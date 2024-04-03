羊水是子宫内胎儿周围的液体。羊水和胎儿都包裹在一个膜内，称为羊膜囊。羊水相关问题包括
羊水相对孕周来说过多
羊水相对孕周来说过少
羊水、羊膜囊和/或胎盘的感染（称为羊膜腔感染）
羊水过多
羊水过少
羊水太少的原因包括：
子宫胎盘功能不全：胎盘和子宫功能不正常，因为孕妇患有高血压或胎盘早剥（胎盘过早剥离）等疾病，可能导致胎儿生长不如预期
一些药物
胎膜破裂早于预产期或临近预产期
过期产：妊娠持续 42 周或更长时间
胎儿染色体异常
泌尿道存在出生缺陷，特别是在肾脏
宫内生长受限：胎儿生长可能不及预期
死胎
在很多患者中，其病因尚不清楚。
由于在孕中期和孕晚期使用某些药物如 ACE 抑制剂（包括依那普利或卡托普利）可导致羊水过少，这些药物通常在妊娠期间避免使用。然而，极少情况下，需要用它们治疗严重的心脏衰竭。孕期使用 NSAID（如布洛芬）也可能减少羊水量。
羊水的量过少（羊水过少）也会导致问题，例如：
宫内生长受限：胎儿生长可能不及预期
肢体和面部畸形（如果羊水量大大减少并在孕早期就开始减少）
肺成熟延迟或不完全成熟
胎儿不能耐受分娩，导致需要剖腹产
死胎
羊水问题的症状
通常，羊水过多或过少不会导致孕妇出现症状。女性可能会感觉到胎儿的活动不如孕早期多。有时，当羊水过多时，女性在预产期前会出现呼吸困难或疼痛性收缩。
引起或导致羊水过多或过少的疾病可能会引起症状。
羊水问题的诊断
医师的评估
超声检查
确定原因的测试
当孕妇的子宫径线相对于孕周过大或者过小，或者胎儿的活动不如预期多时，医生可能会怀疑其羊水过多或过少。
有时这一异常是在 B 超检查时顺便发现的。如果检测到问题，医生可以使用超声检查来确定羊水量。
如果医生检测到羊水过多或过少，他们会检查可能的原因。例如，他们可能会检查阴道和子宫颈，以确定包围胎儿的胎膜是否过早破裂。
血液测试可以用来检查是否存在可能影响羊水的疾病（如糖尿病）。超声检查和其他检查（可能是羊膜穿刺术）可以用来检查胎儿的出生缺陷和基因异常。
羊水问题的治疗
超声检查用于监测胎儿的生长和测量羊水水平
监测胎儿心率
治疗任何潜在的疾病
有时会排出羊水
分娩
定期进行超声检查，以监测胎儿的生长情况，并测量羊水水平。胎儿静止不动和活动时，也会定期监测其心率。这项测试是为了检查胎儿的健康状况（称为无压力测试）。
任何潜在的疾病，如糖尿病和高血压，都会进行治疗。
当羊水过多时，医生很少会排出多余的液体。然而，在下列情况下，羊水可以用针穿过孕妇的腹部排出
分娩提前开始
孕妇有严重的问题
当羊水过多时，医生会在某些情况下计划在约 39 周安排分娩。
当羊水过少时，大多数专家会根据胎儿的情况建议在 36 到 37 周之间分娩。