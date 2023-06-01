轮状病毒是一种传染性较高的常见病毒，会导致呕吐和腹泻。

轮状病毒是消化道病毒感染，可引起重度脱水。

典型症状包括发热、呕吐和水性腹泻。

诊断依据临床症状。

通过休息和饮用液体，大多数患儿可好转，但少数患儿需接受静脉（经静脉）输液。

常规的疫苗接种可以预防轮状病毒感染。

轮状病毒是 3 至 15 个月低龄儿童中出现严重脱水性腹泻的最常见病因。它是导致胃肠炎（消化道炎症，导致呕吐、腹泻或两者兼有）的病毒之一。

在美国轮状病毒疫苗接种可用之前，每年约有 55,000 至 70,000 名 5 岁以下的儿童因轮状病毒引起的腹泻而住院治疗。虽然在美国几乎没有儿童因轮状病毒感染而死亡，但是在世界其他地方该病毒每年引起约 200,000 例死亡，主要在 5 岁以下儿童中。这些儿童大多生活在资源匮乏的国家/地区。

该病毒在人与人之间传播，尤其是当出现腹泻的患者在排便之后未彻底洗手时。如果人在接触含有感染的粪便物品（如玩具和尿布）之后接触嘴，也会感染。将涉及受感染粪便的所有此类传播称为粪-口途径传播。如果人们吃下或喝下受到该病毒污染的食物或水，则会感染此病毒。成人密切接触受感染的患儿后也会受到感染，但较少出现严重疾病。

在冬季，轮状病毒是引起腹泻最常见原因，婴幼儿可因病情严重需到医院治疗。在美国轮状病毒疫苗上市之前，一波轮状病毒疾病会在 11 月由西南方开始，然后于 3 月在东北方结束。目前，这种疾病的发生难以预测，并且可能全年发生。

你知道吗……

轮状病毒感染的症状 轮状病毒感染症状首先为发热和呕吐，随后是水性腹泻。疾病通常持续 5 至 7 天。 如果不针对体液丢失进行补液，则会经常发生脱水。脱水会导致儿童虚弱、四肢无力、口干、脉速。在幼儿中，腹泻更可能导致重度脱水，甚至死亡。

轮状病毒感染的诊断 医师的评估 除非医生试图确定暴发，否则通常不会进行检查以检测轮状病毒。 如有必要进行检测，可在实验室对粪便标本进行评估。

轮状病毒感染的治疗 卧床休息和补充液体 没有特异性治疗措施。大多数患儿在卧床休息和喝下足量液体后可好转（另请参见胃肠炎治疗）。 患重病的儿童可能需要静脉（经静脉）输液以防止脱水。 控制腹泻的药物（称为止泻药）不应给予 18 岁以下的儿童。