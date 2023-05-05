健康的婴儿在生后第一年应该经常去看医生。通常在出生后数天内或 2 周时以及 1、2、4、6 和 9 个月时进行预防保健访视（也称为健康儿童体检）。在这些访视期间，医生会使用年龄特定指南监测婴儿的生长和发育，并向父母询问有关各种发育标志的问题（参见表从出生至 12 个月的发育里程碑）。有时会进行一些检查，且在多次访视中，医生会对婴儿接种预防各种疾病的疫苗（参见儿童疫苗接种时间表）。

保健访视还可让医生在饮食、睡眠、行为、儿童安全、营养、锻炼及良好的健康习惯方面为父母提供指导。此外，医生还会告知父母到下次访视时婴儿预期出现的发育变化。

检查 在每次访视时，会测量婴儿的身长、身高、体重和头围。医生会检查婴儿有无各种异常，包括遗传性疾病或出生缺陷的体征。 检查眼睛并检测视力。出生过早（完成 32 周宫内发育之前）的婴儿通常需要由眼科专家进行更频繁的眼部检查以查看是否存在早产儿视网膜病，在眼内血管完全发育之前出生的婴儿会出现该眼病且该病可能会致盲，以及导致视力模糊的屈光不正。这些疾病在早产儿中更常见。 医生会检查婴儿髋部是否存在髋关节松动或脱位（髋发育不良）的体征。医生会检查婴儿牙齿（如果长出）是否存在龋洞并检查口腔是否有鹅口疮，鹅口疮是一种在婴儿中常见的酵母菌感染。 医生还会检查心脏、肺、腹部、胳膊和腿以及生殖器。

筛查 进行筛查检测，以评估婴儿是否面临某些疾病风险。 血液检查可以检测贫血、镰状细胞病和铅暴露。 在出生后不久进行听力检查以确定婴儿是否存在听力障碍或听觉损失（请参见新生儿筛查检查），并随后在婴儿听力发育上出现新问题时重复检查（另见儿童听力障碍）。 通常从婴儿期开始，在所有健康儿童体检时都要通过调查问卷对婴儿进行结核病 (TB) 危险因素筛查。危险因素包括暴露于结核病、出生于或曾前往结核病常见地区（美国、加拿大、澳大利亚和新西兰以及西欧和北欧国家以外的国家／地区）、有患结核病的家庭成员，以及父母或密切接触者是结核病常见地区的近期移民或近期入狱者。有危险因素的孩子通常接受结核病筛查检查。

安全性 在这些访视时，医生会向父母提供与年龄相符的安全指南。 以下安全指南适用于从出生至 12 个月的婴儿： 使用面向后方的汽车座椅，并将其放在车辆后座上。

将热水加热器温度设为 120°F 或更低。

防止从换尿布台跌落和阶梯周围跌倒。

让婴儿每次睡觉时以仰卧位睡在平整的硬床垫上，勿同睡一张床且勿在婴儿床内放枕头、缓冲垫、不合适的床单、填充动物玩具或其他玩具、床罩、被子、过重或宽松毛毯。（另见侧栏安全睡眠：降低婴儿猝死症 (SIDS) 的风险。）

勿给予婴儿可能引起气哽或吸入肺内的食物和物品。

勿使用婴儿学步车。

在橱柜上安装安全闩并盖住插座。

在照看浴盆内或靠近水池或任何水体的婴儿时以及在婴儿学习走路时，保持警惕。 有关婴儿、儿童和汽车座椅使用的一些建议 反向安装的汽车座椅使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 正向安装的汽车座椅使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 安全座椅使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 儿童安全带使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 反向安装的汽车座椅使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 正向安装的汽车座椅使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 安全座椅使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。 儿童安全带使用指南 图片由美国疾病控制和预防中心 (CDC) 和美国国家伤害预防与控制中心惠赠（交通安全资源）。CDC 的该指南适用于美国，其他国家/地区的法规可能有所不同。