患轻度缩窄的婴儿通常症状很少或没有症状。患中度缩窄的婴儿可能出现呼吸加快，有时呼吸困难、心跳加快、喂食不佳、皮肤呈灰色、弄湿的尿布数​​减少、易怒或嗜睡。

在婴儿患重度缩窄的情况下，血液可通过主动脉与肺动脉之间的开放连接，即动脉导管流到主动脉下部（越过狭窄处）。通常在动脉导管关闭后才出现症状，通常是在新生儿几天龄后。动脉导管关闭以后，通过动脉导管的血液供应消失，有时会导致几乎所有下半身的血液供应突然消失。这可能导致突然的灾难性心力衰竭和低血压。

大多数患缩窄的年龄较大孩子没有症状。有时，上半身高血压导致缩窄患儿头痛或流鼻血，或由于腿部血液供应不足导致运动时腿痛。