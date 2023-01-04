直肠内异物通常是指插入直肠的物体，但也可能是吞咽的物体。

故意插入直肠或吞咽的物体可能会被卡住。

症状取决于物体的大小和形状以及有无任何并发症。

诊断依据是体格检查、X 光检查和计算机断层扫描的结果。

如果医生无法用牵开器取出物体，则需通过手术将其取出。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。

肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。

（也可参见肛门和直肠概述。）

消化系统

吞咽的异物（如牙签、鸡骨或鱼刺）可能会卡在肛门与直肠连接部位（称为肛门直肠交界处）。灌肠器接头、手术海绵或器械、体温表以及性交时所用的刺激物也可在通过肛门后无意中被卡在直肠内。为了尝试瞒过执法官员而携带的小包毒品可能会被故意插入肛门，但却意外卡住。

直肠异物的症状 排便过程中突然出现剧烈疼痛，应怀疑有异物刺进肛门或直肠壁，异物通常留在肛门直肠交界处。 其他症状取决于异物的大小和形态，在该处停留的时间及有无感染或穿孔。

直肠异物的诊断 医生的检查

有时对腹部和胸部进行影像学检查 在检查过程中，医生用戴手套的手指插入肛门探查时，可能会触摸到异物。 腹部和胸部 X 光检查可帮助医生识别异物并确定有无并发症。如果 X 光检查未发现异物，可进行计算机断层扫描 (CT)。