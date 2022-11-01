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饮食中维生素含量低或存在吸收障碍导致其他 B 族维生素缺乏时，通常会发生核黄素缺乏症。
口角和嘴唇的疼痛性皲裂，头部有鳞片状斑块，口、舌鲜红。
依据症状、尿液检查和对核黄素补充剂的反应，可以确诊。
大剂量的核黄素补充剂（大多通过口服）可以纠正缺乏。
核黄素（维生素 B2）对处理（代谢）碳水化合物（以产生能量）和氨基酸（蛋白质的组成部分）至关重要。它也有助于保持黏膜（例如口腔内膜）健康。核黄素无毒，因此过量摄入核黄素没有问题。核黄素在牛奶、奶酪、动物肝脏、肉类、鱼、蛋类和营养强化型谷物食品中含量丰富。
核黄素缺乏症的病因
核黄素缺乏症的症状
核黄素缺乏症可有多种症状。最常见的症状是面色苍白、嘴角和嘴唇开裂并疼痛。口腔和舌头疼痛，舌头可能会变成紫红色。
在鼻周及鼻和唇之间的部位、耳朵、眼睑和生殖器区出现脂性斑块（脂溢性皮炎）。
核黄素缺乏症的诊断
体格检查
尿液化验
服用核黄素补充剂可缓解症状
如果患者有核黄素缺乏症的典型症状并缺乏其他 B 族维生素，医生可能会怀疑此病。核黄素缺乏症的诊断依据是症状和营养不良的一般表现。
通过测定尿液中的核黄素排泄量，或给予核黄素补充剂后核黄素缺乏症的症状缓解来确诊。
核黄素缺乏症的预防和治疗
核黄素或复合维生素补充剂
有时核黄素可注射给药
作为预防措施，接受血液或腹膜透析的患者或有吸收障碍的人都应补充核黄素或每日服用复合维生素。
核黄素缺乏症的患者需大剂量口服核黄素，直至症状消除。同时服用其他的 B 族维生素补充剂。
有时，核黄素通过静脉或肌肉注射，作为复合维生素制剂中的一种维生素。