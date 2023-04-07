主动脉缩窄是主动脉部分变窄，主动脉是将红色含氧血液从心脏输送到身体的主血管。
主动脉狭窄，导致心脏更用力地泵血，以推动血液通过变窄的主动脉，使足够血液流向身体的下半部分。
患重度缩窄的婴儿在出生后几天突然生病，出现心力衰竭迹象和流向下半身的血液减少。年龄较大的缩窄患儿通常没有任何症状。
根据医生检查期间发现的症状和结果怀疑该诊断，并通过超声心动图确认。
大多数患有主动脉缩窄的儿童需要纠正手术或扩张狭窄主动脉的球囊血管成形术。
（另见心脏缺陷概述。）
缩窄是一类心脏出生缺陷，只是主动脉的一部分而不是整个主动脉变窄。狭窄通常位于动脉导管连接主动脉处。动脉导管是一条血管，连接离开心脏的两条大动脉：肺动脉和主动脉（参见正常胎儿循环系统）。在子宫中以及出生后最初几天，动脉导管开放，因此流经它的血液会绕过主动脉的狭窄部分。
主动脉缩窄可减少流向下半身的血液，包括肾脏、肝脏和腹部其他器官。腿部血压低于正常水平，手臂血压往往高于正常水平。缩窄是导致高血压的严重，但可治疗的原因。有时存在心脏杂音（由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音）。
如果不治疗，重度缩窄可能导致新生儿死亡。较轻的主动脉缩窄最终会使心脏发紧并使心脏增大，并导致高血压。缩窄会使孩子容易受心脏感染（感染性心内膜炎）和脑部出血的影响。患缩窄的儿童经常有其他心脏缺陷，例如主动脉瓣狭窄或房间隔或室间隔缺损。
主动脉缩窄的症状
主动脉缩窄的诊断
主动脉缩窄的治疗
有时使用药物前列腺素
手术、球囊血管成形术或支架放置
治疗取决于缩窄严重程度及其引起的症状。
因缩窄而出现重度症状的婴儿需要紧急治疗，包括
用前列腺素治疗，这是一种可重新开放动脉导管以改善流向身体下半部分的血流的药物
其他药物，以增强心脏泵血
急诊手术，以增宽狭窄处
手术是婴儿与幼儿中度或重度缩窄的首选治疗方法。可以切开主动脉的狭窄节段，然后将两个正常节段缝合在一起，也可以使用补片扩大主动脉的狭窄节段。有时，使用供应左臂的血管组织（锁骨下动脉）来制作此补片。
在出生后早期，可能不会检测到无症状的非常轻度的缩窄。当孩子长大一些并且主动脉变窄时，则可能会被注意到。医生可能会注意到手臂脉搏比腿部更强，血压比腿部更高。在这类儿童中，手术和球囊血管成形术是修复狭窄主动脉的首选。球囊血管成形术是在心脏导管插入术中完成的，在该操作中，顶端带有球囊的细管（导管）穿过手臂或腿部血管进入狭窄的主动脉。球囊膨胀，使狭窄的主动脉变宽。有时，会插入可扩张软管（支架）以帮助防止主动脉再次变窄。
一些进行缩窄手术的儿童在主动脉修复部位会形成疤痕组织。这种疤痕组织会使主动脉狭窄，最常见于出生后早期就需要进行紧急手术的婴儿。无论是否置入支架，球囊血管成形术通常是这种复发性狭窄的非常有效的治疗方法。
在修复后的 6 个月期间，孩子需要在看牙医前和某些手术（例如呼吸道手术）前服用抗生素。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述
美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况