胃肠炎是一种消化道的炎症，可导致呕吐、腹泻或两者兼有，有时伴有发热和腹部绞痛。
胃肠炎通常由病毒、细菌或寄生虫感染引起。
感染会引起腹泻、呕吐、腹部绞痛、发热以及食欲下降，而导致脱水。
患儿的症状及接触史可帮助医生明确诊断。
最好通过鼓励儿童及其看护者洗手并教他们避免摄入储存不当的食物和受污染的水来预防胃肠炎。
提供液体和补液，但有时，儿童需要看医生，有些需要住院。
（对于成人胃肠炎，请参见胃肠炎。）
胃肠炎，有时被错误地称为“肠胃感冒”，是儿童中最常见的胃肠系统疾病。重度胃肠炎会导致脱水和血液中化学物质（电解质）失衡，这是因为呕吐物和粪便使体液和电解质流失。
全球每年约有 30～50 亿儿童发病，最常见于 5 岁以下儿童，且他们生活在儿童更易受伤害且通常不易获得护理的国家。全球每年约有 50 万 5 岁以下儿童死于由胃肠炎引起的腹泻。
在儿童得到良好营养并可得到优质医疗服务的国家（最重要的是，在需要时通过静脉 [经静脉] 给予补液），后果并不那么严重。但是，急性胃肠炎在美国仍然是一个常出现的问题。在美国，每年胃肠炎导致约 150 万次医生就诊、20 万次住院和 300 例儿童死亡。
儿童胃肠炎的病因
大部分胃肠炎是由以下原因导致
胃肠炎的较罕见原因包括
少见情况下，胃肠炎是过敏性疾病（嗜酸性胃肠炎）或食物过敏导致的结果。
病毒
在美国，病毒是胃肠炎的最常见病因。四类病毒导致大多数胃肠炎。两种最常见的是
大多数其他病毒病例由星状病毒或腺病毒引起。
在幼儿园、学校或其他人口密集的场所，正常儿童可通过与患儿或是感染了相关病毒的儿童接触而得病。病毒性胃肠炎具有极强的传染性，尤其容易在儿童之间传播。
粪口传播是病毒性胃肠炎传播的常见方式。粪口传播是指感染者腹泻后粪便（大便）中的病毒被他人经口摄入。当然，人们不直接吃下粪便。而是腹泻患儿和／或其看护者手上可能沾染一些受感染粪便（特别是当他们没有彻底洗手时）。然后，他们接触的任何物体（例如尿布、玩具或食物）也会被感染粪便所污染。其他触摸该物体，然后将手和手指放在嘴里或嘴巴附近的孩子可能会感染该病毒。病毒性胃肠炎也可以通过打喷嚏、咳嗽和吐口水传播。
自从轮状病毒疫苗问世以来，诺如病毒已成为美国所有年龄组（包括儿童）胃肠炎的最常见病因。这种病毒通常影响 6 个月至 18 个月的儿童。感染一年中各季节均可发生，但大多发生在 11 月至次年 4 月。大部分患者在食用污染的食物或水后受到感染。由于诺如病毒的传染性非常高，因此感染很容易在人与人之间传播。邮轮和护理院中的大部分胃肠炎流行病由诺如病毒引起。
轮状病毒是全世界婴儿和儿童重度、脱水性腹泻的最常见原因。自从引入轮状病毒疫苗以来，发病率有所下降。轮状病毒通常影响 3 至 15 个月龄的婴幼儿。它具有高度传染性。主要感染途径是粪口感染。被感染的婴儿可能会将感染传播给成人。在温带气候中，轮状病毒感染最常发生在冬季和春季。在美国，在轮状病毒疫苗上市之前，12 月会从西南部开始出现一波轮状病毒病，4 月或 5 月在东北部结束。现在，这种疾病的发生预测性较低，并可能常年发病。
星状病毒可感染各年龄段人群，但通常感染婴儿及幼龄儿童。在温带气候中，感染最常发生于冬季，在热带地区，感染更常发生于夏季。感染经由粪-口途径传播。
肠道腺病毒主要感染 2 岁以下儿童。一年中各季节均可发病，夏季常见。感染通过粪口传播和呼吸道飞沫传播。
细菌
最常引起胃肠炎的细菌包括
儿童可以通过以下方式感染细菌性胃肠炎
接触或食用受污染食物，尤其是生的或不充分煮熟的肉、家禽或鸡蛋
吃受污染的贝类
喝未经巴氏消毒的牛奶或果汁
触摸携带某些细菌的动物
吞入污染水，例如井、溪流和游泳池中的水
细菌可以在许多被遗忘或非冷藏的食物（潜在情况包括自助餐和野餐）中繁殖。被污染食物中的葡萄球菌可能会分泌毒素，引起突然呕吐和腹泻。由含有微生物或细菌毒素的食物引起的胃肠炎有时被称为食物中毒。
