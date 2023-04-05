浏览专业版
麻痹性肠梗阻是指肠道的正常肌肉收缩暂时缺失。
腹部手术和妨碍肠道蠕动的药物是常见病因。
会出现腹胀、呕吐、便秘、绞痛和食欲减退。
通过X线可诊断。
多数患者在静脉输液和禁食禁水后好转。
有些人需要使用通过鼻子进入胃的细吸管来缓解气体和液体的积聚。
（也可参见胃肠道急症概述。）
与肠梗阻（阻塞）相同，麻痹性肠梗阻会阻止食物、液体、消化道分泌物和气体通过肠道。然而，与肠梗阻不同，麻痹性肠梗阻并非由于物理阻塞（如肿瘤或瘢痕组织）所致，并且很少导致破裂。
麻痹性肠梗阻的最常见病因是
腹部手术
麻痹性肠梗阻常发生于腹部手术后的 24～72 小时，尤其是在术中进行了某些肠道的操作。
其他原因包括药物，尤其是阿片类镇痛药和抗胆碱能药物（参见侧边栏抗胆碱能：是什么意思？）。麻痹性肠梗阻也可由于阑尾炎或憩室炎等腹内感染而引起。不涉及肠道的疾病，例如肾衰竭、甲状腺活动不足、心脏病发作或血电解质水平异常（如血钾水平低或血钙水平高），也可引起麻痹性肠梗阻。
麻痹性肠梗阻的症状
麻痹性肠梗阻的症状包括积气和积液引起的腹胀和疼痛、恶心、呕吐、重度便秘、食欲不振和腹部绞痛。患者可能会排出水样大便。
麻痹性肠梗阻的诊断
医生的检查
X 射线检查
用听诊器检查腹部时，肠鸣音很少，甚至根本听不到肠鸣音。
腹部 X 光检查显示肠袢膨大。