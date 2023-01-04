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直肠内异物通常是指插入直肠的物体，但也可能是吞咽的物体。
故意插入直肠或吞咽的物体可能会被卡住。
症状取决于物体的大小和形状以及有无任何并发症。
诊断依据是体格检查、X 光检查和计算机断层扫描的结果。
如果医生无法用牵开器取出物体，则需通过手术将其取出。
直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。
肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。
（也可参见肛门和直肠概述。）
消化系统
吞咽的异物（如牙签、鸡骨或鱼刺）可能会卡在肛门与直肠连接部位（称为肛门直肠交界处）。灌肠器接头、手术海绵或器械、体温表以及性交时所用的刺激物也可在通过肛门后无意中被卡在直肠内。为了尝试瞒过执法官员而携带的小包毒品可能会被故意插入肛门，但却意外卡住。
直肠异物的症状
排便过程中突然出现剧烈疼痛，应怀疑有异物刺进肛门或直肠壁，异物通常留在肛门直肠交界处。
其他症状取决于异物的大小和形态，在该处停留的时间及有无感染或穿孔。
直肠异物的诊断
直肠异物的治疗
如果可以感觉到异物，通过直肠牵开器取出
如果触摸不到或看不到异物，需手术取出
取出后，进行乙状结肠镜检查
如果医生触摸到异物，通常会在皮下和肛门内壁注射局部麻醉药，以麻醉该区域。如异物可被触及，可于肛周皮下和黏膜下注射局麻药，然后用直肠牵开器扩张肛门，抓住异物并取出。有时医生会进行全身麻醉，这可使肛门松弛，无需手术即可取出异物。
如果医生触摸不到异物或者通过肛门看不到或取不出异物，医生会等待大肠壁自然发生波浪状运动（称为蠕动），推动异物下移，从而有可能将其取出。
如果医生无法取出异物，患者需住院接受手术。手术时，患者会接受区域或全身麻醉，将异物轻缓移向肛门。罕见情况下，需切开直肠取出异物。
异物取出后，医生进行乙状结肠镜（将可弯曲的导管插入肛门，以检查大肠下端、直肠和肛门）检查，确定直肠是否穿孔或损伤。