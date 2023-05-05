应对所有 9 至 11 岁儿童进行血液胆固醇水平检查，且在 17 至 21 岁时再进行一次检查。对于肥胖或有高胆固醇或心脏病家族史的青少年，可能建议进行更频繁的检查。

在所有健康儿童体检时，会通过调查问卷对青少年进行结核病 (TB) 危险因素筛查。危险因素包括暴露于结核病、出生于或曾前往结核病常见地区（美国、加拿大、澳大利亚和新西兰以及西欧和北欧国家以外的国家／地区）、有患结核病的家庭成员，以及父母或密切接触者是结核病常见地区的近期移民或近期入狱者。有危险因素的孩子通常接受结核病筛查检查。

一旦青少年开始性生活，医生可以每年对其进行一次常见的性传播感染 (STI) 筛查，如淋病和衣原体感染。筛查使用尿液样本或从直肠、尿道、宫颈或咽喉采集的样本。

医生可在青少年 15 岁至 18 岁之间至少筛查一次人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。对于性活跃、有其他 STI、使用或曾经使用注射药物的青少年，应每年进行 HIV 筛查。使用血液样本进行筛查。

医生通常在女性 21 岁时开始筛查宫颈癌。使用宫颈细胞样本（巴氏试验）进行筛查。

所有人应在 18 至 79 岁之间接受至少一次丙型肝炎病毒 (HCV) 感染的常规筛查。丙型肝炎病毒感染风险增加的人，包括已使用或目前正在使用注射毒品的人，应每年进行丙型肝炎病毒感染检测和重新评估。使用血液样本进行筛查。

大多数的常规保健访视还包括对精神心理的筛查访谈和咨询。筛查访问包括家庭环境、学业成绩和目标、课外活动和兴趣、是否参与了危险活动、精神健康及情感健康等问题。咨询通常包括孩子的体格和社会心理发育、健康的生活方式以及外伤预防等。