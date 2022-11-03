一旦医生对婴儿进行了检查，并就婴儿的健康状况向父母表示安慰，即烦躁不是由父母养育方式不良引起的，并且绞痛将自行好转而没有长期影响，那么一些常规措施可能会有所帮助：

抱着，轻轻摇摆或拍着

在婴儿秋千中摇动

听听白噪声，如雨声或者风扇、洗衣机、真空吸尘装置或干发器产生的声音

听听音乐

乘车

吮吸奶嘴

拍背打嗝

喂食（不过父母在通过喂食让婴儿停止哭闹时应避免过度喂食）

舒适裹起（襁褓）

如果哭闹原因是疲劳，上述许多干预措施仅可暂时安抚婴儿，在激励或活动停止后还会哭闹，使得婴儿感到更加疲劳。可有规律地将清醒婴儿放在婴儿床中，鼓励他们自我安抚和入睡，这种做法有时更有效，这样婴儿可不依赖父母或某些活动、物品或声音入睡。

父母可短时间更换配方奶以确定婴儿是否对特定的配方奶不耐受。但是，除非出现其他症状，如呕吐、便秘、腹泻或体重增加不良，否则乳制品或食物不耐症很少引起绞痛。除非医生指示，否则应避免经常更换配方奶。

母乳喂养的母亲可能会发现，当她们吃了某些食物（例如乳制品、西兰花或卷心菜）后，她们的婴儿在哺乳后哭闹。母亲应设法从饮食中去除这些食物，以查看婴儿哭闹是否减少。

父母在应对过度哭闹问题时可能会有困难。与医生交谈很有帮助。医生可为因过度哭闹而感到压力的父母提供对策、安慰和支持。