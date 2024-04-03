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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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羊水相关问题

（羊水过多；羊水过多；羊水过少）

作者：Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
已审核/已修订 4月 2024
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小知识

羊水是子宫内胎儿周围的液体。羊水和胎儿都包裹在一个膜内，称为羊膜囊。羊水相关问题包括

  • 羊水相对孕周来说过多

  • 羊水相对孕周来说过少

  • 羊水、羊膜囊和/或胎盘的感染（称为羊膜腔感染）

羊水过多

羊膜囊内过多的羊水（羊水过多）会扩张子宫并增加对孕妇膈肌的压力。

过多的羊水可能会由于下列原因累积：

不过，大约一半的病例里羊水过多的原因不明。

羊水过多会导致几个问题：

羊水过少

羊水太少的原因包括：

在很多患者中，其病因尚不清楚。

由于在孕中期和孕晚期使用某些药物如 ACE 抑制剂（包括依那普利或卡托普利）可导致羊水过少，这些药物通常在妊娠期间避免使用。然而，极少情况下，需要用它们治疗严重的心脏衰竭。孕期使用 NSAID（如布洛芬）也可能减少羊水量。

羊水的量过少（羊水过少）也会导致问题，例如：

  • 宫内生长受限：胎儿生长可能不及预期

  • 肢体和面部畸形（如果羊水量大大减少并在孕早期就开始减少）

  • 肺成熟延迟或不完全成熟

  • 胎儿不能耐受分娩，导致需要剖腹产

  • 死胎

羊水问题的症状

通常，羊水过多或过少不会导致孕妇出现症状。女性可能会感觉到胎儿的活动不如孕早期多。有时，当羊水过多时，女性在预产期前会出现呼吸困难或疼痛性收缩。

引起或导致羊水过多或过少的疾病可能会引起症状。

羊水问题的诊断

  • 医师的评估

  • 超声检查

  • 确定原因的测试

当孕妇的子宫径线相对于孕周过大或者过小，或者胎儿的活动不如预期多时，医生可能会怀疑其羊水过多或过少。

有时这一异常是在 B 超检查时顺便发现的。如果检测到问题，医生可以使用超声检查来确定羊水量。

如果医生检测到羊水过多或过少，他们会检查可能的原因。例如，他们可能会检查阴道和子宫颈，以确定包围胎儿的胎膜是否过早破裂。

血液测试可以用来检查是否存在可能影响羊水的疾病（如糖尿病）。超声检查和其他检查（可能是羊膜穿刺术）可以用来检查胎儿的出生缺陷和基因异常。

羊水问题的治疗

  • 超声检查用于监测胎儿的生长和测量羊水水平

  • 监测胎儿心率

  • 治疗任何潜在的疾病

  • 有时会排出羊水

  • 分娩

定期进行超声检查，以监测胎儿的生长情况，并测量羊水水平。胎儿静止不动和活动时，也会定期监测其心率。这项测试是为了检查胎儿的健康状况（称为无压力测试）。

任何潜在的疾病，如糖尿病和高血压，都会进行治疗。

当羊水过多时，医生很少会排出多余的液体。然而，在下列情况下，羊水可以用针穿过孕妇的腹部排出

  • 分娩提前开始

  • 孕妇有严重的问题

当羊水过多时，医生会在某些情况下计划在约 39 周安排分娩。

当羊水过少时，大多数专家会根据胎儿的情况建议在 36 到 37 周之间分娩。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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