便秘指婴幼儿排便延迟或排便困难至少 1 个月，而大龄儿童中则为 2 个月（另见成人便秘）。大便较硬且有时比平常更大，排便时可能有痛感。便秘在儿童中非常常见。在就医的儿童中，所占比例达 5%。
婴儿和儿童在三个时期特别易发生便秘：
排便 (BM) 的频率和性状在整个儿童时期有所不同，因此没有单一的正常定义。新生儿通常每天排便四次或更多次。在第一年，婴儿每天排便 2 到 4 次。母乳喂养的婴儿的排便次数通常多于配方奶喂养的婴儿，可能在每次母乳喂养后都会排便一次。母乳喂养的婴儿的粪便呈稀便、黄色和籽样便。一或两个月后，一些母乳喂养的婴儿的排便频率减小，但大便仍呈糊状或稀薄状。1 岁之后，大多数儿童每天排便一次，有时排便两次，大便柔软但成形。然而，一些婴儿和幼儿通常每 3 到 4 天才排便一次。
确定婴儿和儿童便秘的标准包括
与平常相比没有排便 2 或 3 天
大便硬或排便疼痛
大便可能堵塞马桶
粪便外有血滴
对于婴儿，成功排出软便之前的绷紧和哭闹等努力排便的表现，通常不提示便秘。这些症状通常因排便过程中未能放松骨盆底肌肉而引起，通常会自发缓解。
父母经常担忧孩子的排便情况，但便秘通常不会引起严重后果。一些便秘儿童常常会主诉腹痛，尤其是在餐后。有时候，排出大而硬的粪便可能导致肛门小的撕裂（肛裂）。肛裂很疼痛，且可能导致大便表面或厕纸上带有鲜红血丝。在少见情况下，慢性便秘会引起泌尿系统问题，例如尿路感染和尿床。
儿童便秘的病因
常见原因
95% 的儿童便秘由以下问题引起
饮食问题
行为问题
由饮食或行为问题引起的便秘称为功能性便秘。
引起便秘的饮食问题包括饮食中的液体和／或纤维（水果、蔬菜和全谷物含纤维）含量低。
与便秘可能相关的行为问题包括压力（可能在弟弟妹妹出生时感觉到）、不愿接受排便训练和控制便意。此外，儿童也可能因肛裂疼痛或不想停止玩耍而故意推迟排便（称为忍便）。性虐待可能会导致压力或损伤，导致儿童忍便。
如果儿童在自发产生便意时不排便，直肠最终会伸展以容留大便。直肠伸展后，便意降低，而越来越多的大便累积并变硬。进而可能导致便秘加重的恶性循环。如果累积的大便变硬，有时会堵塞其他大便的排出，这种状况称为大便嵌塞。硬便上方的大便较稀，可能会渗入嵌塞处周围，并渗入孩子内裤，导致大便失禁（大便失禁）。这时父母可能认为孩子腹泻，而实际问题是便秘。
不常见原因
约 5% 的儿童便秘由身体疾病、药物或毒素引起。疾病可能是出生时即有，也可能是在后期的发育过程中出现的。由疾病、药物或毒素引起的便秘称为器质性便秘，需要由医生进行评估。
在新生儿和婴儿中，导致器质性便秘的最常见疾病是
先天性巨结肠症（大肠神经供应不足）
器质性便秘的其他原因包括
脊髓问题（例如脊柱裂）
激素失调，例如甲状腺功能低下（甲状腺功能减退）
药物，例如称为阿片类药物（例如可待因和吗啡）的强效止痛药
患有严重腹部疾病（例如阑尾炎或肠梗阻）的儿童通常没有排便。不过，这些儿童通常有其他更明显的症状，如腹痛、肿胀和／或呕吐。在排便次数减少之前，父母通常就会因这些症状而带着孩子前去就医。
儿童便秘的评估
医生首先设法确定便秘是由饮食或行为问题引起（功能性），还是由疾病、毒素或药物引起（器质性）。
警示体征
以下症状需要引起关注，并应由此怀疑是否存在引起便秘的器质性原因：
出生后最初 24 至 48 小时内没有排便 (BM)
体重减轻或生长缓慢
食欲不振
便中带血
发热
呕吐
腹部肿胀
腹痛（针对可以表达腹痛的儿童）
婴儿肌张力下降（婴儿显得软弱或无力）和吮吸能力减弱
在年龄较大的孩子中，出现不自主排尿（尿失禁）、背痛、腿部无力或行走困难
何时就医
