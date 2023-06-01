胃肠炎指胃、小肠以及大肠内膜炎症。该病可由轮状病毒引起。

轮状病毒具有很强的传染性，会在人与人之间传播。

通常，患者会出现水样腹泻、呕吐，有时还会发热。

诊断依据是患者有与受污染的物品、人员、食物或水的近期接触史，有时也参考实验室检查结果。

通常，所需的治疗措施仅为补液，但有些患者可能需服用药物来帮助止泻。

预防感染最有效方法是接种疫苗和便后或接触排泄物后彻底洗净双手，并避免摄入未煮熟的食物和受污染的水。

轮状病毒是导致全球幼龄儿童发生重度脱水性腹泻的最常见病因。自从将轮状病毒疫苗加入常规疫苗接种计划后，此病在美国的发生率已降低 80%。

轮状病毒主要影响 3～15 月龄的儿童。它具有高度传染性。主要感染途径是粪口感染。粪-口途径传播是指接触了粪便传染物。例如，若某人在接触受粪便传染物污染的物品（如尿布或玩具）之后触摸嘴，则会生病。一些成人密切接触患儿后也会感染，但病情一般较轻。

在温带气候中，大多数感染发生在冬季和春季。在美国，在轮状病毒疫苗上市之前，12 月会从西南部开始出现一波轮状病毒病，4 月或 5 月在东北部结束。现在，这种疾病的发生预测性较低，并且常年发病。

（另见胃肠炎概述和儿童轮状病毒感染。）

轮状病毒胃肠炎的症状 轮状病毒通常会导致腹泻，呈水样、不含血液。大多数患者会呕吐，有些人会发热。症状开始于感染后 1～3 天。轮状病毒感染可能在婴儿和幼儿中持续 5 至 7 天。 在儿童中，腹泻更可能导致重度脱水，甚至死亡。 在成人中，轮状病毒胃肠炎的症状通常轻微。

轮状病毒胃肠炎的诊断 医师的评估

有时进行粪便检查 轮状病毒的诊断通常基于典型症状，特别是轮状病毒疫情正在暴发时。有时其他家庭成员或同事近期出现过类似的症状。在其他时候，轮状病毒可溯源至受污染的水或者未充分煮熟、变质或受污染的食物。 在确诊轮状病毒感染之前，医生有时会检测粪便样本。

轮状病毒胃肠炎的治疗 液体和补液

有时使用药物 补液 通常，轮状病毒胃肠炎的所需治疗措施仅为卧床休息和足量饮水。即便正在呕吐的患者，在能耐受情况下，也应尽量少量多次饮水。 如果由于长时间的呕吐或腹泻，患者出现严重脱水，需静脉补充水和电解质。儿童更易迅速脱水，应静脉输入比例适当的糖盐水。市面上销售的任何旨在补充流失液体和电解质的溶液（称为口服补液）均可获得良好的治疗效果。碳酸饮料、茶、运动饮料、含咖啡因的饮料和果汁不太适合饮用。还在哺乳期的婴儿，应继续接受母乳喂养。 随着症状消退，患者的饮食中可逐渐添加食物。尽管经常有人建议饮食要清淡，但无需仅摄入谷物、明胶、香蕉、米饭、苹果酱、吐司面包等清淡食物。然而，一些人在腹泻后数日对牛奶制品不耐受。 药物 如果 24～48 小时后腹泻仍未减少，也无提示有更严重细菌感染的便中带血，可给予药物（如地芬诺酯）控制腹泻，或让患者使用非处方药（如洛哌丁胺）。这些药物（称为止泻药）不适用于 18 岁以下的急性腹泻儿童。对近期用过抗生素、发生血性腹泻、粪便中有很少量以至于肉眼不可见的血液，或出现腹泻和发热的患者，也不给予止泻药。 不用抗生素和抗病毒药物。