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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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Mallory-Weiss 综合征

作者：Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
已审核/已修订 2月 2024
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Mallory-Weiss 综合征是指食管下段和胃上部汇合的组织出现浅层撕裂（裂伤）。

  • 这种撕裂可能由于强烈呕吐所致。

  • 具体症状包括呕血。

  • 诊断依据是上消化道内镜检查结果。

  • 治疗方案中视情况包含止血措施。

食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。（也可参见食管概述食管损伤概述。）

在剧烈呕吐、干呕或呃逆中可发生食管贲门粘膜撕裂。撕裂可能会使血管破裂，然后出血（另见消化道出血）。

最初人们认为马洛里-魏斯综合征发生在酗酒者中，但实际上该病可出现在任何剧烈呕吐的患者中。

你知道吗……

  • 剧烈的呕吐可以撕裂食管。

Mallory-Weiss 综合征的症状

马洛里-魏斯综合征的首发症状通常是呕吐物中有鲜红色血液。呕吐物带血称为呕血。

有些人在呕吐过程中发生食管撕裂时会感到下胸部锐痛。

Mallory-Weiss 综合征的诊断

  • 上消化道内镜检查

如果患者在一次或多次呕吐后出现呕吐物带血现象，医生会疑诊为马洛里-魏斯综合征。如果出血量很少，医生可能会先观察一些时间再做检查，因为出血可能会自行停止。

如果出血严重或不自行停止，医生会进行上消化道内镜检查。在上消化道内镜检查期间，医生会使用一根柔性导管（称为内镜）检查食管。上消化道内镜检查可使医生找到出血源，通常会同时进行处理。

Mallory-Weiss 综合征的治疗

  • 止血措施

大多数出血发作可自行停止，但有时医生在内镜下采取止血措施。止血措施包括加热烧灼出血血管、将其夹闭，或向其中注射药物。

或者，医生可在动脉造影过程中，向出血血管注射血管加压素或肾上腺素以止血。

大量出血的患者需要输血

罕见情况下需手术修补撕裂部位。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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