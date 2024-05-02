消化不良是上腹部的疼痛或不适感。消化不良的感觉可能被描述为不消化、胀气、饱腹感或烧灼感。在少量进食后即发生饱胀感（早饱），进食正常餐量后感到饱胀感（餐后饱胀）或与进餐无关。
因为消化不良通常是模糊的、轻微的不适，很多人不会就诊，直到其持续了（反复）很长时间。有时突发消化不良，感觉显著（急性）。
其他症状包括食欲缺乏、反胃、便秘、腹泻、嗳气以及肠鸣。对有些人而言，进食会使症状加重。对其他人而言，进食可缓解症状。
消化不良的病因
引起消化不良的原因很多，但普遍使用的术语“消化不良”不涉及食物消化问题。
消化不良可迅速发生于下列情况后
摄取大量食物
饮酒
某些刺激性药物（如二磷酸盐、红霉素、铁或非甾体抗炎药 [NSAID]）
另外，一些心脏病或不稳定心绞痛（冠状动脉缺血）发作患者只有消化不良的感觉而非胸痛（参见胸背痛）。
反复发作性消化不良的常见病因包括
胃排空延迟是食物在胃停留时间异常延长。胃排空延迟常由影响到消化道神经的疾病（如糖尿病、结蹄组织疾病或神经系统疾病）引起。
焦虑本身不能引起消化不良。但是，焦虑有时增加患者对不寻常或不愉快感觉的关注度，从而使消化不良恶化，因此轻微的不适变得非常痛苦。
在许多患者中，医生在体格检查期间或者使用柔性观察导管查看食管或胃（上消化道内镜检查）之后或者进行影像学检查或实验室检测之后，没有发现异常。这类情况称为非溃疡性消化不良（功能性消化不良），患者出现症状可能由于对胃内感觉或肠道收缩的敏感性增加所致。
消化不良的评估
不是所有的消化不良发生都需要医生立即进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
何时就医
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查时的发现，通常会提示消化不良的病因和可能需要进行的检查（参见表消化不良的一些病因和特征）。
病史侧重于获得症状的清晰描述，包括是急性还是慢性。医生需要知道反复的时间和频率，任何吞咽困难和症状是否只有在进食、饮酒或使用某种药物或非法药物后出现。医生亦要了解什么因素能使症状恶化（特别是劳累、某种食物或酒精）或缓解（尤其是进食或服用抗酸剂）。
医生也会询问胃肠道相关症状，如食欲不振、恶心、呕吐、呕血（吐血）、消瘦和血便或黑便。其他症状包括呼吸急促和出汗。
医生需要了解患者是否已被诊断为胃肠和/或心脏疾病，是否存在任何心脏风险因素（如血压高 [高血压]）或血液中胆固醇过量 [高胆固醇血症]），并了解之前已做检查的结果和曾经尝试过的治疗。
体格检查通常不能给医生提供诊断的线索。但是，医生会探寻慢性疾病的征象，例如皮肤非常苍白、肌肉或脂肪组织消瘦（恶病质）、眼睛和皮肤黄染（黄疸）。医生也做直肠检测以便发现任何出血。医生更倾向于推荐存在任何这些异常表现的患者进行检查。
消化不良的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
慢性、模糊的不适感
食管癌吞咽困难或胃癌早饱
体重减轻
上消化道内镜检查（应用称作内窥镜的活动的显像管检查食管、胃和十二指肠）
腹部 CT
排便习惯改变，例如腹泻、腹胀或大便油腻
无其他原因的缺铁性贫血
血液化验
内镜下小肠组织活检
冠状动脉缺血（冠状动脉血供不足）
有时当患者劳累时有症状
心脏危险因素（如高血压、糖尿病、和/或高胆固醇血症）
心电图(ECG)
血液化验
有时应激试验
药物（如二磷酸盐，红霉素和其他大环内酯类抗生素，雌激素，铁，非甾体抗炎药 [NSAID] 和钾）或非法药物
使用可引起消化不良的药物
用药后不久症状出现
医生的检查
有时吞咽液体和固体困难
胃食管反流病 (GERD)
烧心和/或有时反酸或为内容物进入口腔
症状有时因平躺引起
抗酸药物可缓解
医生的检查
有时使用抗酸药物试探性治疗
有时进行上消化道内镜检查
有时检测食管 pH 值（pH 是衡量酸度的一个指标）
饭前出现烧灼痛或啃咬痛，进食或服用抗酸剂、组胺-2 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂 (PPI) 后可能会缓解
可能导致人们夜间醒来
医生的检查
有时进行上消化道内镜检查
有时检测有无幽门螺杆菌感染
胃排空不佳（胃轻瘫）——通常由于其他疾病如糖尿病、结蹄组织疾病和/或神经系统疾病引起
恶心，腹痛和有时呕吐
早饱
有时已知患有可引起症状的疾病
上消化道内镜检查和/或核扫描评估胃排空情况
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。不同原因之间的特点可重叠。
CT=计算机断层扫描。
检查
可能的检查包括
上消化道内镜检查
血液化验
对于 60 岁以上人群和有警示征象的较年轻人群，由于存在患癌风险，医生通常会使用一根柔性导管观察食管和胃（上消化道内镜检查）。对于年龄小且除消化不良外没有其他症状的患者，通常用抗酸药物治疗。如果治疗失败，医生通常进行内镜检查。
存在冠状动脉缺血症状患者，特别是存在危险因素者，应当到急诊科进行即时评价，包括心电图（ECG）和血液检测心肌细胞的损伤。
无特异性症状的慢性患者应该进行血液检测。如果血液检查结果异常，医生考虑附加检查（如影像学检查或内镜检查）。一些医生建议通过呼气试验或粪便样本检查来检测幽门螺杆菌感染，或通过小肠组织活检来检测乳糜泻。
医生会对接受过上消化道内镜检查并服用某种质子泵抑制剂 (PPI) 4 至 8 周后仍有反流症状的患者实施食管测压术和 pH 值（酸碱度）检测。
有时在检查过程中发现非患者消化不良原因的异常（如胃炎或食管返流）。只有当这些疾病治愈后但消化不良症状没有消失时，医生才会清楚。
消化不良的治疗
消化不良最好的治疗方法是治疗任何潜在疾病。随着时间的推移没有观察到可识别的疾病可消除疑虑。
对于没有表现出具有特殊疾病的患者，医生通常应用抗酸药物（如质子泵抑制剂或组胺-2 [H2] 阻滞剂）或增加胃粘液分泌量的治疗溃疡药物（细胞保护剂）进行试探性治疗。或者，医生可能给予促进消化道肌肉运动的药物（促动力药物如甲氧氯普安和红霉素）。医生可能为某些患者开出抗抑郁处方。
关键点
上消化道或胸具有严重“气”不舒适的患者可能存在冠状动脉缺血。
有警示征象或年龄大于 60 岁的人群需接受内镜检查。
无警示征象且年龄小于 60 岁的人群可使用抗酸药物治疗。
4 至 8 周内症状未缓解的患者需接受进一步评估。