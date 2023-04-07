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主动脉肺动脉窗是主动脉和肺动脉主干之间的异常连接。
症状是从左向右分流引起的症状，包括心力衰竭的迹象，如呼吸急促、喂食不佳和出汗。
通过体格检查结果、心电图 (ECG) 和心脏成像做出诊断。
治疗手段是手术修复。
（另见心脏缺陷概述。）
主动脉肺动脉窗是主动脉和肺动脉主干之间的异常开口，使血液直接从主动脉流入肺部。当胎儿发育过程中离开心脏的一条大血管未能完全分为肺动脉和主动脉时，就会引起该缺陷。这种异常非常罕见。主动脉肺动脉窗可单独发生或与其他心脏缺陷（例如房间隔缺损、主动脉缩窄或法洛四联症）一起发生。
在有主动脉肺动脉窗的儿童中，血液迅速而有力地流入肺部，导致肺部高血压（肺动脉高压）和心力衰竭。最终，如果缺陷未修复，就会出现艾森门格综合征。
主动脉肺动脉窗的症状
主动脉肺动脉窗的诊断
ECG
胸部 X 光检查
超声心动图检查（对心脏进行超声检查）
医生使用全面的体格检查和心电图 (ECG)、胸部 X 线检查和超声心动图的结果来诊断主动脉肺动脉窗。
主动脉肺动脉窗的治疗
手术修复
诊断后应尽快进行对主动脉肺动脉窗的手术修复。
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美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见先天性心脏缺陷的概述