硫胺素缺乏症（引起脚气病和其他问题）最常见于食物缺乏率高的国家饮食以白米或精加工碳水化合物为主的人群以及酒精使用障碍者中。
以糖、白米及其他精细加工的碳水化合物为主要食物的人有硫胺素缺乏的风险。
早期的症状（如疲乏、烦躁）不明显，但是严重缺乏者可出现神经、肌肉、心脏和脑的异常。
如果有症状并且补充硫胺素后症状缓解，则可诊断本病。
通过口服硫胺素制剂可纠正缺乏症状。
硫胺素（维生素 B1）在饮食中广泛存在。它对处理（代谢）碳水化合物（以产生能量）、蛋白质和脂肪以及维持神经和心脏正常功能而言不可或缺。硫胺素无毒，因此过量摄入硫胺素没有问题。硫胺素在干酵母、全谷物、肉类（特别是猪肉和动物肝脏）、营养素强化型谷物食品、坚果、豆类和马铃薯中含量丰富。
硫胺素缺乏经常与其他 B 族维生素缺乏同时发生。
硫胺素缺乏症的病因
硫胺素缺乏症的症状
硫胺素缺乏症的早期症状不明显。主要有疲乏、烦躁、记忆力减退、厌食、睡眠障碍、腹部不适、体重下降等。
最终，严重的硫胺素缺乏（脚气病）可出现神经、心脏和脑的异常。不同类型脚气病的症状不同。
干性脚气病
可引起神经和肌肉异常。脚趾尖针刺感、烧灼感，夜间特别严重。腿部痉挛、疼痛，常伴有腿部肌肉无力和萎缩。如果缺乏症加重，手臂也会累及。
湿性脚气病
脑部异常
因硫胺素缺乏引起的脑异常主要发生在酒精使用障碍者中。脑部异常可能不引起任何症状，除非出现可使硫胺素缺乏症加重的诱因，如大量饮酒。酒精使用障碍者静脉输注糖类后，脑部异常也可能引起症状。出现症状是因为这些多余的糖类进一步提高了人体对硫胺素的需求。这类脑部异常被称为韦尼克-科尔萨科夫综合征，可分为两个阶段：
婴幼儿脚气病
该病发生于接受有硫胺素缺乏症的母亲哺乳的婴儿中（好发于婴儿出生后 3～4 周时）。这类婴儿可突发心衰。他们可能会出现某种程度的失声，伴有某些反射的消失。
硫胺素缺乏症的诊断
体格检查
服用硫胺素补充剂后症状缓解
硫胺素缺乏症的诊断基于症状和体格检查结果，重点需要检查心脏和神经系统。
检验对于确诊不一定有意义。查血电解质可用于排除其他病因。
如果补充硫胺素后症状缓解，也可确诊。
硫胺素缺乏症的治疗
硫胺素补充剂
各种形式的硫胺素缺乏症都可以用硫胺素补充剂治疗。它们通常经口服给药。如果症状严重，可经静脉给药。由于硫胺素缺乏往往与其他 B 族维生素缺乏同时存在，所以多种维生素给药通常需长达数周。鼓励人们健康饮食，建议他们达到维生素每日推荐摄入量的 1～2 倍。他们不应该喝酒。
韦尼克-柯萨科夫综合征是医学急诊，需要静滴或肌注大剂量的硫胺素治疗几天。停止摄入酒精。
当可能有硫胺素缺乏症的人（尤其是酒精使用障碍者）必须接受静脉营养时，需首先对其给予硫胺素补充剂。这些静脉营养液含有葡萄糖。由于葡萄糖的代谢需要硫胺素参与，因此输注葡萄糖可能会使硫胺素缺乏症患者出现症状或导致症状加重。首先给予硫胺素补充剂可预防韦尼克-柯萨科夫综合征发生或恶化。
经治疗，大部分患者可完全恢复。部分韦尼克-柯萨科夫综合征患者可有永久性脑损害。脚气病的症状在明显恢复几年后可能复发。