在北美和西欧，主动脉瓣狭窄是老年人的主要疾病之一，病因是瓣叶内形成瘢痕和发生钙沉积（钙化）。在这些病例中，主动脉瓣狭窄在患者 60 岁以后变得明显，但通常会到 70 岁或 80 岁时才出现症状。

主动脉瓣狭窄也可能归因于儿童时期感染的风湿热。风湿热是抗生素未普及地区的最常见病因。

70 岁以下患者的最常见病因是出生缺陷，例如两瓣叶主动脉瓣（只有两个瓣叶、而不是正常的三个瓣叶）并呈异常的漏斗状。主动脉瓣开口狭窄在婴儿期可能不会引起问题，而随着年龄的增长会逐渐出现问题。瓣膜始终维持同样的开放大小，但心脏在增长并逐渐增大以泵出更多的血液。多年后，随着钙盐沉积，瓣膜变得硬化和狭窄。