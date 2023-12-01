突发性无痛视力下降的最常见病因是

突然视网膜动脉阻塞可能是由血凝块或小块动脉粥样硬化物质脱离或进入动脉引起的。通向视神经的动脉可能以同样的方式被阻塞，也可能被炎症（如可能和巨细胞 [颞部] 动脉炎一起发生）阻塞。血栓可在视网膜静脉内形成并将其阻塞，尤其在有高血压或糖尿病的老年人中。糖尿病患者也有玻璃体出血风险。

有时仿佛是症状的突然开始或许被突然识别。例如，单眼长期视力低下（可能由稠密的白内障导致）者在未受影响眼被遮盖后，可能突然意识到受影响眼的视力低下。