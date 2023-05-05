每年一次的保健访视（又称为健康儿童体检）可以让医生和其他卫生保健专业人员对体格生长和性成熟度（青春期）进行监测并提供建议和咨询。青少年的每年一次保健访视从 11 岁开始，并一直持续到 21 岁。
常规卫生保健还包括审查免疫接种记录并进行推荐的疫苗接种。
医生也可以鼓励青少年参与体育、艺术和社区义工等活动。尽管在访视的开始和结束时，大多数医生会邀请父母分享其关心的问题，同时也接受父母的咨询并对其进行指导，但是大多数医生都会单独访视和检查青少年。
检查
每次访视时，可根据时间表进行筛查和疫苗接种。
在每次进行年度保健访视时，测量青少年的身高、体重和血压。然后医生会进行全面体检。
儿童成长为青少年后，需要对身体的某些部位进行更详细检查。例如，检查皮肤有无痤疮、评估青春期发育程度以及检查背部有无脊柱侧凸对于青少年尤为重要。
青春期女孩通常不需要盆腔检查，但如果她们有某些问题，如阴道出血或分泌物，或怀疑有性虐待，则可能适合进行盆腔检查。盆腔检查可能包括外生殖器（称为外阴或阴唇）检查，或必要时进行内部检查。
医生可能会教育女孩要有意识地关注乳房，熟悉乳房的正常外观和感觉。如果女孩注意到乳房的外观或感觉有变化（例如有肿块、增厚或增大），她们应该去看医生。不建议女孩常规进行乳房自我检查，例如每周或每月一次，因为这尚未证明是有效的乳腺癌筛查方法。
对年龄较大的青少年男性进行睾丸肿块检查，并对所有年龄段男孩进行腹股沟疝检查。医生可能会对青春期男孩进行睾丸自我检查教育，以鉴别肿块。
筛查
应对所有 9 至 11 岁儿童进行血液胆固醇水平检查，且在 17 至 21 岁时再进行一次检查。对于肥胖或有高胆固醇或心脏病家族史的青少年，可能建议进行更频繁的检查。
在所有健康儿童体检时，会通过调查问卷对青少年进行结核病 (TB) 危险因素筛查。危险因素包括暴露于结核病、出生于或曾前往结核病常见地区（美国、加拿大、澳大利亚和新西兰以及西欧和北欧国家以外的国家／地区）、有患结核病的家庭成员，以及父母或密切接触者是结核病常见地区的近期移民或近期入狱者。有危险因素的孩子通常接受结核病筛查检查。
一旦青少年开始性生活，医生可以每年对其进行一次常见的性传播感染 (STI) 筛查，如淋病和衣原体感染。筛查使用尿液样本或从直肠、尿道、宫颈或咽喉采集的样本。
医生可在青少年 15 岁至 18 岁之间至少筛查一次人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。对于性活跃、有其他 STI、使用或曾经使用注射药物的青少年，应每年进行 HIV 筛查。使用血液样本进行筛查。
医生通常在女性 21 岁时开始筛查宫颈癌。使用宫颈细胞样本（巴氏试验）进行筛查。
所有人应在 18 至 79 岁之间接受至少一次丙型肝炎病毒 (HCV) 感染的常规筛查。丙型肝炎病毒感染风险增加的人，包括已使用或目前正在使用注射毒品的人，应每年进行丙型肝炎病毒感染检测和重新评估。使用血液样本进行筛查。
大多数的常规保健访视还包括对精神心理的筛查访谈和咨询。筛查访问包括家庭环境、学业成绩和目标、课外活动和兴趣、是否参与了危险活动、精神健康及情感健康等问题。咨询通常包括孩子的体格和社会心理发育、健康的生活方式以及外伤预防等。
安全性
营养和锻炼
超重和肥胖在美国很常见，并且与心脏疾病和 2 型糖尿病相关。为消除肥胖风险，父母应继续为青少年提供健康食物选择，并限制他们摄入不健康食物。苏打水和过量饮用果汁现已被认为是促发肥胖的主要因素。
不运动与肥胖有直接关联。屏幕时间（例如，花费在电视、视频游戏、手机和其他手持设备，以及非教育性计算机的时间）可能导致不活动和肥胖。应从出生时开始限制儿童使用带有屏幕的设备的时间，并在整个青春期一直保持。随着青少年成长，应继续鼓励他们参加运动和体育活动。