止痛药和坐浴

骨盆的物理疗法

医生向患者解释此病不会危及生命，也不严重。

通过排气、排便或服用轻度止痛药（如阿司匹林）即可缓解疾病发作。将肛门浸泡在温水（不热）中（称为坐浴）也可缓解疾病发作。在部分装满热水的浴缸内蹲或坐10至15分钟，或者用装满热水的容器放在马桶上，进行坐浴。

当提肛肌综合征的症状更强烈时，患者可接受盆腔理疗。