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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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提肛肌综合征

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 1月 2023
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提肛肌综合征是由肛门附近肌肉（提肛肌）痉挛导致的直肠偶发性疼痛。

  • 肛周肌肉痉挛的原因通常不明。

  • 疼痛可能很短暂或可能持续几个小时。

  • 诊断依据是一项检查的结果。

  • 治疗方法包括服用止痛药和进行坐浴，有时需理疗。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。

肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。

（也可参见肛门和直肠概述。）

消化系统

痉挛性肛部痛是直肠的短暂疼痛。尾椎痛是指尾骨附近疼痛。这两种疾病都是提肌综合征的变化形式。

尚不清楚为什么会发生提肛肌痉挛。

提肌综合征的症状

肌肉痉挛引起的疼痛通常与排便无关。疼痛通常持续少于20分钟。直肠内疼痛可短而剧烈，也可是直肠上段的隐痛。疼痛可自发产生，也可在坐着时出现，并可使人从睡眠中痛醒。这种疼痛会在排气或排便后减轻。

严重患者疼痛会持续几个小时且频繁发作。

患者可能经历各种不成功的直肠手术，以减轻这些症状。

提肛肌综合征的诊断

  • 医生的检查

医生会进行体格检查以排除其他导致直肠疼痛的疾病（如血栓性痔疮肛裂脓肿）。无论肌肉松弛或紧张，体格检查结果往往正常。

普遍来说，疼痛多由下背部以及前列腺疾病引起。

提肛肌综合征的治疗

  • 止痛药和坐浴

  • 骨盆的物理疗法

医生向患者解释此病不会危及生命，也不严重。

通过排气、排便或服用轻度止痛药（如阿司匹林）即可缓解疾病发作。将肛门浸泡在温水（不热）中（称为坐浴）也可缓解疾病发作。在部分装满热水的浴缸内蹲或坐10至15分钟，或者用装满热水的容器放在马桶上，进行坐浴。

当提肛肌综合征的症状更强烈时，患者可接受盆腔理疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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