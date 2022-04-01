精神和身体的交互作用以十分有效的方式影响着人的健康。消化系统受到精神（大脑）强有力的控制；并且焦虑、抑郁和恐惧对该系统的功能影响极大。社会和心理压力可能引发或加重很大一部分疾病，如糖尿病、高血压、偏头痛。但对于患同样疾病的不同的人，精神因素的影响也不同。

根据自己的直觉或个人经历，大多数人认为情绪应激甚至会引起或改变重大身体疾病病程。至于这些紧张性刺激如何能做到这样还不清楚。很明显，情绪可影响相当一部分身体功能，如心率、血压、排汗、睡眠状况、胃酸分泌和肠的蠕动，但其他关系就没有那么明显。例如，脑和免疫系统互相作用的途径和机理才刚刚开始被认识到。值得注意的是，大脑可以改变白细胞的活动从而改变免疫应答，因为白细胞在血管和淋巴管中穿行而非附着于神经上。然而，研究表明大脑确实与白细胞之间有信息交流。例如，抑郁可能抑制免疫系统并使人们更容易受到普通感冒等感染的影响。

即使没有身体疾病，压力也可能导致身体表现出症状，这是因为身体会对情绪应激做出生理性反应。例如，压力可能造成焦虑，而焦虑接着触发自主神经系统和诸如肾上腺素一类的激素来加快心率和升高血压和增加排汗量。压力也可造成肌肉紧张，造成颈部、背部、头部和其他部位的疼痛。

身心医学是指基于精神和情绪因素可以影响身体健康的理论的治疗技术。尝试用行为的、心理上的、社会和精神上的方法来维持健康和预防、治疗疾病。

精神和身体的交互作用是一条双向通道。不仅心理因素对很多身体疾病的发病和恶化都有增进作用，身体上的疾病也可影响一个人的思想和情绪。患有危及生命的、复发性或慢性身体疾病的人通常会变得抑郁。这种抑郁情绪可能导致身体上疾病的严重化，加重这个人的痛苦。