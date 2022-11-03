便秘指婴幼儿排便延迟或排便困难至少 1 个月，而大龄儿童中则为 2 个月（另见成人便秘）。大便较硬且有时比平常更大，排便时可能有痛感。便秘在儿童中非常常见。在就医的儿童中，所占比例达 5%。

婴儿和儿童在三个时期特别易发生便秘：

当在婴儿饮食中加入谷物和固体食物时

如厕训练期间

大约开学时候

排便 (BM) 的频率和性状在整个儿童时期有所不同，因此没有单一的正常定义。新生儿通常每天排便四次或更多次。在第一年，婴儿每天排便 2 到 4 次。母乳喂养的婴儿的排便次数通常多于配方奶喂养的婴儿，可能在每次母乳喂养后都会排便一次。母乳喂养的婴儿的粪便呈稀便、黄色和籽样便。一或两个月后，一些母乳喂养的婴儿的排便频率减小，但大便仍呈糊状或稀薄状。1 岁之后，大多数儿童每天排便一次，有时排便两次，大便柔软但成形。然而，一些婴儿和幼儿通常每 3 到 4 天才排便一次。

确定婴儿和儿童便秘的标准包括

与平常相比没有排便 2 或 3 天

大便硬或排便疼痛

大便可能堵塞马桶

粪便外有血滴

对于婴儿，成功排出软便之前的绷紧和哭闹等努力排便的表现，通常不提示便秘。这些症状通常因排便过程中未能放松骨盆底肌肉而引起，通常会自发缓解。

父母经常担忧孩子的排便情况，但便秘通常不会引起严重后果。一些便秘儿童常常会主诉腹痛，尤其是在餐后。有时候，排出大而硬的粪便可能导致肛门小的撕裂（肛裂）。肛裂很疼痛，且可能导致大便表面或厕纸上带有鲜红血丝。在少见情况下，慢性便秘会引起泌尿系统问题，例如尿路感染和尿床。

儿童便秘的病因 常见原因 95% 的儿童便秘由以下问题引起 饮食问题

行为问题 由饮食或行为问题引起的便秘称为功能性便秘。 引起便秘的饮食问题包括饮食中的液体和／或纤维（水果、蔬菜和全谷物含纤维）含量低。 与便秘可能相关的行为问题包括压力（可能在弟弟妹妹出生时感觉到）、不愿接受排便训练和控制便意。此外，儿童也可能因肛裂疼痛或不想停止玩耍而故意推迟排便（称为忍便）。性虐待可能会导致压力或损伤，导致儿童忍便。 如果儿童在自发产生便意时不排便，直肠最终会伸展以容留大便。直肠伸展后，便意降低，而越来越多的大便累积并变硬。进而可能导致便秘加重的恶性循环。如果累积的大便变硬，有时会堵塞其他大便的排出，这种状况称为大便嵌塞。硬便上方的大便较稀，可能会渗入嵌塞处周围，并渗入孩子内裤，导致大便失禁（大便失禁）。这时父母可能认为孩子腹泻，而实际问题是便秘。 不常见原因 约 5% 的儿童便秘由身体疾病、药物或毒素引起。疾病可能是出生时即有，也可能是在后期的发育过程中出现的。由疾病、药物或毒素引起的便秘称为器质性便秘，需要由医生进行评估。 在新生儿和婴儿中，导致器质性便秘的最常见疾病是 先天性巨结肠症（大肠神经供应不足） 器质性便秘的其他原因包括 肛门出生缺陷

囊性纤维化

代谢和电解质紊乱，例如血液中异常高水平的钙（高钙血症）或低水平的钾（低钾血症）

脊髓问题（例如脊柱裂）

激素失调，例如甲状腺功能低下（甲状腺功能减退）

肠道疾病，例如牛奶蛋白过敏或乳糜泻

药物，例如称为阿片类药物（例如可待因和吗啡）的强效止痛药

铅等毒素或导致婴儿肉毒中毒的毒素 患有严重腹部疾病（例如阑尾炎或肠梗阻）的儿童通常没有排便。不过，这些儿童通常有其他更明显的症状，如腹痛、肿胀和／或呕吐。在排便次数减少之前，父母通常就会因这些症状而带着孩子前去就医。

儿童便秘的评估 医生首先设法确定便秘是由饮食或行为问题引起（功能性），还是由疾病、毒素或药物引起（器质性）。 警示体征 以下症状需要引起关注，并应由此怀疑是否存在引起便秘的器质性原因： 出生后最初 24 至 48 小时内没有排便 (BM)

