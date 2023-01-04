肛门直肠脓肿是由于细菌侵犯粘液分泌腺从而引起肛门和直肠周围间隙的脓液聚集。

细菌感染肛门或直肠的腺体而导致脓肿。

感染产生脓液，引起疼痛与肿胀。

诊断基于检查结果，如需要，需影像学检查。

最好治疗方式是切除和引流脓肿。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。

肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。

（也可参见肛门和直肠概述。）

消化系统

细菌侵犯肛门或直肠分泌黏液的腺体，并在那里繁殖，脓肿可形成。虽然肛周区域富含细菌，但因为肛门括约肌的屏障作用以及该处丰富的血流，并不常发生感染，炎症通常是由于多种细菌联合感染所致。发生感染时，通常是由于多种细菌联合感染所致。

脓肿可导致邻近组织发生实质性损伤，罕见情况下可造成排便失控（大便失禁）。克罗恩病患者发生脓肿的风险非常高。有时，脓肿是憩室炎或盆腔炎的并发症。

脓肿可深达直肠，也可接近肛门口。

肛门直肠脓肿的症状 脓肿位于皮下较浅位置时，表现为局部红肿，触痛，患者常感明显疼痛。在极少数情况下，患者发热。 直肠深部脓肿可能不太疼痛，但可引起发热和下腹部疼痛。

肛门直肠脓肿的诊断 医师的评估

罕见情况下进行计算机断层扫描 医生通过视诊即可发现在肛门周围皮肤上的脓肿。但是，若在外部观察不到肿胀或发红，医生在作出肛门直肠脓肿的诊断之前，需用戴指套的手指插入直肠进行检查。在直肠触及有压痛的肿块，往往提示脓肿。 如果医生怀疑是深部脓肿或克罗恩病，则会进行腹部计算机断层扫描 (CT) 以可确定病变范围及部位。