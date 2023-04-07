左心发育不全综合征是一种出生缺陷，其中心脏左侧，包括下心腔室（左心室）、心脏瓣膜（二尖瓣和主动脉瓣）和主动脉发育不充分。患有左心发育不全综合征的新生儿也有房间隔缺损 (ASD) 和动脉导管未闭。

左心发育不全综合征会导致出生后心力衰竭（心脏泵血量少于向全身泵血的正常水平）并最终导致死亡。

通过超声心动图诊断。

治疗包括紧急药物治疗，以保持动脉导管开放，然后进行一系列外科手术或心脏移植。

（另见心脏缺陷概述。）

左心发育不全综合征占心脏缺陷的 2%-4%。发育不全是医学术语，表示身体部位发育不良且体积较小。

在有这种心脏缺陷的新生儿中，由于左心发育不全，当血液从肺部流入左心时，左心房的空间非常小。这导致一些血液通过房间隔缺损（左右心房之间心房壁上的孔洞）被推入右心。此外，从身体返回的血液（低氧水平的血液）与从肺部返回的血液（高氧水平的血液）混合。

心脏左侧发育不良导致没有足够的血液返回身体，因此新生儿需要通过动脉导管（胎儿循环的一部分捷径，使血液从肺动脉直接流向身体）提供额外的血流，但这个捷径通常在新生儿出生后不久关闭（参见正常胎儿循环系统）。如果快速给予前列腺素不能保持导管开放，婴儿将死亡。出生后最初几周内需要进行手术治疗。

左心发育不全综合征的症状 当出生后最初 24 至 48 小时内动脉导管开始关闭时，就会出现左心发育不全综合征的症状。之后，迅速出现心力衰竭与休克迹象，包括呼吸加快、呼吸急促、脉搏微弱、皮肤苍白或青紫、体温降低、嗜睡和尿湿的尿布数减少。当流向身体的血液减少时，心脏、大脑和其他重要器官就没有足够的血液流动。除非重建血流，否则婴儿将死亡。