体重减轻或生长缓慢

食欲不振

便中带血

发热

呕吐

腹部肿胀

腹痛（针对可以表达腹痛的儿童）

婴儿肌张力下降（婴儿显得软弱或无力）和吮吸能力减弱

在年龄较大的孩子中，出现不自主排尿（尿失禁）、背痛、腿部无力或行走困难 何时就医 如有任何警示体征，应立即由医生对孩子进行评估。如没有警示体征但孩子不常排便、排便困难或疼痛，应联系医生。根据孩子的其他症状（如果有），医生可能会建议尝试简单的家庭治疗或要求父母带孩子进行检查。 医生会怎么做 医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示便秘病因和接下来可能需要做的检查（见表格婴儿和儿童便秘的一些身体原因和特征）。 医生会确定新生儿是否曾排便（首次排便称为胎便）。出生后 24 至 48 小时内无排便的新生儿应进行彻底检查，以排除是否患有先天性巨结肠症、肛门直肠畸形或其他严重疾病。 对于婴儿和稍大儿童，医生会询问便秘是否开始于某一特定事件（如加入谷类或其他固体食物、在 12 岁前食用蜂蜜、开始如厕训练或开始上学）之后。对于所有年龄段的儿童，医生都会询问饮食情况和可能引起便秘的疾病、毒素和药物。 体检时，医生首先总体检查儿童是否有疾病体征，并测量身高和体重，以检查是否有生长延缓的迹象。然后医生重点检查腹部、肛门（包括戴指套检查直肠）和神经功能（可能影响到消化道功能）。 检查 如果便秘的原因似乎是功能性，则无需进行检查，除非儿童对治疗无反应。如果儿童没有反应或医生怀疑原因是另一种疾病，则对腹部进行 X 线检查，并根据检查结果对其他疾病进行检查。 表格 婴儿和儿童便秘的一些身体原因和特点 表格

儿童便秘的治疗 便秘的治疗取决于病因。 对于器质性便秘，可以治疗、纠正或消除引起便秘的疾病、药物或毒素。 对于功能性便秘，治疗措施包括 改变饮食

矫正行为

有时使用便软化剂或轻泻药 改变饮食 改变婴儿的饮食包括，每天给予 1 至 4 盎司（30 至 120 毫升 [mL]）的李子汁、梨汁或苹果汁。对于不足 2 个月的婴儿，可在早上和晚上向配方奶中添加 1 茶匙 (5 mL) 的玉米糖浆。 较大婴儿和儿童应增加水果、蔬菜和高纤维谷物的摄入，并减少牛乳和乳酪等引起便秘的食物摄入。 矫正行为 行为矫正对年长儿童较有帮助。措施包括 鼓励接受排便训练的儿童在餐后坐马桶 5 至 10 分钟，并在有进步时表示鼓励（例如在挂图上记录）

让正在接受排便训练的儿童暂停排便训练，直到便秘消退 餐后坐马桶很有帮助，因为进餐会引发排便反射。儿童经常会忽视此反射信号而推迟排便。该方法可利用此反射来帮助重新训练消化道、确立排便规律、并促进更规律的排便。 便软化剂和轻泻药 如果行为矫正和饮食改变对便秘无效，医生可能建议使用一些有助于软化大便（便软化剂）和／或增加消化道自发蠕动（轻泻药）的药物。此类药物包括聚乙二醇、乳果糖、矿物油、镁乳（氢氧化镁）、番泻叶和比沙可啶。这些药物大部分是非处方药。不过，剂量应根据儿童的年龄和体重以及便秘的严重程度而定。因此，父母应在采用这些治疗之前向医生咨询适当剂量和每天的剂量数。治疗目标是每天排一次软便。 如果儿童大便嵌塞，治疗选择包括适度灌肠和随大量液体口服适用药剂（如矿物油或聚乙二醇）。如果这些治疗无效，儿童可能需要住院以清除嵌塞。 婴儿通常无需接受上述任何治疗。通常，使用甘油栓即可。 为保持有规律排便，医生可能会建议儿童使用纤维补充剂（如车前草），此类药物无需处方即可获得。为让这些补充剂发挥作用，儿童一天必须饮用 32 至 64 盎司（约 1 至 2 升）的水。