如果视力丧失在几分钟到几天内发展，则被认为是突发的。它可能影响单或双眼、全部或部分视野。视野仅一小部分丧失（例如，由于小部分视网膜脱离）可能看起来像视物模糊。还可能有其他症状，例如眼痛，取决于视力丧失的病因。
眼球内部结构
突发性视力丧失的病因
突发性视力丧失有 3 个一般病因：
正常透明眼睛结构的浑浊
视网膜（眼睛后部的感光结构）异常
将视觉信号从眼传递至大脑的神经异常（视神经和视觉通路）
光在被视网膜感觉到之前，必须经过几个透明结构。首先，光穿过角膜（虹膜和瞳孔前的透明层），然后是晶状体，然后是玻璃体（充满眼球的胶状物质）。阻碍光线穿过这些结构的任何情况，例如角膜溃疡或出血入玻璃体，或中断眼睛后部至脑部的神经冲动传播的任何情况都会造成视力下降。
大部分疾病，当它们影响整个眼睛时，造成完全视力丧失，也可能仅影响部分眼睛，造成部分视力丧失。
当视觉通路受损时
左右眼的神经信号分别沿相应的视神经纤维传导。2 个视神经在视交叉处汇合。来自一眼的视神经纤维一半交叉到对侧，一半在同侧向大脑延伸。由于这种排列，大脑通过左视野和右视野的视神经接收信息。眼部或视路受损的部位不同，视野缺损的类型也各有差异。
常见原因
突发性无痛视力下降的最常见病因是
突然视网膜动脉阻塞可能是由血凝块或小块动脉粥样硬化物质脱离或进入动脉引起的。通向视神经的动脉可能以同样的方式被阻塞，也可能被炎症（如可能和巨细胞 [颞部] 动脉炎一起发生）阻塞。血栓可在视网膜静脉内形成并将其阻塞，尤其在有高血压或糖尿病的老年人中。糖尿病患者也有玻璃体出血风险。
有时仿佛是症状的突然开始或许被突然识别。例如，单眼长期视力低下（可能由稠密的白内障导致）者在未受影响眼被遮盖后，可能突然意识到受影响眼的视力低下。
不常见原因
突发性视力丧失的不常见病因（参见表突发性视力丧失）包括卒中或短暂性脑缺血发作 (TIA)、急性青光眼、视网膜脱离、眼睛前部角膜和晶状体之间的结构发炎（前葡萄膜炎，有时被称为虹膜炎）、视网膜某些感染，以及作为年龄相关性黄斑变性并发症的视网膜内出血。
失明形成的原理和原因
任何堵塞环境中的光进入眼球后部的物体或者干扰神经冲动从眼球后部到大脑传输的物体，都会干扰视力。在美国，法定盲定义为即使在通过框架眼镜或隐形眼镜矫正后，较好眼的视敏度仍为 20/200 或更差，或其视野局限在低于 20°。许多被视为法定盲的人可区分形状和阴影，但无法分辨正常细节。
在下列情况下，可出现失明：
光线不能到达视网膜。
光线不能正确聚焦在视网膜上。
视网膜不能正常感知光线。
视网膜所产生的神经冲动不能正常传导到大脑。
大脑不能正确整理由眼睛感知的信息。
突发性视力丧失的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
无眼痛的突发性视力丧失
因短暂性脑缺血发作（称为一时性黑蒙）导致的单眼突发性暂时视力丧失
单眼失明时间持续数分钟至数小时
有时进行正常的眼科检查
医生的检查
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
颈动脉超声检查
超声心动图（心脏超声）
ECG
连续监测心率
视网膜中央动脉阻塞（将血液运至视网膜的动脉）
单眼几乎瞬间、完全的视力丧失
在有动脉粥样硬化危险因素的人中（如高血压、血脂异常或吸烟）
医生的检查
测量 ESR（血液化验）、C 反应蛋白和血小板
有时行脑部 MRI 或 CT
颈动脉超声检查
超声心动图（心脏超声）
ECG
连续监测心率（Holter 监测）
视网膜中央静脉阻塞（将血液运离视网膜的静脉）
在有该疾病风险因素的人中（如糖尿病、高血压、血液过度凝结倾向或镰状细胞病）
医生的检查
玻璃体出血（玻璃体——充满眼球后部的胶状物质出血）
在视野中有斑点、线条或蜘蛛网（眼前漂浮物）或有玻璃体出血风险因素（如糖尿病、视网膜裂孔、镰状细胞病或眼外伤）的人中
通常整个视野丧失（不仅一个或更多点）
眼科医生检查
有时行视网膜超声检查
巨细胞（颞部）动脉炎（头、颈和上身大动脉发炎），会阻碍血液流向视神经
有时头痛，梳头时疼痛，或咀嚼时下巴或舌头疼痛
有时手臂或腿的大肌肉疼痛和僵硬（风湿性多肌痛）
测量 ESR、C 反应蛋白和血小板
颞动脉活检
缺血性视神经病变（视神经血液供给阻塞造成的自身损伤）
在有该病风险因素的人中（如糖尿病或高血压）或在曾有极低血压发作的人中，有时导致晕倒
医生的检查
测量 ESR、C 反应蛋白和血小板
有时行颞动脉活检
有时行颈动脉多普勒（颈静脉超声）和超声心动图（心脏超声）检查
