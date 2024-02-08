Mallory-Weiss 综合征

止血措施

大多数出血发作可自行停止，但有时医生在内镜下采取止血措施。止血措施包括加热烧灼出血血管、将其夹闭，或向其中注射药物。

或者，医生可在动脉造影过程中，向出血血管注射血管加压素或肾上腺素以止血。

大量出血的患者需要输血。

罕见情况下需手术修补撕裂部位。