儿童可以通过与爬行动物（海龟或蜥蜴）、鸟类或两栖动物（青蛙或蝾螈）接触而感染沙门氏菌，而少见情况下，可因与宠物动物园的动物接触而感染大肠杆菌。有时，某些细菌通过腹泻的狗或猫传播。
儿童可吞咽受污染水或在受污染水中游泳，例如井、溪流、海洋、客流、水上乐园、防溅垫、热水浴缸和游泳池中的水而感染胃肠炎（称为游泳相关性疾病）。
艰难梭状芽胞杆菌感染可能发生在服用过抗生素或在过去 6 至 10 周内完成过一疗程抗生素治疗的儿童中（参见艰难梭状芽胞杆菌 [前称梭菌] 诱发性结肠炎），因为抗生素可以治疗消化道中的正常细菌感染，帮助抑制致病菌。有些孩子住院后可能会出现难辨梭状芽孢杆菌感染，病例可能发生在社区。难辨梭状芽孢杆菌可能是目前美国腹泻最常见的细菌性病因。
寄生虫
化学毒素
药物
许多药物会导致腹泻。服用（或意外摄入）某些药物（例如抗生素或抗酸剂）的儿童可能会患上胃肠炎（见边栏作为药物的副作用的胃肠炎）。
作为药物的副作用的胃肠炎
恶心、呕吐和腹泻是许多药物的常见副作用。常见治疗措施包括
判断是否因药物所致胃肠炎是困难的。对于轻型患者，医师可嘱其停服药物，等以后再服用。如果当患者停服药后症状可缓解，且再次服用后症状又继续，说明药物可能是引起胃肠炎症的原因。对于严重药物性胃肠炎患者，医师会嘱患者永远停用该药。
儿童胃肠炎的症状
胃肠炎的症状通常是
呕吐
腹泻
腹部绞痛
发热
食欲不振
无论原因如何，胃肠炎最常见的症状是呕吐和腹泻。病毒或细菌感染引起的胃肠炎也会引起发热。腹痛也很常见。
病毒引起的胃肠炎
病毒引起水样腹泻。粪便很少含有粘液或血液。
轮状病毒感染可能在婴儿和幼儿中持续 5 至 7 天。大多数儿童呕吐，有些会发热。腹泻呈水样，但不含血液。腹泻在儿童中更可能导致严重脱水，甚至死亡。
诺如病毒在儿童中引起的呕吐多于腹泻，持续 1 至 3 天。儿童有腹部痉挛，并可能出现发热、头痛和肌肉疼痛。
在腹泻开始后 1 至 2 天，腺病毒会引起轻度呕吐。腹泻可以持续 1 至 2 周。
星状病毒症状类似于轻度轮状病毒感染。
细菌引起的胃肠炎
寄生虫引起的胃肠炎
寄生虫通常会引起腹泻，可能会持续很长时间，并可能导致腹泻反复发生。通常不是血性腹泻。当儿童由于寄生虫感染而长期腹泻时，他们可能会感到非常疲倦且体重减轻。
胃肠炎的并发症
重度胃肠炎最常见的并发症是脱水（体内水分太少），这是由于呕吐物和粪便中大量水分流失所致。轻度脱水的患儿可表现出口渴；重度脱水则精神差、易怒或呆滞（嗜睡）。
小婴儿比年长儿更容易出现脱水以及严重不良反应。脱水的婴儿需要立即就医。
需要立即就医的婴儿出现的脱水的危险迹象包括：
头部柔软点凹陷。
眼窝凹陷。
哭泣时没有眼泪。
口干。
尿量过少。
意识和精力降低（嗜睡）。
但是，很难确定在使用尿布且频繁水样腹泻的孩子中产生多少尿液。较容易确定年龄较大儿童的尿液减少和过度口渴。
儿童胃肠炎的诊断
症状、孩子的病史和体格检查
有时对大便进行检测
你知道吗……
医生基于患儿症状和父母对孩子曾接触过什么这一问题的回答对胃肠炎作出诊断。
胃肠炎通常仅凭症状就可诊断，但病因常不清楚。有时其他家庭成员近期生病且伴有类似症状，或儿童接触过某些动物。其他的时候，胃肠炎可由于进食未煮熟、变质、被污染的食物（如生的海产品或蛋黄酱在冰箱内放得太久）而引起。最近的旅行，尤其是去某些国家的旅行，以及最近使用的抗生素也可能为医生提供病因线索。
因为大多数形式的胃肠炎持续时间较短，所以通常无需进行诊断性检查。但是，如果症状为重度或持续超过 48 小时，则可在实验室检查粪便样本中的白细胞和细菌、病毒或寄生虫。也可以进行血液检查以寻找感染或并发症的迹象。
儿童胃肠炎的治疗
液体和补液
很少情况下，某些感染可使用抗生素治疗
通常，胃肠炎唯一所需治疗是卧床休息和饮用足够的水。
一旦出现胃肠炎，父母需监测患儿的脱水状态。可以服用止泻药或抗生素，但只能在某些特定情况下，在医生的指导下治疗。
补液
