先天性多关节挛缩是指一组在子宫内发生的罕见疾病，导致许多关节原位僵硬。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）

关节挛缩是关节永久固定或原位“冻结”的一种疾病。超过 300 种疾病中存在关节僵硬，超过 35 种特定遗传性疾病（例如 I 型脊髓型肌萎缩和 18 三体）与先天性多关节挛缩相关。

先天性多关节挛缩的病因 任何会影响或限制婴儿在子宫内活动的状况都会导致先天性多关节挛缩。例如 婴儿运动受限，例如，由于母亲子宫形状异常、怀一个以上婴儿或羊水不足

母亲所患的疾病，例如多发性硬化症

一种影响婴儿在子宫内活动能力的遗传疾病，例如肌营养不良或结缔组织疾病

先天性多关节挛缩的症状 在患有先天性多关节挛缩的婴儿中，许多关节弯曲且僵硬，因此无法正常弯曲。与僵硬关节相连的肌肉通常无力且发育不良。婴儿在子宫中时肌肉和关节运动减少可能会导致出生后关节运动减少。有时正常支配受累关节骨骼的神经也有损害。患关节挛缩症的婴儿也可能出现髋、膝或肘脱位。 先天性多关节挛缩 隐藏详情 这张照片显示患有关节挛缩的儿童的典型外观，这些关节挛缩累及所有四肢。肘部、手腕、膝盖和脚被“冻结”，无法弯曲。 © Springer Science+Business Media

先天性多关节挛缩的诊断 医师的评估

基因检测 出生前，常规超声检查可能会发现四肢异常。如果发现四肢异常，医生可以对胎儿的其他部位进行超声检查，或使用绒毛膜绒毛采样或羊膜穿刺术对胎儿进行基因检测。 出生后，医生会进行体格检查，并记录婴儿的僵硬关节和四肢。具有这些出生缺陷的婴儿可以由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给后代）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。 可以进行肌肉检查，例如肌肉活检（移除肌肉样本进行检查）和肌电图检查 (EMG)，以帮助医生区分各种类型的关节挛缩症。

先天性多关节挛缩的诊断 出生时患关节挛缩症的婴儿通常会发育形成相对正常的智力，除非关节挛缩症是由也会影响智力的疾病或综合征引起。 医生试图针对导致关节挛缩症的原因确定特定的诊断，以便父母了解预后，并可接受遗传咨询。 许多儿童恢复良好。约三分之二的患儿在治疗后能够行走。