如有任何警示体征，应立即由医生对孩子进行评估。如没有警示体征但孩子不常排便、排便困难或疼痛，应联系医生。根据孩子的其他症状（如果有），医生可能会建议尝试简单的家庭治疗或要求父母带孩子进行检查。
医生会怎么做
医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示便秘病因和接下来可能需要做的检查（见表格婴儿和儿童便秘的一些身体原因和特征）。
医生会确定新生儿是否曾排便（首次排便称为胎便）。出生后 24 至 48 小时内无排便的新生儿应进行彻底检查，以排除是否患有先天性巨结肠症、肛门直肠畸形或其他严重疾病。
对于婴儿和稍大儿童，医生会询问便秘是否开始于某一特定事件（如加入谷类或其他固体食物、在 12 岁前食用蜂蜜、开始如厕训练或开始上学）之后。对于所有年龄段的儿童，医生都会询问饮食情况和可能引起便秘的疾病、毒素和药物。
体检时，医生首先总体检查儿童是否有疾病体征，并测量身高和体重，以检查是否有生长延缓的迹象。然后医生重点检查腹部、肛门（包括戴指套检查直肠）和神经功能（可能影响到消化道功能）。
检查
如果便秘的原因似乎是功能性，则无需进行检查，除非儿童对治疗无反应。如果儿童没有反应或医生怀疑原因是另一种疾病，则对腹部进行 X 线检查，并根据检查结果对其他疾病进行检查。
婴儿和儿童便秘的一些身体原因和特点
病因
临床特征*
检查
肛门出生缺陷
肛门位置异常
肛门口与生殖器的距离少于正常距离
进行测量，从而确定肛门口的精确位置
肛门狭窄（肛门窄小）
在出生后的最初 24–48 小时内的首次排便（称为胎便）延迟
暴发性排便且排便疼痛
腹部肿胀
肛门外观或位置异常
医生的检查
肛门开口阻塞（肛门直肠畸形）
腹部肿胀
无排便
医生检查时检出肛门堵塞
出生后不久由医生完成检查
脊髓问题
脊膜脊髓膨出（脊柱裂的最重度形式）
出生时在背部脊髓突出部位观察到红肿
腿部反射或肌张力减弱
肛门无正常反射（轻触时收紧，称为肛门反射）
对低位脊柱进行普通 X 线检查
脊柱的 MRI 检查
隐性脊柱裂（脊柱骨成形不全）
出生时观察到缺陷处皮肤上有一丛毛发或凹陷
脊柱的 MRI 检查
脊髓栓系（在胎儿发育过程中，脊髓卡在脊柱下端而未能向上移到正常位置）
走路问题、腿部疼痛或无力和背痛
小便失禁
脊柱的 MRI 检查
尾骨存在肿瘤（骶骨畸胎瘤），或存在其他脊髓肿瘤
背痛、走路问题、腿部疼痛或无力
小便失禁
脊柱的 MRI 检查
脊柱或脊髓感染
背痛、走路问题、腿部疼痛或无力
发热
小便失禁
脊柱的 MRI 检查
激素、代谢或电解质疾病
尿崩症（由于抗利尿激素的问题，抗利尿激素有助于调节体内的含水量）
过度干渴和过度哭闹，可通过让儿童饮水缓解
过度排出稀释尿
体重减轻和呕吐
进行尿检和血检，以测量尿液和血液的稀释情况（渗透压）
进行血检以测量抗利尿激素水平
高钙血症（血液中钙水平异常高）
恶心和呕吐、食欲不振、体重减轻、肌无力和腹痛
过度干渴和过度排尿
进行血检以测量钙水平
低钾血症（血液中钾水平异常低）
肌无力
过度排尿和脱水
生长未及预期（发育停滞）
可能使用利尿药或某些抗生素
进行血检以测量电解质水平
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
喂食不佳
心率过缓
新生儿颅骨间存在较大的软间隙（囱门）且肌张力减弱
皮肤干燥、畏寒、疲劳和黄疸
验血以测量甲状腺激素水平
肠道疾病
首次排便延迟
体重增长不良或发育停滞
频发肺炎
发汗试验
可能要进行基因检测以便确诊
首次排便延迟
腹部肿胀
呕吐物呈绿色或黄色，表明包含胆汁
医生检查时检出肛门窄小
直肠充钡（钡灌肠）后对下消化道进行 X 线检查
