束支传导阻滞是指起搏电流通过左或右束支时被部分或完全阻滞。

（也可参见异常心律概述和心脏传导阻滞概述。）

控制心肌收缩的电流始于窦房结，流经心脏的上腔（心房），然后通过称为房室结（AV 结）的电连接盒进入心脏的下腔（心室）。房室结位于靠近心室的左右心房之间壁层的下部，是心房和心室之间的唯一电连接部位。希氏束是能将电冲动从房室结传导至心脏下部腔室（心室）的一束纤维。希氏束可分为两个束支。左束支可将脉冲传导至左心室，右束支可将脉冲传导至右心室。传导可能在左或右束支被阻滞。

左束支进一步分成两个分支，称为前束和后束。如果通过其中一个分支的传导阻滞，则该阻滞被称为半阻滞或分支传导阻滞。

描记心脏的电传导通路

束支阻滞通常无明显症状。右束支阻断可能在健康人群出现，其危险性较低。然而，它也可能提示明显的心脏损伤，譬如前一次心脏病发作引起的心脏损伤。

左束支传导阻滞更为严重。在老年人中，这通常提示动脉粥样硬化引起的冠状动脉疾病。

束支传导阻滞可通过心电图 (ECG) 发现。每种束支传导阻滞都会产生特殊的心电图形。

束支传导阻滞本身通常不需要治疗，除非所有的束支均被阻滞。但是，如果传导阻滞是由潜在的心脏疾病引起的，那么这种疾病可能需要治疗。