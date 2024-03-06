线粒体疾病是一组遗传代谢性疾病，当线粒体在体内无法正常工作时发病。当父母将导致这些疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生遗传性疾病。

线粒体是细胞内部的微小结构，可为细胞提供能量。线粒体存在于除红细胞外的所有细胞中。不同于细胞内的其他结构，线粒体具有一些自己的遗传物质，这些遗传物质仅从母亲那里遗传。线粒体的其他遗传物质与其余细胞遗传物质位于细胞核中，患儿必须从父母双方那里都遗传到异常。

线粒体疾病导致线粒体停止正常工作，因此细胞内产生的能量越来越少。这可能导致细胞损伤甚至细胞死亡，并且身体系统将无法正常工作。

线粒体为体内的许多器官提供能量。这些器官中的部分，例如大脑、神经、肌肉和视网膜比其他器官需要更多能量。这些高能量器官特别容易受线粒体疾病引起的问题影响。根据受影响细胞，问题包括：

癫痫发作

肌张力重度减低（张力减退或“松软”）

眼肌无力（眼肌麻痹）

肌无力

卒中样发作

重度便秘

心肌损害（心肌病）

当线粒体不能正常工作时，称为乳酸的废物会积聚在血液中（称为乳酸酸中毒）。这种乳酸的积聚可能有助于将线粒体疾病与其他代谢疾病区分开来。

例如下列线粒体疾病。

Leber 遗传性视神经病变 (LHON) Leber 遗传性视神经病变可导致双眼进行性视力减退。有些人还患有心脏问题或肌肉问题（例如不自主肌肉收缩、肌肉无力或肌肉痉挛）。这种疾病在男性中更为常见，症状通常在 20 多岁或 30 多岁时开始。 本病无有效治疗。但是，限制饮酒会影响线粒体，并且不使用烟草制品可能会减缓症状进展。目前正在研究一种直接注射到眼睛后部间隙中的药物。

Leigh 综合征 Leigh 综合征是一种通常在出生后第一年开始的疾病。很少在青少年和成人中发生。 患有亚急性坏死性脑病的婴儿可能会出现喂养困难、头部控制不佳和发育迟缓。他们还可能有呕吐、烦躁、持续哭泣和癫痫发作，生病时会加重病情。随着疾病进展，症状可能还包括全身无力、肌张力不足和乳酸酸中毒发作，这可能会导致呼吸和肾脏问题。 亚急性坏死性脑病并不存在已知治疗。然而，少数患儿有一种特殊的 Leigh 综合征，可以通过补充硫胺素（维生素 B1）和生物素获益。

线粒体脑肌病、乳酸酸中毒和卒中样发作 (MELAS) 患有 MELAS 的儿童可能会出现肌肉无力和疼痛、头痛反复发作、听力减退、食欲不振、呕吐和癫痫发作。 大多数患者在 40 岁之前开始出现卒中样发作。这些发作通常会导致身体一侧暂时性肌肉无力、意识改变、视力异常、癫痫发作以及类似于偏头痛的重度头痛。反复出现卒中样发作会逐渐损害大脑，导致视力下降、运动问题和痴呆。MELAS 的症状最常出现在儿童期晚期和青春期，但可以在任何年龄开始。 没有针对 MELAS 的特定治疗方法，但可以使用各种药物和治疗方法来控制症状。