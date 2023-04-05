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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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麻痹性肠梗阻

（麻痹性肠梗阻；无力性肠梗阻；肠轻瘫）

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 4月 2023
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麻痹性肠梗阻是指肠道的正常肌肉收缩暂时缺失。

  • 腹部手术和妨碍肠道蠕动的药物是常见病因。

  • 会出现腹胀、呕吐、便秘、绞痛和食欲减退。

  • 通过X线可诊断。

  • 多数患者在静脉输液和禁食禁水后好转。

  • 有些人需要使用通过鼻子进入胃的细吸管来缓解气体和液体的积聚。

（也可参见胃肠道急症概述。）

肠梗阻（阻塞）相同，麻痹性肠梗阻会阻止食物、液体、消化道分泌物和气体通过肠道。然而，与肠梗阻不同，麻痹性肠梗阻并非由于物理阻塞（如肿瘤或瘢痕组织）所致，并且很少导致破裂。

麻痹性肠梗阻的最常见病因是

  • 腹部手术

麻痹性肠梗阻常发生于腹部手术后的 24～72 小时，尤其是在术中进行了某些肠道的操作。

其他原因包括药物，尤其是阿片类镇痛药和抗胆碱能药物（参见侧边栏抗胆碱能：是什么意思？）。麻痹性肠梗阻也可由于阑尾炎憩室炎等腹内感染而引起。不涉及肠道的疾病，例如肾衰竭甲状腺活动不足心脏病发作或血电解质水平异常（如血钾水平低血钙水平高），也可引起麻痹性肠梗阻。

麻痹性肠梗阻的症状

麻痹性肠梗阻的症状包括积气和积液引起的腹胀和疼痛、恶心、呕吐、重度便秘、食欲不振和腹部绞痛。患者可能会排出水样大便。

麻痹性肠梗阻的诊断

  • 医生的检查

  • X 射线检查

用听诊器检查腹部时，肠鸣音很少，甚至根本听不到肠鸣音。

腹部 X 光检查显示肠袢膨大。

麻痹性肠梗阻的治疗

  • 暂时禁食禁饮

  • 静脉补液

  • 使用鼻胃管抽吸

通过禁食禁饮，麻痹性肠梗阻通常在 1 至 3 天后自行消退。在此期间，应静脉输注液体和电解质（如钠、氯化物和钾）。强效止痛药（称为阿片类镇痛药）应尽可能停用或减量。

剧烈呕吐较为罕见，但若发生，必须对麻痹性肠梗阻引起肠腔积气和积液的问题加以缓解。通常，经鼻插管至胃或小肠（鼻胃管），并进行抽吸可缓解胃肠内的压力和减轻腹胀。在肠道功能未恢复正常之前，患者需禁食禁饮。有时，如病变主要在大肠，可从肛门插管至大肠进行减压。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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