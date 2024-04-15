轮状病毒疫苗是一种活病毒疫苗，可预防由轮状病毒引起的胃肠炎。这种胃肠炎可导致呕吐、腹泻，如果症状持续，还可导致脱水和器官损害。

有两种可用的轮状病毒制剂。两者均含有活的但毒力减弱（减毒）的轮状病毒。

更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的轮状病毒疫苗信息声明。

（也请参见免疫接种概述。）

轮状病毒疫苗的接种 轮状病毒疫苗是推荐用于儿童的常规疫苗接种计划的一部分（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。这种疫苗是口服的。根据配方的不同，有的疫苗需要接种 2 针，有的需要接种 3 针：分别是在 2 和 4 月龄时，或者在 2、4、6 月龄时。 对以前接种的疫苗或疫苗成分有严重过敏反应的人不应接种轮状病毒疫苗。 某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。例如，轮状病毒疫苗不应用于患有特定的免疫缺陷性疾病的婴儿或者发生过肠套叠（一段肠道套入另一段的疾病）的婴儿。 如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。