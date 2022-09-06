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先天性多关节挛缩是指一组在子宫内发生的罕见疾病，导致许多关节原位僵硬。
出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）
关节挛缩是关节永久固定或原位“冻结”的一种疾病。超过 300 种疾病中存在关节僵硬，超过 35 种特定遗传性疾病（例如 I 型脊髓型肌萎缩和 18 三体）与先天性多关节挛缩相关。
先天性多关节挛缩的病因
先天性多关节挛缩的症状
在患有先天性多关节挛缩的婴儿中，许多关节弯曲且僵硬，因此无法正常弯曲。与僵硬关节相连的肌肉通常无力且发育不良。婴儿在子宫中时肌肉和关节运动减少可能会导致出生后关节运动减少。有时正常支配受累关节骨骼的神经也有损害。患关节挛缩症的婴儿也可能出现髋、膝或肘脱位。
先天性多关节挛缩
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这张照片显示患有关节挛缩的儿童的典型外观，这些关节挛缩累及所有四肢。肘部、手腕、膝盖和脚被“冻结”，无法弯曲。
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先天性多关节挛缩的诊断
先天性多关节挛缩的诊断
出生时患关节挛缩症的婴儿通常会发育形成相对正常的智力，除非关节挛缩症是由也会影响智力的疾病或综合征引起。
医生试图针对导致关节挛缩症的原因确定特定的诊断，以便父母了解预后，并可接受遗传咨询。
许多儿童恢复良好。约三分之二的患儿在治疗后能够行走。
先天性多关节挛缩的治疗
石膏和物理疗法
有时需要进行手术
将婴儿四肢置于石膏中并进行物理治疗以小心地移动和控制僵硬的关节，可能会改善关节的运动。
为使关节更正常地运动，可能需要手术使骨脱离附着的组织。通过手术移动肌肉（例如，移动三头肌使其可以屈曲，而不是伸展肘部）可以改善功能。