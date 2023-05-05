促进儿童保持最佳健康和发育状态

婴儿需要关爱和激励才会实现情感和智力发育。父母给予笑脸、频繁友好的言语、身体接触和爱，都有助于婴儿的发育。父母和婴儿享受愉快的、积极的互动是最重要的事情，并且比家中的玩具或小工具的类型或数量更重要。

如果用灵活的方式，并且牢记儿童个体的年龄、脾气、发育的时期和学习风格，促进儿童理想发育的效果最好。由父母、老师和孩子共同参与的互相配合的方式通常效果最好。在这几年的时间里，儿童需要一个能促使他们终生好奇和学习的环境。应该给儿童提供书籍和音乐。父母提问及回答问题的一般性日常互动式阅读，可以帮助儿童集中注意力、理解所阅读的内容，并激发他们对学习活动的兴趣。屏幕时间（例如，花费在电视、视频游戏、手机和其他手持设备，以及非教育性计算机上的时间）可能导致不活动和肥胖，应从出生时开始限制儿童使用带有屏幕的设备的时间，并在整个青春期一直保持。

托儿所和幼儿园对很多幼儿非常有益。儿童们可以学习重要的社交技能，如分享。另外，他们可以开始识字、数数、和辨别颜色。学会这些技能使得学校的过渡更平稳。重要的是，在一个结构完善的幼儿园里，潜在的发育问题能够被早些发现并指出。

需要托儿所的父母想知道什么是最好的环境，让其他人来照料会不会对儿童造成伤害。已有的信息提示，只要所处的环境是令人喜爱的、能够给予教育的，幼儿可以在家里或者外面的托儿所里都过得很好。通过仔细地观察儿童对育儿设施的反应，父母可以更好地为儿童选择一个最好的环境。一些儿童在有很多儿童的育儿环境里能够茁壮成长，另一些儿童则可能在自己家里或小一点的团体中更能长好。

当孩子开始上学并需要做家庭作业时，父母可通过以下方式提供帮助

对孩子的作业表现出兴趣

对问题进行分类整理，而不是亲自完成作业

在家中为孩子提供安静的学习环境

就任何担忧与教师沟通

随着学年的进程，父母有必要在选择课外活动时考虑儿童的需要。很多儿童在得到参加课外活动（如团体运动或学习乐器）的机会后茁壮成长。这些活动也可以提供一个提高社交技能的地点。另一方面，如果“安排过度”并且期待他们参加过多的活动，一些儿童会感到压力。儿童参加课外活动需要得到鼓励和支持，而不是把不现实的希望放在他们的身上。