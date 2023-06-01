儿童病毒性呼吸道感染概述

病毒性呼吸道感染累及鼻、咽喉和气道，可能由数种不同病毒中的任一种引起。
常见的呼吸道感染包括普通感冒和流感。
典型症状包括鼻充血、流鼻涕、喉咙沙哑、咳嗽和烦躁。
诊断依据临床症状。
治疗目标是缓解症状。
良好的卫生习惯是预防这些感染的最佳方法，常规疫苗接种可以帮助预防流感。
儿童每年平均发生 6 次病毒性呼吸道感染。
病毒性呼吸道感染通常分为以下类型
儿童有时上下呼吸道都同时发生感染。
你知道吗……
病毒性呼吸道感染的病因
许多不同的病毒感染呼吸道。鼻病毒、流感病毒（每年冬季疾病流行时）、副流感病毒、呼吸道合胞病毒 (RSV)、肠道病毒、冠状病毒和某些腺病毒毒株是引起儿童病毒性呼吸道感染的主要病因。
病毒性呼吸道感染最常通过儿童的手接触被感染者的鼻腔分泌物而传播。这些分泌物中含有病毒。当儿童摸鼻子或眼睛的时候，病毒得以入侵并造成新的感染。通过吸入感染者咳出或打喷嚏喷出的飞沫而感染的相对少见。
在病毒流行的季节，病毒性呼吸道感染儿童鼻腔或呼吸道的分泌物中所含的病毒量比成人多。增加的病毒排出量加上儿童对卫生习惯的不重视，使儿童更容易传染别人。当很多儿童聚集在一起的时候，例如在托儿所和学校，传染的可能性进一步加大。与人们认为的相反，受凉、淋雨或劳累等其他因素不会引起感冒或者增加儿童的易患性。
病毒性呼吸道感染的症状
当病毒侵入呼吸道细胞时，会触发炎症和粘液的产生。这种情况会导致鼻充血、流鼻涕、喉沙哑和咳嗽，症状可能持续 14 天。上呼吸道感染好转后，一些孩子可能会继续咳嗽数周。体温高达 101 至 102°F（约 38.3 至 38.9°C）的发热常见于低龄儿童或流感患者。儿童体温甚至可能升高至 104° F (40° C)。
其他典型症状包括食欲减退、嗜睡和全身不适。可出现头痛和全身痛，特别是患流行性感冒后。婴幼儿常不能表达他们的特殊症状，表现为烦躁和不舒服。
病毒性呼吸道感染并发症
由于新生儿和小婴儿用鼻呼吸，所以即使是中等程度的鼻充血、鼻堵塞也可引起呼吸困难。鼻堵塞还可以引起喂养困难，因为婴儿在吃母乳或喝瓶装奶时会无法呼吸。由于婴儿不会吐出咳出来的黏液，常常把黏液留在嘴里而被噎住。
炎症和黏液可使低龄儿童的细小呼吸道明显变窄，导致呼吸困难。儿童呼吸急促，可能在呼气时发出高音调声音（哮鸣），或者在吸气时发出类似的声音（喘鸣）。严重的气道变窄可导致儿童上气不接下气和青紫（发绀）。这些气道问题最常见于副流感病毒、RSV 引起的感染和人类偏肺病毒感染。有喘息或发绀的儿童需要立即就医。
一些病毒性呼吸道感染患儿还会出现中耳感染（中耳炎）和肺组织感染（肺炎）。中耳炎和肺炎可能由病毒自身引起，也可能是细菌感染，因为病毒引起的炎症反应使组织对其他微生物的入侵更加易感。在患有哮喘的儿童中，呼吸道感染通常会导致哮喘发作。
病毒性呼吸道感染的诊断
医师的评估
医生和父母可根据典型的症状辨别出呼吸道感染。一般来说，只有轻度上呼吸道症状而其他方面都健康的儿童不需要去看医师，除非他们有呼吸困难或吞咽困难，或者持续发热 1～2 天以上。
对于出现呼吸困难、喘鸣或哮鸣或者医生可听到肺部阻塞的儿童，可进行颈部和胸部的 X 线检查。
血液和呼吸道分泌物的检查很少有帮助。
病毒性呼吸道感染的治疗
休息和补充液体
治疗发热和疼痛的药物
不给予抗生素，因为它们不能治愈病毒性呼吸道感染。
患呼吸道感染的儿童需要更多的休息和充足液体摄入。对乙酰氨基酚或布洛芬之类的非甾体类抗炎药可用以退热或止痛。
婴幼儿可以通过用喷雾器湿润空气或用橡胶吸球吸出鼻子中的鼻涕，使鼻充血得到一定程度的缓解。
有用于儿童的抗流感病毒药。但是，这些药物仅在症状出现后的第一天或两天内服用才有效，并且它们只能将发热和症状的持续时间缩短一天左右，因此，在其他健康儿童中很少使用。
学龄儿童可使用非处方减充血药来减轻令人讨厌的鼻充血，虽然这种药物可能作用不大。婴儿和幼儿对减充血药的副作用特别敏感，可能会感到躁动、神志不清、幻觉、嗜睡和心跳加快，因此不应给他们使用减充血药。
病毒性呼吸道感染的预防
良好的卫生状况
流感疫苗接种
最佳的预防措施是保持良好的卫生。患病的儿童和家中的成员应该勤洗手。一般来说，与患病儿童亲密的身体接触越多（如拥抱、偎依或睡在一起），疾病传染给其他成员的风险越大。父母必须在患病风险和安抚孩子之间找到平衡。孩子应离开学校或儿童保育设施，待在家里，直到发热消失并且他们感觉良好，可以上学为止。
流感和 COVID-19 可通过疫苗接种预防。所有 6 月龄及以上人群应每年接种流感疫苗（另见流感疫苗）。所有 6 月龄及以上人群应按照当前疫苗接种时间表保持 COVID-19 疫苗接种的最新状态（另请参见 CDC 的美国目前批准或授权的 COVID-19 疫苗使用的临时临床考虑）。对于患某些疾病（例如，心脏病或肺部疾病（包括囊性纤维化和哮喘）、糖尿病、肾衰竭和镰状细胞病）的儿童和成人，疫苗接种尤为重要。此外，免疫系统受损的儿童（包括感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 和正在接受化疗的儿童）也应接种疫苗。
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美国疾病控制与预防中心（CDC）：美国目前批准或授权的 COVID-19 疫苗使用的临时临床考虑：提供在美国可用疫苗的信息以及所有剂量和接种信息的资源，包括用于所有年龄组和有特殊疾病人群的基础系列疫苗和推荐加强剂