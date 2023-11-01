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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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主动脉瓣狭窄

作者：Guy P. Armstrong, MD, Waitemata District Health Board and Waitemata Cardiology, Auckland
已审核/已修订 11月 2023 | 修改的 12月 2023
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小知识

主动脉瓣狭窄是指主动脉瓣的开口狭窄，导致从左心室进入主动脉的血流受阻（阻塞）。

  • 70 岁以下人群的最常见病因是主动脉瓣存在出生缺陷。

  • 70 岁以上人群的最常见病因是瓣叶增厚（主动脉瓣硬化）。

  • 患者可能出现胸闷、气短或晕厥。

  • 医生通常根据听诊闻及特征性心脏杂音和超声心动图结果作出诊断。

  • 患者需定期就诊，以便医生监测病情，有症状的患者可接受瓣膜置换。

（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）

主动脉瓣位于左心室和主动脉之间的开口内。主动脉瓣随左心室收缩而开放，以将血液泵入主动脉。如果某种疾病导致瓣叶增厚、僵硬，瓣膜开口会变窄（狭窄）。有时僵硬的瓣膜也不能完全闭合，左心室每次舒张时，主动脉中的血液会通过主动脉瓣漏回心脏（主动脉瓣反流）。

主动脉瓣狭窄时，左心室为了通过狭窄的瓣膜开口将血液泵入主动脉而不得不更加努力地工作，因此左心室的肌肉壁通常会变厚。增厚的心肌需要冠状动脉供应更多的血液，但有时（尤其运动时）血供不能满足心肌的需求。血供不足可导致胸闷、晕厥，有时甚至猝死。心肌也逐渐衰弱，导致心力衰竭。罕见情况下，病态主动脉瓣会受到细菌感染（感染性心内膜炎）。

主动脉瓣狭窄的病因

在北美和西欧，主动脉瓣狭窄是老年人的主要疾病之一，病因是瓣叶内形成瘢痕和发生钙沉积（钙化）。在这些病例中，主动脉瓣狭窄在患者 60 岁以后变得明显，但通常会到 70 岁或 80 岁时才出现症状。

主动脉瓣狭窄也可能归因于儿童时期感染的风湿热。风湿热是抗生素未普及地区的最常见病因。

70 岁以下患者的最常见病因是出生缺陷，例如两瓣叶主动脉瓣（只有两个瓣叶、而不是正常的三个瓣叶）并呈异常的漏斗状。主动脉瓣开口狭窄在婴儿期可能不会引起问题，而随着年龄的增长会逐渐出现问题。瓣膜始终维持同样的开放大小，但心脏在增长并逐渐增大以泵出更多的血液。多年后，随着钙盐沉积，瓣膜变得硬化和狭窄。

老年化专题：主动脉瓣硬化

有时钙沉积在主动脉瓣上，然后瓣膜增厚。但增厚的瓣膜并未影响血流通过瓣膜。这种疾病称为主动脉瓣硬化。大约 1/4 的 65 岁以上老年人有这种异常。

主动脉瓣硬化并不引起症状。可能会引起柔和的心脏杂音（心音异常），听诊时能够闻及。主动脉瓣硬化可能使人感觉不到任何异常，但这会增加心脏病发作中风或死亡的风险。因此，识别并消除或控制动脉粥样硬化的危险因素对主动脉瓣硬化患者而言具有重要意义。包括吸烟、高血压、胆固醇及甘油三酯异常和糖尿病。

主动脉瓣狭窄的症状

因出生缺陷而出现主动脉瓣狭窄可能不会出现症状直至成年。

劳累时可出现胸闷（心绞痛）。休息几分钟后症状消退。心力衰竭病人会在劳累时出现疲劳和气短。

严重主动脉瓣狭窄的患者在运动时可能出现晕厥，因为血压会突然下降。晕厥前常没有任何预兆（如眩晕或头晕）。

主动脉瓣狭窄的诊断

  • 体格检查

  • 超声心动图

医生通常根据听诊闻及特征性心脏杂音（心音异常）和超声心动图结果作出诊断。超声心动图是最好的评估主动脉瓣狭窄程度（测量瓣膜开放的大小）和左室功能的检查。

对于无症状的主动脉瓣狭窄病人，医生通常会进行负荷试验。负荷试验过程中出现心绞痛、气短，或晕厥的患者有出现并发症的风险，可能需要治疗。

如果负荷试验结果异常或患者出现症状，则有必要进行心导管检查术，明确患者是否也有冠状动脉疾病。在计划手术置换主动脉瓣时通常会进行心导管检查术，以便医生能够识别冠状动脉疾病，从而可在心脏手术中一并治疗。

主动脉瓣狭窄的治疗

  • 瓣膜置换

无症状的主动脉瓣狭窄患者应定期看医生，并避免超负荷运动。为了监测心脏和瓣膜的功能，需定期进行超声心动图检查，具体时间间隔根据狭窄的严重程度确定。

手术前，用利尿剂治疗心力衰竭（见表用于治疗心力衰竭的一些药物）。心绞痛通常很难治疗，因为硝酸甘油（用于在冠状动脉疾病患者中治疗心绞痛的药物）在罕见情况下会导致血压极低、危及生命，并使主动脉瓣狭窄患者的心绞痛加重。

有时，在出生时存在瓣膜缺陷的儿童和年轻人中，可以借助球囊瓣膜切开术将瓣膜伸展打开。在这种操作中，医生会将尖端有球囊的导管经由一条静脉或动脉插入心脏（心导管术）。一旦到达缺陷瓣膜，球囊就会膨胀，从而将瓣叶分开。

如果主动脉瓣狭窄患者出现任何症状（特别是劳累时气短、心绞痛或晕厥），或者左心室开始衰竭，则应置换主动脉瓣。手术置换病态瓣膜对几乎所有患者来说都是最佳治疗方法，瓣膜置换后的预后很好。过去，主动脉瓣的置换通过心脏直视手术进行。（观看视频主动脉瓣置换。）

越来越多的老年人通过经股动脉插入并上行进入心脏的导管实现瓣膜置换，这种操作被称为经导管主动脉瓣植入术 (TAVI)。在这些患者中，TAVI 的疗效通常优于内科治疗，与手术置换瓣膜相似。

在对植入人工瓣膜的患者实施外科手术、牙科操作或医疗程序之前必须给予抗生素（见表需要预防性使用抗生素的医疗操作示例），以降低人工瓣膜的感染风险（感染性心内膜炎）。

主动脉瓣狭窄的预后

随着严重程度增加，主动脉瓣狭窄进展更快，但进展速度各不相同，因此受累人群，尤其是久坐的老年人，需要定期检查。血流可能严重受损，但不会引发症状。

一旦出现症状，需要迅速置换瓣膜以缓解症状并改善生存期。

严重主动脉瓣狭窄的患者可能会突然死亡，因此医生建议这些患者限制体力活动。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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