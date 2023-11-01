主动脉瓣狭窄是指主动脉瓣的开口狭窄，导致从左心室进入主动脉的血流受阻（阻塞）。
70 岁以下人群的最常见病因是主动脉瓣存在出生缺陷。
70 岁以上人群的最常见病因是瓣叶增厚（主动脉瓣硬化）。
患者可能出现胸闷、气短或晕厥。
医生通常根据听诊闻及特征性心脏杂音和超声心动图结果作出诊断。
患者需定期就诊，以便医生监测病情，有症状的患者可接受瓣膜置换。
（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）
主动脉瓣位于左心室和主动脉之间的开口内。主动脉瓣随左心室收缩而开放，以将血液泵入主动脉。如果某种疾病导致瓣叶增厚、僵硬，瓣膜开口会变窄（狭窄）。有时僵硬的瓣膜也不能完全闭合，左心室每次舒张时，主动脉中的血液会通过主动脉瓣漏回心脏（主动脉瓣反流）。
主动脉瓣狭窄时，左心室为了通过狭窄的瓣膜开口将血液泵入主动脉而不得不更加努力地工作，因此左心室的肌肉壁通常会变厚。增厚的心肌需要冠状动脉供应更多的血液，但有时（尤其运动时）血供不能满足心肌的需求。血供不足可导致胸闷、晕厥，有时甚至猝死。心肌也逐渐衰弱，导致心力衰竭。罕见情况下，病态主动脉瓣会受到细菌感染（感染性心内膜炎）。
主动脉瓣狭窄的病因
主动脉瓣狭窄的症状
主动脉瓣狭窄的诊断
主动脉瓣狭窄的治疗
瓣膜置换
无症状的主动脉瓣狭窄患者应定期看医生，并避免超负荷运动。为了监测心脏和瓣膜的功能，需定期进行超声心动图检查，具体时间间隔根据狭窄的严重程度确定。
手术前，用利尿剂治疗心力衰竭（见表用于治疗心力衰竭的一些药物）。心绞痛通常很难治疗，因为硝酸甘油（用于在冠状动脉疾病患者中治疗心绞痛的药物）在罕见情况下会导致血压极低、危及生命，并使主动脉瓣狭窄患者的心绞痛加重。
有时，在出生时存在瓣膜缺陷的儿童和年轻人中，可以借助球囊瓣膜切开术将瓣膜伸展打开。在这种操作中，医生会将尖端有球囊的导管经由一条静脉或动脉插入心脏（心导管术）。一旦到达缺陷瓣膜，球囊就会膨胀，从而将瓣叶分开。
如果主动脉瓣狭窄患者出现任何症状（特别是劳累时气短、心绞痛或晕厥），或者左心室开始衰竭，则应置换主动脉瓣。手术置换病态瓣膜对几乎所有患者来说都是最佳治疗方法，瓣膜置换后的预后很好。过去，主动脉瓣的置换通过心脏直视手术进行。（观看视频主动脉瓣置换。）
越来越多的老年人通过经股动脉插入并上行进入心脏的导管实现瓣膜置换，这种操作被称为经导管主动脉瓣植入术 (TAVI)。在这些患者中，TAVI 的疗效通常优于内科治疗，与手术置换瓣膜相似。
在对植入人工瓣膜的患者实施外科手术、牙科操作或医疗程序之前必须给予抗生素（见表需要预防性使用抗生素的医疗操作示例），以降低人工瓣膜的感染风险（感染性心内膜炎）。
主动脉瓣狭窄的预后
随着严重程度增加，主动脉瓣狭窄进展更快，但进展速度各不相同，因此受累人群，尤其是久坐的老年人，需要定期检查。血流可能严重受损，但不会引发症状。
一旦出现症状，需要迅速置换瓣膜以缓解症状并改善生存期。
严重主动脉瓣狭窄的患者可能会突然死亡，因此医生建议这些患者限制体力活动。
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美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息