重开始以比平常更快的速度增加

    进食障碍，例如神经性厌食症神经性贪食症，通常要到青春期才会发生。

    （另请参见儿童行为问题概述。）

    进食不足

    由生长速率减慢引起的食欲下降在 1 岁左右的儿童是常见的。但是，如果双亲之一或照料孩子的人试着强迫儿童吃，或者对儿童的食欲或进食习惯显的太过关注，进食问题可能会变严重。具有进食问题的儿童在父母哄诱和威胁时得到的额外关注，可能成为无意的奖励，并因此加强儿童拒绝进食。一些儿童可能以呕吐的方式对父母强制喂食的尝试作出反应。

    减少进餐时间的紧张和负面情绪可能对儿童进食有帮助。把食物放在儿童的面前，并在 20 至 30 分钟后拿走而不作任何评论，可以避免情绪化的情况。应该允许儿童在进餐时在提供的食物中挑选任何的食物，并且在上午和下午定时吃小点心。除了水以外的食物和液体，在全部其他时间里应该受到限制。幼儿在 1 天中应该提供 3 顿饭和 2 至 3 次的点心。吃饭时间应安排在其他家人都在吃饭时。应避免引起分心的事情，如电视或宠物。鼓励坐在饭桌前吃饭。儿童应参与清理扔掉的或故意掉到地板上的任何食物。使用这些技巧均衡儿童的食欲、进食量以及营养需求。

    你知道吗……

    • 父母过多关注儿童饮食习惯可能会促使形成进食问题。

    暴饮暴食

    进食过量是由多种因素引起的另一个问题。

    进食过量可导致儿童期肥胖。脂肪细胞一旦形成便不会消失。因此，肥胖儿童较正常体重儿童更可能发生成年后的肥胖。由于儿童期肥胖会导致成人肥胖，因此应预防儿童期肥胖或进行治疗。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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