目前根据疾病的原因将肺动脉高血压分为以下 5 组：

肺动脉高压

左侧心脏疾病（心力衰竭和瓣膜性心脏病）

肺部疾病或低血氧水平

导致血凝块的慢性疾病

其他机制

肺动脉高压可由多种不同疾病引起。有时也没有明确的病因（特发性）。女性发生特发性肺动脉高压的几率是男性的 2 倍，确诊时的平均年龄为 35 岁。在患有这种疾病的家族中，发现了许多遗传突变（可遗传）。这些遗传基因突变引起肺动脉高压的实际机制尚不清楚。许多药物和毒素被发现是肺动脉高压的危险因素，如芬氟拉明（以及其他相关的减肥药物）、苯丙胺类、蛋白激酶抑制剂（例如达沙替尼）、可卡因和选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)。如果孕妇在怀孕 20 周后服用 5-羟色胺再摄取抑制剂，则新生儿患肺动脉高压的风险比正常人高。肺动脉高压还可见于患有门静脉高压、HIV 感染、先天性心脏病、血吸虫病和系统性硬化病（硬皮病）等某些疾病的患者。

左侧心脏疾病是肺动脉高压最常见的原因之一。左侧心脏疾病见于长期高血压或冠状动脉疾病患者。当心脏左侧无法正常将血液泵至体内时，血液会退回肺部并增加该处的血压。心脏无法适当放松也可能导致血液回流到肺部，从而导致肺动脉高压。

肺部疾病或低血氧水平也会导致肺动脉高压。当肺因疾病而受损，则需加强力量来泵血。最常见的病症之一是慢性阻塞性肺疾病 (COPD)。一段时间后，COPD 破坏肺内小气囊（肺泡）和伴行小血管（毛细血管）。COPD 肺动脉高压的一个最重要原因是肺动脉狭窄（收缩），后者由血氧水平低引起。降低血氧水平的其他病症（如睡眠呼吸暂停），或生活在或长期游览高海拔的地方也能引起肺动脉高压。其他可引起肺动脉高压的肺部疾病包括肺纤维化、囊性纤维化、结节病，以及肺组织因手术或受伤而损失过多。

某些慢性疾病会导致反复（慢性）血栓，通常是腿部深静脉血栓（称为深静脉血栓形成）。腿部血块可能会移动并穿过静脉系统和心脏右侧进入肺动脉或这些肺动脉的较小分支，从而引起肺栓塞。如果这些血块未适当分解，肺动脉可能变得更窄、更僵硬。这会导致一种称为慢性血栓栓塞性肺动脉高压的肺动脉高压。

以其他机制引起肺动脉高压的疾病包括血液疾病（如慢性溶血性贫血、骨髓增生性疾病和脾切除）、全身性疾病（如结节病、肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症和淋巴管平滑肌瘤病）以及一些其他疾病。