测量肛门和直肠内部的压力（测压法）
直肠活检
呕吐
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
便检
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
腹痛
胃气胀
体重减轻
疲劳
血液化验
内镜检查
长期（慢性）腹痛
腹泻和便秘反复发生
排便后感觉未完全排空
评估排便方式及疼痛时间和特征
通过病史、体检排除其他疾病，并可能进行血检、便检、成像或结肠镜检查
假性梗阻（引起堵塞症状但未检出堵塞）
恶心和呕吐
腹痛和腹部肿胀
腹部 X 线检查
进行相关检查以评估肠功能如何（肠蠕动检查）
腹部肿瘤
体重减轻、盗汗和发热
腹部肿胀或疼痛
医生检查时检出腹部肿块
磁共振成像(MRI)
药物副作用
使用具有抗胆碱能作用的药物（例如抗组胺药）、抗抑郁药、化疗药物或阿片类药物
使用可引起便秘的药物
医生的检查
毒素性
吮吸能力突降
肌张力减弱
12 个月大之前有时食用蜂蜜
便中肉毒杆菌毒素检测
常无症状
可能出现腹痛、疲劳和易怒
发育倒退
血液检测铅的水平
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
BM=排便；MRI=磁共振成像。
儿童便秘的治疗
便秘的治疗取决于病因。
对于器质性便秘，可以治疗、纠正或消除引起便秘的疾病、药物或毒素。
对于功能性便秘，治疗措施包括
改变饮食
矫正行为
有时使用便软化剂或轻泻药
改变饮食
改变婴儿的饮食包括，每天给予 1 至 4 盎司（30 至 120 毫升 [mL]）的李子汁、梨汁或苹果汁。对于不足 2 个月的婴儿，可在早上和晚上向配方奶中添加 1 茶匙 (5 mL) 的玉米糖浆。
较大婴儿和儿童应增加水果、蔬菜和高纤维谷物的摄入，并减少牛乳和乳酪等引起便秘的食物摄入。
矫正行为
行为矫正对年长儿童较有帮助。措施包括
鼓励接受排便训练的儿童在餐后坐马桶 5 至 10 分钟，并在有进步时表示鼓励（例如在挂图上记录）
让正在接受排便训练的儿童暂停排便训练，直到便秘消退
餐后坐马桶很有帮助，因为进餐会引发排便反射。儿童经常会忽视此反射信号而推迟排便。该方法可利用此反射来帮助重新训练消化道、确立排便规律、并促进更规律的排便。
便软化剂和轻泻药
如果行为矫正和饮食改变对便秘无效，医生可能建议使用一些有助于软化大便（便软化剂）和／或增加消化道自发蠕动（轻泻药）的药物。此类药物包括聚乙二醇、乳果糖、矿物油、镁乳（氢氧化镁）、番泻叶和比沙可啶。这些药物大部分是非处方药。不过，剂量应根据儿童的年龄和体重以及便秘的严重程度而定。因此，父母应在采用这些治疗之前向医生咨询适当剂量和每天的剂量数。治疗目标是每天排一次软便。
如果儿童大便嵌塞，治疗选择包括适度灌肠和随大量液体口服适用药剂（如矿物油或聚乙二醇）。如果这些治疗无效，儿童可能需要住院以清除嵌塞。
婴儿通常无需接受上述任何治疗。通常，使用甘油栓即可。
为保持有规律排便，医生可能会建议儿童使用纤维补充剂（如车前草），此类药物无需处方即可获得。为让这些补充剂发挥作用，儿童一天必须饮用 32 至 64 盎司（约 1 至 2 升）的水。
关键点
通常情况下，便秘是由行为或饮食问题引起的（称为功能性便秘）。
如果儿童出现以下状况，应让医生进行评估：排便间隔时间与平常相比多出 2 或 3 天；大便较硬或较大；排便时引起疼痛或出血；或者儿童有其他症状。
如果新生儿在出生后 24 至 48 小时内没有排便，应进行全面评估，以排除存在先天性巨结肠症或其他严重疾病的可能性。
如由饮食或行为问题引起，在饮食中添加纤维或进行行为矫正很有帮助。