体格检查

尿液化验

服用核黄素补充剂可缓解症状

如果患者有核黄素缺乏症的典型症状并缺乏其他 B 族维生素，医生可能会怀疑此病。核黄素缺乏症的诊断依据是症状和营养不良的一般表现。

通过测定尿液中的核黄素排泄量，或给予核黄素补充剂后核黄素缺乏症的症状缓解来确诊。