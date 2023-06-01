胃肠炎指胃、小肠以及大肠内膜炎症。该病可由轮状病毒引起。
轮状病毒具有很强的传染性，会在人与人之间传播。
通常，患者会出现水样腹泻、呕吐，有时还会发热。
诊断依据是患者有与受污染的物品、人员、食物或水的近期接触史，有时也参考实验室检查结果。
通常，所需的治疗措施仅为补液，但有些患者可能需服用药物来帮助止泻。
预防感染最有效方法是接种疫苗和便后或接触排泄物后彻底洗净双手，并避免摄入未煮熟的食物和受污染的水。
轮状病毒是导致全球幼龄儿童发生重度脱水性腹泻的最常见病因。自从将轮状病毒疫苗加入常规疫苗接种计划后，此病在美国的发生率已降低 80%。
轮状病毒主要影响 3～15 月龄的儿童。它具有高度传染性。主要感染途径是粪口感染。粪-口途径传播是指接触了粪便传染物。例如，若某人在接触受粪便传染物污染的物品（如尿布或玩具）之后触摸嘴，则会生病。一些成人密切接触患儿后也会感染，但病情一般较轻。
在温带气候中，大多数感染发生在冬季和春季。在美国，在轮状病毒疫苗上市之前，12 月会从西南部开始出现一波轮状病毒病，4 月或 5 月在东北部结束。现在，这种疾病的发生预测性较低，并且常年发病。
轮状病毒胃肠炎的症状
轮状病毒通常会导致腹泻，呈水样、不含血液。大多数患者会呕吐，有些人会发热。症状开始于感染后 1～3 天。轮状病毒感染可能在婴儿和幼儿中持续 5 至 7 天。
在儿童中，腹泻更可能导致重度脱水，甚至死亡。
在成人中，轮状病毒胃肠炎的症状通常轻微。
轮状病毒胃肠炎的诊断
医师的评估
有时进行粪便检查
轮状病毒的诊断通常基于典型症状，特别是轮状病毒疫情正在暴发时。有时其他家庭成员或同事近期出现过类似的症状。在其他时候，轮状病毒可溯源至受污染的水或者未充分煮熟、变质或受污染的食物。
在确诊轮状病毒感染之前，医生有时会检测粪便样本。
轮状病毒胃肠炎的治疗
液体和补液
有时使用药物
补液
药物
如果 24～48 小时后腹泻仍未减少，也无提示有更严重细菌感染的便中带血，可给予药物（如地芬诺酯）控制腹泻，或让患者使用非处方药（如洛哌丁胺）。这些药物（称为止泻药）不适用于 18 岁以下的急性腹泻儿童。对近期用过抗生素、发生血性腹泻、粪便中有很少量以至于肉眼不可见的血液，或出现腹泻和发热的患者，也不给予止泻药。
不用抗生素和抗病毒药物。
轮状病毒胃肠炎的预防
洗手
避免食用有高感染风险的食物和饮料
疫苗接种
良好的卫生习惯在任何时候都很重要，而不仅仅是在胃肠炎暴发时。
大多数轮状病毒感染通过人与人之间的接触而传播，尤其是直接或间接接触粪便传染物，因此便后用肥皂和清水仔细洗手是最有效的预防方法。如果没有肥皂和清水，应使用抗菌洗手液。
为了避免食物引起的感染，在接触食物之前，应充分洗手，肉和蛋应完全煮熟，用于切肉的刀以及菜板应在切其他食物前清洗，剩余的食物应该迅速冷藏。只有经过巴氏消毒的奶制品和苹果汁才可以饮用。
旅行时应尽量避免接触污染的食物及饮料。
为了预防娱乐用水疾病，患有腹泻的人群不应当游泳。儿童和幼儿应频繁的检查尿布且在浴室远离水域的地区更换。游泳者在游泳时应当避免吞咽游泳池水。
对于儿童，护理人员为人工喂养儿准备奶瓶之前，应该用肥皂和清水洗净双手。在更换尿布后也应清洗双手。患尿布的地方需要加用漂白剂清洁（¼杯漂白剂稀释1加仑的水）。
腹泻的患儿不应去日间护理中心，除非症状完全消失。
你知道吗……
有两种疫苗可以预防轮状病毒。轮状病毒疫苗是常规推荐婴儿接种的疫苗之一。根据所用的疫苗，在 2 个月和 4 个月龄时或 2 个月、4 个月和 6 个月龄时，口服两剂或三剂疫苗。