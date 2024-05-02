消化不良是上腹部的疼痛或不适感。消化不良的感觉可能被描述为不消化、胀气、饱腹感或烧灼感。在少量进食后即发生饱胀感（早饱），进食正常餐量后感到饱胀感（餐后饱胀）或与进餐无关。

因为消化不良通常是模糊的、轻微的不适，很多人不会就诊，直到其持续了（反复）很长时间。有时突发消化不良，感觉显著（急性）。

其他症状包括食欲缺乏、反胃、便秘、腹泻、嗳气以及肠鸣。对有些人而言，进食会使症状加重。对其他人而言，进食可缓解症状。

消化不良的评估 不是所有的消化不良发生都需要医生立即进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。 警示体征 消化不良患者某些症状和特点引起关注。它们包括 呼吸急促，出汗或心动过速伴消化不良

食欲不振（厌食症）

恶心或呕吐

体重减轻

便中带血

吞咽困难或吞咽疼痛（吞咽痛）

尽管用药（如质子泵抑制剂 [PPI]）治疗，但消化不良持续存在 何时就医 患者突发单一的消化不良应当即刻就医，尤其是伴发呼吸短促、出汗或心动过速时。这些患者可能存在急性冠状动脉缺血。劳累时出现上述症状、但休息后症状消失的慢性消化不良患者可能存在心绞痛，应在数天内就医。 消化不良患者存在一项或多项其他警示征象，应当在数天到1周内就医。反复发作的消化不良患者没有警示征象，应当随时就医，但是推迟1周左右无害。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查时的发现，通常会提示消化不良的病因和可能需要进行的检查（参见表消化不良的一些病因和特征）。 病史侧重于获得症状的清晰描述，包括是急性还是慢性。医生需要知道反复的时间和频率，任何吞咽困难和症状是否只有在进食、饮酒或使用某种药物或非法药物后出现。医生亦要了解什么因素能使症状恶化（特别是劳累、某种食物或酒精）或缓解（尤其是进食或服用抗酸剂）。 医生也会询问胃肠道相关症状，如食欲不振、恶心、呕吐、呕血（吐血）、消瘦和血便或黑便。其他症状包括呼吸急促和出汗。 医生需要了解患者是否已被诊断为胃肠和/或心脏疾病，是否存在任何心脏风险因素（如血压高 [高血压]）或血液中胆固醇过量 [高胆固醇血症]），并了解之前已做检查的结果和曾经尝试过的治疗。 体格检查通常不能给医生提供诊断的线索。但是，医生会探寻慢性疾病的征象，例如皮肤非常苍白、肌肉或脂肪组织消瘦（恶病质）、眼睛和皮肤黄染（黄疸）。医生也做直肠检测以便发现任何出血。医生更倾向于推荐存在任何这些异常表现的患者进行检查。 表格 消化不良的一些病因和特征 表格 检查 可能的检查包括 上消化道内镜检查

血液化验 对于 60 岁以上人群和有警示征象的较年轻人群，由于存在患癌风险，医生通常会使用一根柔性导管观察食管和胃（上消化道内镜检查）。对于年龄小且除消化不良外没有其他症状的患者，通常用抗酸药物治疗。如果治疗失败，医生通常进行内镜检查。 存在冠状动脉缺血症状患者，特别是存在危险因素者，应当到急诊科进行即时评价，包括心电图（ECG）和血液检测心肌细胞的损伤。 无特异性症状的慢性患者应该进行血液检测。如果血液检查结果异常，医生考虑附加检查（如影像学检查或内镜检查）。一些医生建议通过呼气试验或粪便样本检查来检测幽门螺杆菌感染，或通过小肠组织活检来检测乳糜泻。 医生会对接受过上消化道内镜检查并服用某种质子泵抑制剂 (PPI) 4 至 8 周后仍有反流症状的患者实施食管测压术和 pH 值（酸碱度）检测。 有时在检查过程中发现非患者消化不良原因的异常（如胃炎或食管返流）。只有当这些疾病治愈后但消化不良症状没有消失时，医生才会清楚。

消化不良的治疗 消化不良最好的治疗方法是治疗任何潜在疾病。随着时间的推移没有观察到可识别的疾病可消除疑虑。 对于没有表现出具有特殊疾病的患者，医生通常应用抗酸药物（如质子泵抑制剂或组胺-2 [H2] 阻滞剂）或增加胃粘液分泌量的治疗溃疡药物（细胞保护剂）进行试探性治疗。或者，医生可能给予促进消化道肌肉运动的药物（促动力药物如甲氧氯普安和红霉素）。医生可能为某些患者开出抗抑郁处方。