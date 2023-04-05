暂时禁食禁饮

静脉补液

使用鼻胃管抽吸

通过禁食禁饮，麻痹性肠梗阻通常在 1 至 3 天后自行消退。在此期间，应静脉输注液体和电解质（如钠、氯化物和钾）。强效止痛药（称为阿片类镇痛药）应尽可能停用或减量。

剧烈呕吐较为罕见，但若发生，必须对麻痹性肠梗阻引起肠腔积气和积液的问题加以缓解。通常，经鼻插管至胃或小肠（鼻胃管），并进行抽吸可缓解胃肠内的压力和减轻腹胀。在肠道功能未恢复正常之前，患者需禁食禁饮。有时，如病变主要在大肠，可从肛门插管至大肠进行减压。