年龄相关性黄斑变性导致的黄斑出血（黄斑（视网膜最敏感的部分）出血）
通常在已知有年龄相关性黄斑变性的人中，或在有血管疾病（如高血压、吸烟或血脂异常）风险因素的人中
眼科医生检查
眼性偏头痛（影响视觉的偏头痛）
单眼视野中缓慢飘过 10 至 20 分钟的闪烁、不规则的斑点
有时中央视觉（人直接看到的内容）模糊
有时视觉干扰后头痛
经常在年轻人或已知患偏头痛的人中
医生的检查
突然、自发的闪光，像闪电、斑点或星星（闪光幻觉）重复出现
视力丧失影响一个区域，通常看到的内容超过眼角（周边视觉）
视力丧失在视野中扩散，像幕
有时在已知有视网膜脱离风险因素的人中（如近期眼外伤、近期眼手术或严重近视眼）
眼科医生检查
有时行眼部超声检查
通常双眼丧失相同部分的视野
在有这些疾病（如高血压、动脉粥样硬化、糖尿病、血脂异常和吸烟）风险因素的人中
有时言语不清、眼运动受损、肌无力和/或步行困难
医生的检查
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
ECG
颈动脉超声检查
超声心动图（心脏超声）
连续监测心率
突发性视力丧失和眼痛
严重眼痛和发红
头痛、恶心、呕吐和对光敏感
视觉干扰如看见光晕
眼睛内部压力测量（眼压测量）
用特殊透镜检查眼睛排水通道（前房角镜检查），由眼科医生进行
角膜溃疡（通常由细菌或病毒感染引起）
通常角膜上有浅灰色斑点，之后变成开放性的、疼痛的溃疡
眼痛或异物感
眼睛发红和含泪
对光敏感
有时在眼外伤后或戴隐形眼镜睡觉后感染的人中出现
医生的检查
溃疡样本培养，由眼科医生进行
重度眼痛和发红
对光敏感
飞蚊症
眼睑肿胀
有时出现在接受眼部手术、发生近期眼部受伤、眼内有异物（例如锤击金属后）或眼部表面真菌或细菌感染后
由眼科医生立即进行检查
由眼科医生对眼睛流出的液体进行培养
通常轻微疼痛，当眼运动时可能加重
视力部分或全部丧失
眼睑和角膜正常
医生的检查
通常行 MRI
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；ESR=红细胞沉降率；MRI=磁共振成像。
突发性视力丧失的评估
突发性视力丧失是急症。大多数病因都很严重。
何时就医
所有经历突发性视力丧失的人应立即去看眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗——外科和非外科——的医生）或急诊科。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示病因和可能需要进行的检查（参见表突发性视力丧失）。
医生让患者描述视力丧失何时发生、已经出现多久以及是否有所发展。医生询问患者视力丧失影响单眼还是双眼、视力完全丧失还是仅影响视野特定部分。医生也询问其他视觉症状如眼前漂浮物、闪光、光晕、扭曲的色觉、锯齿状或马赛克图案、眼痛。医生询问和眼睛无关的症状、可能造成眼睛问题疾病的风险因素。
体格检查主要集中在眼部，但医生也可进行一般体格检查 。
眼睛检查，医生首先仔细检查视觉锐度（视敏度），通常让人看视力表上的字母，先遮盖单眼然后双眼。医生检查瞳孔对光如何收缩、眼睛跟随移动物体的能力有多好。可能进行色觉检查。医生使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查眼镜和眼睑，并测量眼睛内部压力。徐徐滴入散瞳的眼药水后，眼科医生用裂隙灯或头灯透过手持工具的灯光充分检查视网膜。
检查
有无疼痛可大大缩小突发性视力丧失可能病因的范围（参见表突发性视力丧失）。如果视力自行迅速恢复，可能的病因是短暂性脑缺血发作和眼性偏头痛。
通常，眼睛检查中的发现为医生诊断视力丧失的病因提供足够信息。但是有时，所需的检查取决于所怀疑的疾病。以下检查尤为重要：
在检眼镜检查过程中，如果视网膜不清晰可见，则进行超声波检查。
对于存在眼痛、某些其他症状以及在眼睛检查期间视神经肿胀明显的人员，需进行眼眶和/或脑部钆增强 MRI。
检测红细胞沉降率 (ESR) 和 C 反应蛋白水平（间接测量人体炎症的血液检查），偶尔检测血液中血小板的数量（血小板计数），尤其是针对 50 岁以上有头痛的患者。
突发性视力丧失的治疗
尽可能快地治疗导致视力丧失的疾病，尽管治疗可能无法挽救或恢复视力。但是，迅速的治疗可能降低另一只眼发生同一过程的风险。
关键点
突发性视力丧失很紧急，所以人们应直接去医院。
有无眼痛帮助表明最可能的病因。
如果视力自行迅速恢复，可能的病因是短暂性脑缺血发作和眼性偏头痛。