儿童病毒性呼吸道感染概述

许多不同的病毒感染呼吸道。鼻病毒、流感病毒（每年冬季疾病流行时）、副流感病毒、呼吸道合胞病毒 (RSV)、肠道病毒、冠状病毒和某些腺病毒毒株是引起儿童病毒性呼吸道感染的主要病因。

病毒性呼吸道感染最常通过儿童的手接触被感染者的鼻腔分泌物而传播。这些分泌物中含有病毒。当儿童摸鼻子或眼睛的时候，病毒得以入侵并造成新的感染。通过吸入感染者咳出或打喷嚏喷出的飞沫而感染的相对少见。

在病毒流行的季节，病毒性呼吸道感染儿童鼻腔或呼吸道的分泌物中所含的病毒量比成人多。增加的病毒排出量加上儿童对卫生习惯的不重视，使儿童更容易传染别人。当很多儿童聚集在一起的时候，例如在托儿所和学校，传染的可能性进一步加大。与人们认为的相反，受凉、淋雨或劳累等其他因素不会引起感冒或者增加儿童的易患性。