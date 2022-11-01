硫胺素补充剂

各种形式的硫胺素缺乏症都可以用硫胺素补充剂治疗。它们通常经口服给药。如果症状严重，可经静脉给药。由于硫胺素缺乏往往与其他 B 族维生素缺乏同时存在，所以多种维生素给药通常需长达数周。鼓励人们健康饮食，建议他们达到维生素每日推荐摄入量的 1～2 倍。他们不应该喝酒。

韦尼克-柯萨科夫综合征是医学急诊，需要静滴或肌注大剂量的硫胺素治疗几天。停止摄入酒精。

当可能有硫胺素缺乏症的人（尤其是酒精使用障碍者）必须接受静脉营养时，需首先对其给予硫胺素补充剂。这些静脉营养液含有葡萄糖。由于葡萄糖的代谢需要硫胺素参与，因此输注葡萄糖可能会使硫胺素缺乏症患者出现症状或导致症状加重。首先给予硫胺素补充剂可预防韦尼克-柯萨科夫综合征发生或恶化。

经治疗，大部分患者可完全恢复。部分韦尼克-柯萨科夫综合征患者可有永久性脑损害。脚气病的症状在明显恢复几年后可能复发。