对胃肠炎患儿，家长应鼓励其多喝水，如少量多次饮水。婴儿除了口服电解质溶液（口服补液——在药房和一些杂货店以粉末和液体形式出售）外，还应继续母乳喂养或喝配方奶。婴幼儿禁用果汁、苏打水、碳酸盐饮料、茶、运动饮料以及含咖啡因的饮料。这些饮料可能含有过多的糖，可能会加重腹泻，并且含有的盐（电解质）太少，而这些盐是补充人体损失的盐所必需的。对青少年来说，运动饮料比果汁和苏打水更可取，因为它们的糖含量较低，但与口服电解质溶液相比，它们的电解质含量仍然较低。对于任何年龄的儿童，纯净水都不是治疗脱水的理想选择，因为纯净水中没有盐。
呕吐的孩子应频繁喝少量液体，以防止脱水。补液时父母应让儿童慢慢啜饮。如果饮水时未吐出，可每隔 10～15 分钟饮入少量水；在 1 小时后摄入量可增加至 1～2 盎司，并在可耐受的基础上逐渐增加。这样大量的水分可约 1 个小时补一次。液体在体内吸收的速度很快，所以如果患儿饮水后 10 多分钟才发生呕吐，那么大多数的液体已被吸收了，口服补液应该继续进行。在 24 小时内给孩子饮用的液体量取决于孩子的年龄和体重，但每磅孩子体重通常应约为 1½ 至 2½ 盎司液体。如果孩子的呕吐或腹泻减轻，父母可以在第二天尝试喂养更普通的饮食。由于存在与营养摄入不足有关的潜在问题，不应单独给予电解质溶液持续超过 24 小时。
腹泻但呕吐少的儿童应补充额外液体，以弥补腹泻中丢失的水分。但是，与呕吐儿童不同的是，他们可能一次饮用大量液体，并以正常饮食喂养。但是，如果孩子腹泻严重，则应减少乳制品（含乳糖）的摄入。严重的胃肠炎会减少乳糖的吸收，导致更严重的腹泻。
一旦出现饮水困难或是出现脱水征（如疲乏、口唇干燥、少泪、6 小时或 6 小时以上无尿），则提示病情危重，应该立即入院治疗。对于无以上表现的患儿，若症状持续超过 1 天，亦应去看医生。如果是重度脱水，医生可能会通过静脉（经静脉）给孩子补液。
药物
18 岁以下的儿童不应服用止泻药，如洛哌丁胺。
抗生素对病毒感染性胃肠炎无效。只有在已知可用抗生素治疗的特定细菌（例如志贺氏菌或弯曲菌）引起胃肠炎时，医生才会给予抗生素。
有时，对艰难梭菌引起的胃肠炎给予甲硝唑或万古霉素等抗生素。
某些药物（例如甲硝唑和硝唑尼特）可用于治疗寄生虫感染。
益生菌
益生菌是自然存在于体内并促进有益细菌生长的微生物，例如细菌。它们也存在于食物中，可以作为补充剂。
如果在病情发作后立即摄入益生菌，例如乳酸菌（通常含于酸奶中），可以略微缩短腹泻的持续时间（可能1天）。然而，益生菌不能预防需要住院治疗或静脉输液的严重胃肠炎。
儿童胃肠炎的预防
推荐的婴儿疫苗接种计划中有两种预防轮状病毒感染的疫苗。目前的轮状病毒疫苗与肠套叠（一类严重的肠道问题）无关，首剂疫苗也是如此。在美国，轮状病毒疫苗使轮状病毒感染减少约 80%。
应教导年龄足够大的孩子洗手，避免摄入不当储存的食物和污染的水。一种比较好的说法是保证冷冻的食物冷，热的食物热。外面购买的食物需要在一个小时内吃完。
母乳喂养是帮助预防新生儿和婴儿胃肠炎的另一种简单有效的方法。与配方奶喂养的婴儿相比，母乳喂养的婴儿患胃肠炎的比率较低。
对于奶瓶喂养的婴儿，看护人员在准备奶瓶之前应先用肥皂和水彻底洗手。更换尿布后，看护人员也应彻底洗手。换尿布的场所应定期用新鲜配制的家用漂白剂溶液（用每加仑水稀释 ¼ 杯漂白剂）进行消毒。腹泻的患儿不能回到托儿所，除非症状完全消失。志贺氏菌或大肠杆菌感染导致血性腹泻的儿童也应接受粪便检查，且两次检查均为阴性方可返回儿童护理中心。
父母应鼓励患儿多饮水，尽管是少量多次的饮水，以免发生脱水。
免疫系统较弱的婴儿和儿童不应接触爬行动物、鸟类或两栖动物，因为这些动物通常携带沙门氏菌，而且这些儿童的感染更为严重。
如果儿童发生腹泻，父母不应让儿童在公共游泳池游泳，以预防游泳相关性疾病。应该经常为使用尿布的儿童检查大便，在远离水的地方更换尿布。父母应该教育儿童在游泳时避免吞水。