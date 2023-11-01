在美国，病毒是胃肠炎的最常见病因。四类病毒导致大多数胃肠炎。两种最常见的是

大多数其他病毒病例由星状病毒或腺病毒引起。

在幼儿园、学校或其他人口密集的场所，正常儿童可通过与患儿或是感染了相关病毒的儿童接触而得病。病毒性胃肠炎具有极强的传染性，尤其容易在儿童之间传播。

粪口传播是病毒性胃肠炎传播的常见方式。粪口传播是指感染者腹泻后粪便（大便）中的病毒被他人经口摄入。当然，人们不直接吃下粪便。而是腹泻患儿和／或其看护者手上可能沾染一些受感染粪便（特别是当他们没有彻底洗手时）。然后，他们接触的任何物体（例如尿布、玩具或食物）也会被感染粪便所污染。其他触摸该物体，然后将手和手指放在嘴里或嘴巴附近的孩子可能会感染该病毒。病毒性胃肠炎也可以通过打喷嚏、咳嗽和吐口水传播。

自从轮状病毒疫苗问世以来，诺如病毒已成为美国所有年龄组（包括儿童）胃肠炎的最常见病因。这种病毒通常影响 6 个月至 18 个月的儿童。感染一年中各季节均可发生，但大多发生在 11 月至次年 4 月。大部分患者在食用污染的食物或水后受到感染。由于诺如病毒的传染性非常高，因此感染很容易在人与人之间传播。邮轮和护理院中的大部分胃肠炎流行病由诺如病毒引起。

轮状病毒是全世界婴儿和儿童重度、脱水性腹泻的最常见原因。自从引入轮状病毒疫苗以来，发病率有所下降。轮状病毒通常影响 3 至 15 个月龄的婴幼儿。它具有高度传染性。主要感染途径是粪口感染。被感染的婴儿可能会将感染传播给成人。在温带气候中，轮状病毒感染最常发生在冬季和春季。在美国，在轮状病毒疫苗上市之前，12 月会从西南部开始出现一波轮状病毒病，4 月或 5 月在东北部结束。现在，这种疾病的发生预测性较低，并可能常年发病。

星状病毒可感染各年龄段人群，但通常感染婴儿及幼龄儿童。在温带气候中，感染最常发生于冬季，在热带地区，感染更常发生于夏季。感染经由粪-口途径传播。

肠道腺病毒主要感染 2 岁以下儿童。一年中各季节均可发病，夏季常见。感染通过粪口传播和呼吸道飞沫传播。